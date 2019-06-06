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اتصالات الأعلى مشاهدة في رمضان وفودافون أكثر تفاعلا

تحرير:أحمد البرماوي ٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:١٢ م
اعلان اتصالات
اعلان اتصالات
تنتظر كافة المؤسسات شهر رمضان لإطلاق حملاتها التجارية باعتباره موسم المبيعات الأقوى على مدار العام، لذلك تتنافس غالبية الشركات والمؤسسات على طرح إعلانات بأفكار تجذب الجمهور وتعلق في آذانهم وسط سيل المسلسلات والبرامج خلال الشهر، وغالبًا ما تكون لشركات المحمول والبنوك الصدارة في أعداد المشاهدة كل عام، وهو نفس الأمر في العام الجاري، حيث كانت لشركات المحمول الكلمة العليا في أعداد المشاهدة، وقامت شركة IMFND المتخصصة في التسويق الرقمي برصد حجم المشاهدات والتفاعل لأعلى 5 إعلانات مشاهدة على يوتيوب وأكثر 10 إعلانات تفاعلا على السوشيال ميديا.
وقامت التحرير بجولة للصفحات الرسمية للشركات التي رصدتها شركة IMFND وجاءت أرقامها كالتالي:  الأعلى مشاهدة على يوتيوب  اتصالات مصر 102 مليون مشاهدة  فودافون 64.5 مليون مشاهدة  وي 28.6 مليون مشاهدة   اورنج 22.5 مليون مشاهدة بنك مصر 15 مليون مشاهدة انفينكس 10.7 مليون مشاهدة تورنيدو
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بيان-اعلامي (5)

نشاط مكثف ولقاءات مؤثرة لوزير الاتصالات في اليابان

التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع ماساتوشي إيشيدا، وزير الاتصالات الياباني، وذلك بحضور أيمن كامل سفير مصر في اليابان. وتناول اللقاء بحث التعاون بين البلدين في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وبناء القدرات، كما تم تأكيد توسيع التعاون التكنولوجي بين البلدين، خاصة أن مصر تعد حلقة الوصل بين اليابان وإفريقيا، وذلك خلال مشاركة الوزير في اجتماع مجموعة الـ20 الوزاري للاقتصاد الرقمي الذي يعقد في مدينة تسوكوبا باليابان. وشهد اللقاء استعراض الرؤيات حول أهم القضايا التي سيتناولها اجتماع مجموعة الـ20 للاقتصاد الرقمي.
وزير-الماليه

المالية: ميكنة «الضرائب العقارية» مع الإنتاج الحربي

قالت وزارة المالية، في بيان اليوم الخميس، إن الوزارة تعمل على تنفيذ مشروع لميكنة "الضرائب العقارية" وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية دقيقة بما يضمن تطوير منظومة العمل وجودة الأداء، والارتقاء بمستوى الخدمة في مختلف المأموريات والمناطق بالمحافظات، وتيسير سداد قيمة الضريبة المقررة وفقا للقانون، وأضافت الوزارة أن هذا المشروع يأتي في إطار خطة الوزارة للتحول الرقمي، وحوكمة الإجراءات، وتحديث منظومة العمل بمختلف القطاعات؛ من أجل تقديم خدمات أفضل للمواطنين.
سبائك ذهبية

سعر الذهب اليوم الخميس.. عيار 21 يسجل 617 جنيها

سجل سعر الذهب اليوم، الخميس، ارتفاعا خلال التعاملات المسائية فى السوق المحلية، بنحو 4 جنيهات فى الجرام الواحد وذلك نتيجة ارتفاع سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 13022 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
اقتصاد-الدخل-المرتبات-حسابات-محاسبة-الجنية-المصرى

طرح ماكينة للفكة في بريد العتبة للقضاء على الطوابير

قامت مصلحة سك العملة بوزارة المالية بتركيب وتشغيل ماكينة جديدة لـ«الفكة» بمكتب البريد الرئيسي بالعتبة بما يسهم في توفير العملات المعدنية المساعدة للمواطنين، وذلك بعد نجاح تجربة ماكينة “الفكة” الأولى التي تم تركيبها بمحطة مترو «الشهداء» بميدان رمسيس في سبتمبر 2018، وأكد بيان لوزارة المالية، أن هناك تنسيقًا متواصلاً مع جهاز تشغيل مترو الأنفاق، للتوسع فى تركيب ماكينات «الفكة» بمحطات مترو الأنفاق؛ بما يُسهم فى تيسير حصول المواطنين على التذاكر دون الحاجة إلى الوقوف بالطابور، فى انتظار «الفكة»، من العملات المعدنية المساعدة.
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