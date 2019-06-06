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رغم خطورته والتحذيرات.. رواد شاطئ النخيل نزلوا البحر

تحرير:محمد مجلي ٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٢٤ م
شاطئ النخيل بالإسكندرية
شاطئ النخيل بالإسكندرية
رفض رواد شاطئ النخيل بمنطقة 6 أكتوبر، غرب الإسكندرية، الالتزام بتعليمات مسؤولي المحافظة بشأن قرار منع نزول البحر في هذه المنطقة، نظرا لما يمثله من خطورة بالغة على حياتهم واحتمالية غرق عدد كبير، حيث وجهت محافظة الإسكندرية تحذيرات شديدة اللهجة للمواطنين بهدف الحفاظ على حياتهم وسلامتهم، على خلفية حالات الغرق التي تكررت بين رواد الشاطئ في السنوات الأخيرة، وهو الأمر الذى أثار غضب كبير بين قاصدي الشاطئ لا سيما القادمين من القاهرة والمحافظات المجاورة، الذين أصروا على نزول البحر.
وأعرب عدد من الزائرين ورواد البحر، عن ضيقهم الشديد، بسبب منعهم من نزول البحر، ودخلوا فى مناوشات كلامية أصروا خلالها على النزول، متعهدين بأن يكون ذلك لمسافات قصيرة وليست طويلة. ووجه الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، تعليمات مشددة لجميع الأجهزة المعنية بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية،
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113 سفينة تعبر قناة السويس في عيد الفطر

تفقد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، اليوم الخميس، حركة الملاحة في قناة السويس في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، وصرح بأن حركة الملاحة اليوم شهدت عبور 113 سفينة بحمولات 7.8 مليون طن خلال أول يومين لعيد الفطر المبارك، موجها الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه الدائم للقناة ومشروعات التطوير بها وأكبرها مشروع القناة الجديدة التي أثبتت جدواها أمام العالم كله، وهو ما أدى لزيادة عائدات القناة بشكل كبير مما يصب في صالح الاقتصاد المصري.
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الآلاف يشيعون جثمان شهيد قنا بمسقط رأسه

شيع الآلاف من أهالى قرى ونجوع مركز قوص جنوبي محافظة قنا، اليوم الخميس، جثمان المجند كرم أحمد محمد، الذي استشهد صباح أمس الأربعاء، على أثر حادث إرهابي بكمين العريش في محافظة شمال سيناء، وردد المشيعون هتافات من بينها: "لا إله إلا الله، الشهيد حبيب الله، والإرهاب عدو الله.. في الجنة يا شهيد" وسط حالة من الحزن. من جهته، نعى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، ببالغ الحزن والأسى، 8 شهداء من أفراد قوات الشرطة، هم ضابط وأمين شرطة و6 مجندين من بينهم ابن قنا، على أثر هجوم إرهابي غادر على كمين شرطة غرب مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.
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طوارئ وجيش وشرطة.. التعليم تتأهب لامتحانات الثانوية العامة

تحت حراسة الجيش والشرطة، يؤدي 659 ألفا و253 طالبا وطالبة بالثانوية العامة امتحاني اللغة العربية والتربية الدينية، بعد غد السبت، داخل 1817 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية. وأعلنت وزارة التربية والتعليم حالة الطوارئ، حيث بدأت اليوم اجتماعات مكثفة لمسؤولي الامتحانات مع مديري المديريات التعليمية ورؤساء اللجان. فضلا عن بدء أعمال غرفة العمليات الرئيسية التي شكلتها الوزارة، تحت الإشراف المباشر من خالد عبد الحكم، نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة.
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انخفاض جديد في الحرارة.. طقس ثالث أيام عيد الفطر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة، ليسود البلاد، غدا الجمعة، طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، نهارا، لطيف ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء وجنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
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«علاج على نفقة الدولة» بـ36 مليون جنيه في الإسكندرية

قال الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن إجمالى قيمة قرارات العلاج على نفقة الدولة التي تم سدادها من وزارة الصحة للمستشفيات التابعة لمديرية ومستشفيات جامعة الإسكندرية والمستشفيات العسكرية والمراكز والمستشفيات الخاصة خلال الربع الأول من عام 2019 بلغ أكثر من 36 مليون جنيه. وأوضح أن هذه المبالغ تسددها وزارة الصحة لتغطية تكاليف مرضى الأمراض المزمنة والعمليات الجراحية والعناية المركزة والغسيل الكلوي ممن لا تشملهم مظلة التأمين الصحى حاليا، مشيرًا إلى أن هذا المبلغ لا يشمل ما تم سداده من وزارة الصحة لـ7 مستشفيات تتبع الوزارة مباشرة.
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البنات تفوقن.. اعتماد نتيجة إعدادية الإسكندرية

قال مصطفى العجمي وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، إن الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، اعتمد اليوم الخميس، نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة، وذلك بنسبة نجاح بلغت 84,2%، وأظهرت النتائج تفوق البنات على البنين حيث بلغت نسبة نجاح البنين 81,8% بينما كانت نسبة نجاح بين البنات 86,8% فيما بلغ عدد الطلاب الأوائل على مستوى المحافظة في الشهادة الإعدادية 32 طالب وطالبة من بينهم 8 طلاب حاصلين على الدرجات النهائية، ومن المقرر إعلانها بالمدارس تباعاً.
ادمان-ادوية-مخدرات (3)

«نقل الإسكندرية» تطالب بتشريع لفصل المدمنين

طالبت الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية، باستصدار تشريع يسمح للهيئة بفصل ما يثبت تعاطيه للمواد المخدرة. وقال محمد زكريا معاون رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، إن صدور هذا التشريع سيسمح بإبعاد العناصر الفاسدة ومنع تأثيرها السلبي على زملائها في العمل، لأن استمرار متعاطي المخدرات في العمل سيؤثر على جودته ويتسبب في مشكلات كثيرة، كما أن متعاطي المخدرات في هذه الحالة يمكن أن يتوقف عن التعاطي ويعالج من الإدمان، مضيفا: "نريد عنصر يفيد الهيئة ومنظومة العمل".
قطار-اسوان

تعرف على مواعيد القطارات الإضافية في عيد الفطر

أعلنت هيئة سكك حديد مصر عن استعدادها لتشغيل عدد من القطارات الإضافية بمناسبة عيد الفطر المبارك. وذكر المهندس حسين الرشيدي رئيس مجلس إدارة المنطقة الجنوبية للسكة الحديد، أنه تم الاستعداد لمواجهة كثافة الحجز على القطارات بمناسبة أعياد الفطر المبارك، إذ تقرر الدفع بقطارات إضافية اعتبارا من 28 مايو الجاري لخدمة رحلات المواطنين من "القاهرة والإسكندرية إلى صعيد مصر"، معلنا أنه سيتم إضافة 6 قطارات إسباني بعربات أولى وثانية مكيفة بقطارات خطوط "القاهرة - أسوان" والعكس طوال الفترة المقبلة.
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