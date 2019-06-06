بسبب قطعة أرض.. مصرع فلاح في الدقهلية

تحرير:رانيا الديداموني ٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:١١ م

صورة أرشيفية

لقى فلاح من قرية أبو ذكري التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، مصرعه، اليوم الخميس، متأثرا بإصابته إثر ضربة منجل، على يد آخر، بسبب خلافات بينهما على ملكية قطعة أرض زراعية، وتطورت المشادات الكلامية إلى اشتباكات بالأيدي، إذ تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مستشفى منية النصر العام، بوصول "رضا ق"، 38 عاما، مصابا بإصابة بالغة في الكتف يشتبه في أن تكون بآلة حادة ولفظ أنفاسه الأخيرة عقب وصوله المستشفى.

وعلى الفور، انتقل ضباط المركز تحت رئاسة الرائد أحمد ثروت، رئيس مباحث القسم، إلى مكان البلاغ. وبسؤال شهود العيان وأهل المجني عليه، اتهموا "علي ع"، 38 عاما، فلاح، بالتسبب في الواقعة، لوجود خلافات بينه والمجني عليه؛ بسبب ملكية قطعة أرض زراعية، وضربه بمنجل أصابه بجرح نافذ بالكتف وتركه في دمائه وهرب، لمنعه