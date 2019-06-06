جريمة

بسبب قطعة أرض.. مصرع فلاح في الدقهلية

تحرير:رانيا الديداموني ٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:١١ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
لقى فلاح من قرية أبو ذكري التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، مصرعه، اليوم الخميس، متأثرا بإصابته إثر ضربة منجل، على يد آخر، بسبب خلافات بينهما على ملكية قطعة أرض زراعية، وتطورت المشادات الكلامية إلى اشتباكات بالأيدي، إذ تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مستشفى منية النصر العام، بوصول "رضا ق"، 38 عاما، مصابا بإصابة بالغة في الكتف يشتبه في أن تكون بآلة حادة ولفظ أنفاسه الأخيرة عقب وصوله المستشفى.
وعلى الفور، انتقل ضباط المركز تحت رئاسة الرائد أحمد ثروت، رئيس مباحث القسم، إلى مكان البلاغ. وبسؤال شهود العيان وأهل المجني عليه، اتهموا "علي ع"، 38 عاما، فلاح، بالتسبب في الواقعة، لوجود خلافات بينه والمجني عليه؛ بسبب ملكية قطعة أرض زراعية، وضربه بمنجل أصابه بجرح نافذ بالكتف وتركه في دمائه وهرب، لمنعه
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خناقة-مشاجرة-بلطجة

«دول زي إخواتك».. إصابة شخصين في مشاجرة مع سائق

أصيب شخصان بجروح وطعنات متفرقة في الجسم، على أثر وقوع مشاجرة بينهما وبين سائق توك توك، اليوم الخميس، بسبب "معاكسة" الفتيات بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، شرق الإسكندرية، إذ تلقى اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من العميد مأمور قسم شرطة أول المنتزه، من مستشفى شرق المدينة، بوصول المدعو "ن. ل"، وآخر معه، مصابين بعدة جروح وطعنات، وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين المصابين وسائق مركبة "توك توك" عقب مشادة كلامية بين الطرفين؛ بسبب "معاكسة الفتيات" في العيد.
تحرش

كيف تصدى أمن الجيزة للمتحرشين في العيد؟

خطة أمنية محكمة أعدتها مديرية أمن الجيزة لمواجهة حالات التحرش بالفتيات خلال احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك، وسط توجيهات صارمة من اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لأمن القطاع بتعزيز الخدمات الأمنية (بحث - نظام) في أماكن التجمعات والمراسي النيلية والحدائق والمتنزهات العامة، والعمل على تطبيق الخطة الموضوعة، والتصدي بحزم وقوة لحالات التعرض للإناث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطين وفقا للقانون تحقيقا لمبدأ الردع العام.
زينه

سر سيارة جيب في اتهام زينة بتحريض خادمة على السرقة

يكثف رجال المباحث بقسم شرطة التجمع الخامس تحرياتهم للوقوف على ملابسات اتهام الفنانة زينة بتحريض خادمة على سرقة فيلا ملك رجل أعمال شهير، وذلك بعدما حرر وزوجته محضرا اتهما فيه الممثلة بتحريض خادمة أجنبية على السرقة والاستيلاء على "أنسيال ألماظ" من داخل فيلا بكمباوند "القطامية هايتس"، في الوقت الذي استمع فيه رجال الأمن إلى أحد أفراد الأمن الإداري ويدعى "ح.ح" وقدم بيانات سيارة "جيب" كانت تستقلها الخادمة لدى مغادرتها فجرا، ورصدتها كاميرات المراقبة لدى توقفها أمام الفيلا.
القبض-على-متهم

ضبط جواهرجي بمليون دولار حصيلة الاتجار في العملة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية من ضبط تاجر مصوغات ذهبية مقيم بدائرة مركز دكرنس، بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، إذ تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، بورود معلومات إلى مباحث الأموال العامة، أكدتها التحريات السرية، عن قيام جواهرجي بالاتجار في الدولار الأمريكي بالسوق السوداء بدلا من السوق المصرفية، والاستفادة من فارق الربح غير المشروع، حتى تفاقمت ثروته إلى مليون دولار.
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طعنات-سكين-جريمة

«قتل وذبح».. جرائم بشعة في العشر الأواخر من رمضان

لم يستطع ضعاف النفوس، أن تمر العشر الأواخر من رمضان على خير، فارتكبوا جرائم بشعة في حق أقرب الناس إليهم ولأسباب تافهة، فتجرأ فلاح وقتل والده بعدما تلاشت الرحمة من قلبه وفقد عقله بسبب الخلاف على نوع تقاوي الذرة لترتوي الأرض بدم والده العجوز، بينما مدرس فقد صبره وحكمته وضرب بصلة الرحم عرض الحائط وذبح نجل شقيقته في الشارع أمام المارة بحجة أن الزرع "ينقط" عليه من أعلى بلكونة، وثالث طعن زميله بائع الملابس بحجة أنه يستقطب من محله الزبائن المترددين عليه ونسي أن الله وحده هو من يوزع الأرزاق على خلقه، ومبلغ دفع شابا لقتل صاحب عمره.
جثة (3)

فلاح يقتل والده لخلاف على «نوع تقاوي الذرة» بالمنيا

شهدت إحدى قرى محافظة المنيا، قتل فلاح والده باستخدام آلة حادة "فأس" وضربه بها على رأسه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة؛ وذلك خلال مشاجرة وقعت بينهما بسبب خلاف على تحديد نوع الذرة التي تُزرع داخل الأرض الزراعية، وتحرر محضر بالواقعة، وتم ضبط المُتهم والسلاح المُستخدم، وأُخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات. تلقى اللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد رأفت الحلواني مأمور مركز شرطة المنيا، بتلقيه إشارة من غرفة عمليات النجدة، بمقتل فلاح داخل أرضه الزراعية في إحدى قرى المركز.
جثة (5)

المتهم بقتل زميله في بولاق: «بياخد مني الزباين»

اعترف المتهم بقتل زميله "بائع ملابس" بمنطقة بولاق الدكرور أمام ضباط المباحث أن خلافات مالية ومشاجرات بينهما من وقت لآخر وراء الجريمة، مضيفا أن المجنى عليه كان يستقطب الزبائن من المحل الخاص به لشراء ملابس من المحل ملكه بقوله "بياخد مني الزباين"، مشيرا إلى أنه يوم الواقعة شاهده يستقطب أحد الزبائن فعاتبه، ونشبت بينهما مشاجرة، واستل سكينا وطعن به المجني عليه طعنة نافذة سقط على أثرها جثة هامدة غارقا في دمائه، وحاول الهرب إلا أن الأهالي تمكنوا من ضبطه.
قتل

أبناء ولكن شياطين.. جرائم عائلية في حق «ست الحبايب»

تسلسلت الشياطين في الشهر الفضيل عدا شيطانين، قلباهما كالحجارة بل أشد قسوة أحدهما لم تأخده شفقة ولا رحمة بوالدته المسنة التي لم تكن يوما تتخيل أن أقرب الناس إليها سيكتب نهايتها بيده، إذ أمسك بسكين وسفك دمائها في نهار رمضان بطريقة اهتزت لها الوجدان، بينما الآخر لم يرحم وهن وضعف والدته المسنة ولم يخفض لها جناح الذل من الرحمة ودفعها بيديه دفعة أطاحت بجسدها من شرفة بالطابق الثالث لتهوى على الأرض مصابة بكسور في العمود الفقري وكدمات متفرقة في جسدها وسط ذهول جيرانها.
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