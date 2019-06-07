تعرَّض لأشعة الشمس.. فيتامين «د» يحمي من السرطان

الأشخاص الذين يعانون نقصًا في فيتامين «د» هم الأكثر عرضة للإصابة بسرطان البنكرياس ضِعف الأشخاص المعرضين لكميات مناسبة من الشمس، كما أنهم عرضة للإصابة بسرطان القولون

تحرير:إسراء سليمان ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

فيتامين د

يعد فيتامين (د) أول الفيتامينات الموصى بها من أجل الحفاظ على صحتك؛ فعلى سبيل المثال يعمل هذا الفيتامين على تجديد خلايا البشرة فتصبح أكثر إشراقًا، ويمنع التهاب مفاصل الجسم، وفي الآونة الأخيرة من المؤكد أنك انتبهت إلى البعض وهم ينصحونك بتناول هذا الفيتامين من أجل الحفاظ على صحة العظام، ولكن الذي لا تعرفه أن أهميته تطورت بشكل كبير، فأصبح قادرًا على حمايتك من خطورة الموت بسبب السرطان. بشكل عام، عليك الإكثار من الأطعمة الغنية بهذا الفيتامين؛ فعلى سبيل المثال، عليك الإكثار من الكبدة وصفار البيض والمشروم والجمبري.

يمكنك التعزيز من معدلات فيتامين (د) من خلال تناول مكملات لهذا الفيتامين، فذلك سيقلل من خطورة الموت بسبب السرطان بنسبة تصل إلى 13%، وفقا لدراسة جديدة أجريت للتأكد من ذلك، نقلا عن "dailymail". يحصل الجسم على فيتامين (د) بطريقة طبيعية عند التعرض المباشر لأشعة الشمس، ولكن أساليب الحياة الحديثة تعني قضاء