كوكب المشترى يظهر الاثنين.. أفضل الأوقات لرؤيته

أعلنت وكالة ناسا عن ظهور كوكب المشترى في أقرب نقطة من الأرض.. ورغم الرؤية الواضحة للكوكب بالعين المجردة إلا أننا لن نستطيع مشاهدة أقماره الأربعة

تحرير:فيروز ياسر ٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٣٨ م

المشترى أكبر كواكب المجموعة الشمسية، كما أنه لديه مجال مغناطيسي قوي، والمزيد من أقمار أي كوكب في المجموعة الشمسية، على الرغم من أنه معروف لدى علماء الفلك منذ العصور القديمة، إلا أن اختراع التلسكوب وظهور علم الفلك الحديث أظهر الكثير من التفاصيل حول هذا الكوكب. وكشفت وكالة ناسا أن كوكب المشتري سيواجه الأرض يوم الاثنين المقبل، وسيكون في أقرب نقطة له من كوكبنا، في ظاهرة سنوية تحدث عندما يكون المشتري والشمس على خط واحد مع الأرض، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.

وسيكون كوكب المشترى في أكبر هيئة يظهر بها من الأرض، كما أنه سيكون ألمع نتيجة وجود الشمس بجانبه، وأفضل الأوقات التي يمكن رؤيته فيها بداية من الغسق ويستمر طوال الليل، كما أن رؤيته بالعين المجردة سهلا. وأشارت وكالة ناسا أنه لن تتم رؤية الأقمار الأربعة الخاصة بهذا الكوكب الضخم بالعين المجردة، بل يجب الأخذ

وسيكون كوكب المشترى في أكبر هيئة يظهر بها من الأرض، كما أنه سيكون ألمع نتيجة وجود الشمس بجانبه، وأفضل الأوقات التي يمكن رؤيته فيها بداية من الغسق ويستمر طوال الليل، كما أن رؤيته بالعين المجردة سهلا.

وأشارت وكالة ناسا أنه لن تتم رؤية الأقمار الأربعة الخاصة بهذا الكوكب الضخم بالعين المجردة، بل يجب الأخذ في الاعتبار وجود مناظير أو تلسكوبات صغيرة. اقرأ ايضا: تغييرات بالجو وأمطار غزيرة.. تخيل الأرض بلا قمر.

ولن تكون رؤية المشتري الظاهرة الفلكية الوحيدة هذا الشهر، إذ يمكننا مشاهدة المريخ وعطارد وهما متقاربان للغاية بعد غروب الشمس مباشرة في يومي 17 و 18 يونيو.

وعكفت ناسا على دارسة كوكب المشتري خلال الـ3 سنوات الماضية، منذ وصول مركبة الفضاء جونو إلى الكوكب الضخم، وتأمل وكالة الفضاء في كشف أسرار أصله وتطوره، والتي يمكن أن تظهر أدلة على تكوين النظام الشمسي المبكر.

معلومات لا تعرفها عن كوكب المشترى

1- حجمه هائل بالنسبة للأرض



كتلة كوكب المشتري هو 318 ضعف كتلة الأرض، كما أنه أكبر بـ2.5 مرة من جميع الكواكب الأخرى في النظام الشمسي.

2- لا يستطيع أن يصبح نجما



في حين أن كوكب المشترى غني بالهيدروجين والهيليوم، مثل النجم، إلا أنه لا يملك كتلة تكفي لإحداث تفاعل اندماجي في جوهره، فهذه هي الطريقة التي تولد بها النجوم من خلال دمج ذرات الهيدروجين معا تحت الحرارة الشديدة والضغط لإنشاء الهيليوم، وإطلاق الضوء والحرارة في هذه العملية.

3- يبلغ سمك الغيوم على كوكب المشتري 50 كم فقط



كل تلك السحب الجميلة والعواصف التي نراها على كوكب المشترى يبلغ سمكها حوالي 50 كيلومترا فقط، إنها مصنوعة من بلورات الأمونيا، ويعتقد أن المادة الأغمق هي مركبات نشأت من عمق أعمق داخل كوكب المشتري، ثم يتغير اللون عندما تتفاعل مع أشعة الشمس، وأسفل هذه السحب الهيدروجين والهيليوم.

4- كوكب المشترى لديه مدار



تتكون مدارات كوكب المشتري من 3 أجزاء رئيسية - جزء داخلي معروف باسم الهالة، والحلقة الرئيسية الساطعة نسبيا، وخاتم الأحجار الخارجية. ويعتقد أن هذه المدارات جاءت من مواد تم إخراجها من أقمارها عندما تعرضت لتأثيرات النيزك، فالمادة الرئيسية الموجودة في الحلقات، سقطت في المدار، بسبب التأثير القوي للجاذبية في الكوكب.

5- كوكب المشترى لديه 67 قمرا



لدى كوكب المشتري 67 قمرا صناعيا مؤكدا، ومع ذلك، يقدر أن الكوكب لديه أكثر من 200 قمر صناعي يدور حوله، كما يبلغ قطر جميعها تقريبا أقل من 10 كيلومترات، ولم يتم اكتشافها إلا بعد عام 1975، عندما وصلت أول مركبة فضائية (بايونير 10) إلى كوكب المشتري.

6- حقل المشترى المغناطيسي أقوى 14 مرة من الأرض



يمكن أن تعمل البوصلات بشكل قوي على كوكب المشترى، وذلك لأنه يحتوي على أقوى مجال مغناطيسي في المجموعة الشمسية، ويعتقد علماء الفلك أن الحقل المغنطيسي ينتج عن التيارات الدوامية - أي حركات دوامة المواد الموصلة - داخل قلب الهيدروجين السائل المعدني.

لا تفوت رؤية هذه الظاهرة الفلكية، فمن أي مكان ستتواجد به يطل عليك المشترى بحجمه الكبير.