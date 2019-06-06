اتصالات الأعلى مشاهدة في رمضان وفودافون أكثر تفاعلا

تحرير:أحمد البرماوي ٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:١٢ م

اعلان اتصالات

تنتظر كافة المؤسسات شهر رمضان لإطلاق حملاتها التجارية باعتباره موسم المبيعات الأقوى على مدار العام، لذلك تتنافس غالبية الشركات والمؤسسات على طرح إعلانات بأفكار تجذب الجمهور وتعلق في آذانهم وسط سيل المسلسلات والبرامج خلال الشهر، وغالبًا ما تكون لشركات المحمول والبنوك الصدارة في أعداد المشاهدة كل عام، وهو نفس الأمر في العام الجاري، حيث كانت لشركات المحمول الكلمة العليا في أعداد المشاهدة، وقامت شركة IMFND المتخصصة في التسويق الرقمي برصد حجم المشاهدات والتفاعل لأعلى 5 إعلانات مشاهدة على يوتيوب وأكثر 10 إعلانات تفاعلا على السوشيال ميديا.

وقامت التحرير بجولة للصفحات الرسمية للشركات التي رصدتها شركة IMFND وجاءت أرقامها كالتالي: الأعلى مشاهدة على يوتيوب اتصالات مصر 102 مليون مشاهدة فودافون 64.5 مليون مشاهدة وي 28.6 مليون مشاهدة اورنج 22.5 مليون مشاهدة بنك مصر 15 مليون مشاهدة انفينكس 10.7 مليون مشاهدة تورنيدو