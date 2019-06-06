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إسلام حافظ تألق كاتبا وممثلا في «علامة استفهام»

تحرير:بيتر مجدي ٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
إسلام حافظ
إسلام حافظ
«أنا بحب الكتابة قوي، عشان وأنا بكتب بقدر أقول حاجات على الورق مقدرش أقولها ببوقي، ممكن أغير الواقع، ممكن أروح للماضي، ممكن أطير للمستقبل اللي أنا عايز أشوفه، أقدر أحب ناس كارهها ممكن أدعي حاجات كتير مش فيّ، أدعي الحكمة، البطولة، الجرأة، القوة، الضعف حتى النسيان، والمغفرة».. بهذه الكلمات خلال أحداث الحلقة 27 من أحداث مسلسل «علامة استفهام»، عبر السيناريست إسلام حافظ عن نفسه، وأفكاره، وهي واحدة ضمن مرات عديدة، عبر بها عن أفكاره من خلال أبطال الحدوتة التي كتبها، وشارك فيها بدور قنديل عمران، رغم النهاية غير المتوقعة والتي جاءت عكس سير المسلسل.
إسلام حافظ قدّم سيناريو مختلفا عن بقية مسلسلات رمضان هذا العام، هو بدرجة كبيرة «نفسي»، دار حول مفاهيم عدة مثل الحب، الكره، التسامح، الكذب، الخير والشر، لم يظهر أي شخصية من أبطاله باتجاه واحد، فكل منهم يمكن أن يكون ضحية وظالم، يسعى للخير والشر في نفس الوقت. أيضًا نهاية المسلسل بتبديل الشخصيات
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رسالة محمد إمام لكريم محمود عبدالعزيز بعد نجاح هوجان

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يوسف شعبان يهاجم محمد رمضان: الفنان لا يسيء لزملائه

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علامة-استفهام

علامة استفهام الحلقة الأخيرة| حل اللغز بين نوح وسامح

جاءت نهاية مسلسل علامة استفهام على غير المتوقع والذي بنيت عليه أحداث المسلسل منذ الحلقة الأولى فـ"نوح الشواف" هو (هيثم زكي) وليس محمد رجب الذي اتضح أنه (دكتور سامح)، الذي كان يدرس بأمريكا مهملا شقيقته رحاب (ميرهان حسين)، التي التقت بقنديل (إسلام حافظ) في عيادة دكتور طارق علواني (إدوارد) أثناء علاجهما نفسيا، واتفقا معا على الانتقام من نوح وجاسر الشواف، بعدما تحرش نوح بزوجة قنديل (ريم)، بينما تنتقم رحاب لأن آلاء حبيبة جاسر وصديقتها كانت على علاقة بأنس حبيب رحاب، واتضح أن نوح خان أخاه جاسر مع آلاء، وانتهت الحلقة بخروج نوح من المصحة النفسية.
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علامة-استفهام

علامة استفهام الحلقة الأخيرة| حل اللغز بين نوح وسامح

جاءت نهاية مسلسل علامة استفهام على غير المتوقع والذي بنيت عليه أحداث المسلسل منذ الحلقة الأولى فـ"نوح الشواف" هو (هيثم زكي) وليس محمد رجب الذي اتضح أنه (دكتور سامح)، الذي كان يدرس بأمريكا مهملا شقيقته رحاب (ميرهان حسين)، التي التقت بقنديل (إسلام حافظ) في عيادة دكتور طارق علواني (إدوارد) أثناء علاجهما نفسيا، واتفقا معا على الانتقام من نوح وجاسر الشواف، بعدما تحرش نوح بزوجة قنديل (ريم)، بينما تنتقم رحاب لأن آلاء حبيبة جاسر وصديقتها كانت على علاقة بأنس حبيب رحاب، واتضح أن نوح خان أخاه جاسر مع آلاء، وانتهت الحلقة بخروج نوح من المصحة النفسية.
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علامة استفهام 29.. الشيخ منصور سيقتل نوح

«خلاص انتهت» كان هذا هو لسان حال الحلقة 29 من مسلسل علامة استفهام بعد رحلة طويلة من الغموض امتدت طوال شهر رمضان على يد السيناريست إسلام حافظ والمخرج سميح النقاش وفريق عمل المسلسل محمد رجب وهيثم زكي وغيرهم من الممثلين، حيث بدأت تفاصيل الحدوتة الغامضة تتكشف، رغم أنه لم يظهر على ماذا ستنتهي، واتضح أنها دائرة من الشر والأذى بين كل شخصيات المسلسل فجميعهم سبب لغيره الأذى كما تعرض هو للأذى من آخرين، كأنها دائرة مغلقة، فقد بدأت الحلقة بقتل نوح (محمد رجب) قنديل (إسلام حافظ) في المصحة النفسية، بعدما كشفت التفاصيل أن قنديل سبب معاناته وشقيقه جاسر.
علامة-استفهام

علامة استفهام 28.. نوح خنق قنديل وقتل يعقوب الغول

ما زالت الحيرة تسيطر على متابعي مسلسل علامة استفهام، ففي الحلقة 28 من أحداث المسلسل، طعن نوح (محمد رجب)، يعقوب الغول الذي اعتقد أنه قتل جاسر (محمد ناصر) شقيقه، وبسبب هذا الأمر هرب من المصحة النفسية التي يعالج فيها مع قنديل (إسلام حافظ)، ومع مرور الحلقات، يظهر من السيناريو أن قنديل سبب ما يعانيه نوح وجاسر شقيقه، وفي نهاية الحلقة بعدما قتل نوح يعقوب، ذهب للمستشفى وخنق قنديل، ولم يظهر إذا كان مات فعلا أم لا، بل وظهر أنه سبب وراء النساء اللاتي عرفن نوح، ودمرن حياته.
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علامة استفهام 24.. مؤامرة نسائية على نوح

زادت جرعة الغموض في مسلسل "علامة استفهام" للسيناريست إسلام حافظ والمخرج سميح النقاش، بعدما كشفا في نهاية الحلقة 24 عن اجتماع ريم (سلمى حسن) خطيبة سامح، ورحاب (مريهان حسين) حبيبة نوح، والدكتورة همت (نورهان) زوجة طارق علواني، والدكتورة إيمان (إيمان أيوب)، وغنوة، شقيقة ريم، في فيلا جيهان (هبة الأباصيري) صديقة نوح، وقبله لقاء الدكتورة همت مع هيثم (عمرو رجب) الذي طعنته ريم قبل حلقتين واعتقد أنه مات وكان يبحث عن ريم، ما يفتح الباب للتكهنات حول تجمعهن ضد نوح (محمد رجب) وما ستسفر عنه الحلقات المقبلة، خاصة بعدما وقفت الأحداث عند وصول نوح لفيلا جيهان.
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