رغم خطورته والتحذيرات.. رواد شاطئ النخيل نزلوا البحر

تحرير:محمد مجلي ٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٢٤ م

شاطئ النخيل بالإسكندرية

رفض رواد شاطئ النخيل بمنطقة 6 أكتوبر، غرب الإسكندرية، الالتزام بتعليمات مسؤولي المحافظة بشأن قرار منع نزول البحر في هذه المنطقة، نظرا لما يمثله من خطورة بالغة على حياتهم واحتمالية غرق عدد كبير، حيث وجهت محافظة الإسكندرية تحذيرات شديدة اللهجة للمواطنين بهدف الحفاظ على حياتهم وسلامتهم، على خلفية حالات الغرق التي تكررت بين رواد الشاطئ في السنوات الأخيرة، وهو الأمر الذى أثار غضب كبير بين قاصدي الشاطئ لا سيما القادمين من القاهرة والمحافظات المجاورة، الذين أصروا على نزول البحر.

وأعرب عدد من الزائرين ورواد البحر، عن ضيقهم الشديد، بسبب منعهم من نزول البحر، ودخلوا فى مناوشات كلامية أصروا خلالها على النزول، متعهدين بأن يكون ذلك لمسافات قصيرة وليست طويلة. ووجه الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، تعليمات مشددة لجميع الأجهزة المعنية بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية،