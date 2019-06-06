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كوكب المشترى يظهر الاثنين.. أفضل الأوقات لرؤيته

أعلنت وكالة ناسا عن ظهور كوكب المشترى في أقرب نقطة من الأرض.. ورغم الرؤية الواضحة للكوكب بالعين المجردة إلا أننا لن نستطيع مشاهدة أقماره الأربعة
تحرير:فيروز ياسر ٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٣٨ م
كوكب المشترى
كوكب المشترى
المشترى أكبر كواكب المجموعة الشمسية، كما أنه لديه مجال مغناطيسي قوي، والمزيد من أقمار أي كوكب في المجموعة الشمسية، على الرغم من أنه معروف لدى علماء الفلك منذ العصور القديمة، إلا أن اختراع التلسكوب وظهور علم الفلك الحديث أظهر الكثير من التفاصيل حول هذا الكوكب. وكشفت وكالة ناسا أن كوكب المشتري سيواجه الأرض يوم الاثنين المقبل، وسيكون في أقرب نقطة له من كوكبنا، في ظاهرة سنوية تحدث عندما يكون المشتري والشمس على خط واحد مع الأرض، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
وسيكون كوكب المشترى في أكبر هيئة يظهر بها من الأرض، كما أنه سيكون ألمع نتيجة وجود الشمس بجانبه، وأفضل الأوقات التي يمكن رؤيته فيها بداية من الغسق ويستمر طوال الليل، كما أن رؤيته بالعين المجردة سهلا. وأشارت وكالة ناسا أنه لن تتم رؤية الأقمار الأربعة الخاصة بهذا الكوكب الضخم بالعين المجردة، بل يجب الأخذ
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