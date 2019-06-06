ثنائي مصري في القائمة النهائية لحكام أمم إفريقيا

٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٤٢ م

حكم مباراة

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، برئاسة أحمد أحمد، عن القائمة النهائية للحكام الذين يديرون مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وتقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، وشهدت القائمة وجود 26 حكم ساحة، و30 حكمًا مساعدا، يمثلون 33 دولة، وضمت قائمة حكام الساحة حكمين مصريين فقط، هما أمين عمر، وإبراهيم نور الدين، بينما ضمت قائمة المساعدين 3 مصريين هم تحسين أبو السادات، ومحمود أبو الرجال، وأحمد حسام طه.

وضمت قائمة الحكام كلا من: مصطفى غربال (الجزائر) هيلدير مارتينس دي كارفاليو (أنجولا) باسيفيك ندابويهاوينيمانا (بوروندي) جوشوا بوندي (بوتسوانا) أمين عمر (مصر) إبراهيم نور الدين (مصر) أليوم أليوم (الكاميرون) باملاك تيسيما (إثيوبيا) باكاري جاساما (جامبيا) بيتر واويرو (كينيا) أندوفيتا راكوتوجوانا (مدغشقر) مامادو