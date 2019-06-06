بعد أحمد أحمد.. القبض على الرجل الثاني في «الكاف»

٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٣١ م

الكاف

كشفت تقارير صحفية اليوم الخميس، عن إلقاء القبض على جروند لويك، مساعد رئيس الكاف، حيث أكدت صحيفة «هسبورت» المغربية أن الرجل الثاني في الكاف، يعتبر الشريك الأول فى الصفقات المشبوهة التى رصدت خلال الأيام الماضية، وجاء ذلك بعد ساعات من إلقاء الشرطة الفرنسية القبض على أحمد أحمد، رئيس الكاف، في مقر إقامته بأحد الفنادق في العاصمة الفرنسية باريس، صباح اليوم، الخميس، وذلك من أجل الاستماع إلى أقواله فيما هو منسوب إليه من تهم فساد ورشاوى من قبل المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية.

وعلم «التحرير» أن رئيس الكاف تعاقد مع «تاكتيكال ستيل» للقيام بدور الوسيط في شراء أدوات رياضية بخلاف ما كان متبعا من قيام الاتحاد بالشراء مباشرة من الشركات الكبيرة. وأن اتهامات الفساد تتمحور حول سببين، الأول أن الشركة الوسيطة كانت تشتري الأدوات الرياضية بمبالغ أعلى من المتفق عليه،