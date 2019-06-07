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تعرَّض لأشعة الشمس.. فيتامين «د» يحمي من السرطان

الأشخاص الذين يعانون نقصًا في فيتامين «د» هم الأكثر عرضة للإصابة بسرطان البنكرياس ضِعف الأشخاص المعرضين لكميات مناسبة من الشمس، كما أنهم عرضة للإصابة بسرطان القولون
تحرير:إسراء سليمان ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
فيتامين د
فيتامين د
يعد فيتامين (د) أول الفيتامينات الموصى بها من أجل الحفاظ على صحتك؛ فعلى سبيل المثال يعمل هذا الفيتامين على تجديد خلايا البشرة فتصبح أكثر إشراقًا، ويمنع التهاب مفاصل الجسم، وفي الآونة الأخيرة من المؤكد أنك انتبهت إلى البعض وهم ينصحونك بتناول هذا الفيتامين من أجل الحفاظ على صحة العظام، ولكن الذي لا تعرفه أن أهميته تطورت بشكل كبير، فأصبح قادرًا على حمايتك من خطورة الموت بسبب السرطان. بشكل عام، عليك الإكثار من الأطعمة الغنية بهذا الفيتامين؛ فعلى سبيل المثال، عليك الإكثار من الكبدة وصفار البيض والمشروم والجمبري.
يمكنك التعزيز من معدلات فيتامين (د) من خلال تناول مكملات لهذا الفيتامين، فذلك سيقلل من خطورة الموت بسبب السرطان بنسبة تصل إلى 13%، وفقا لدراسة جديدة أجريت للتأكد من ذلك، نقلا عن "dailymail". يحصل الجسم على فيتامين (د) بطريقة طبيعية عند التعرض المباشر لأشعة الشمس، ولكن أساليب الحياة الحديثة تعني قضاء
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استخدمي «الشيكاكاي» لعلاج تقصف الشعر وتساقطه

أصبح الحفاظ على شعر صحي وقوي إنجازًا شاقًا، خاصةً عندما يتعين علينا مواجهة عوامل مثل التلوث والمواد الكيميائية ونقص التغذية، نجرب العديد من الوصفات والكريمات للتعامل مع تلك العوامل، ربما حان الوقت للتراجع، والعودة إلى المكونات المفيدة للشعر وإلقاء نظرة على الطرق الطبيعية. يعتبر فصل الصيف موسم التحدي للحفاظ على شعر صحي، ولكن مع هذا فيجب عدم اليأس، على الرغم من ذلك، الشعر الضعيف، الجاف والخالي من الحيوية بطبيعته، لا يحب مكيفات الهواء بتاتًا، حيث يؤدي تكييف الهواء إلى إبقاء الشعر متعبًا وعديم الشكل.
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مضادات الاكتئاب قد تدمرك.. آثارها الجانبية مستمرة

الاكتئاب مشكلة كبيرة يعاني فيه الشخص من الحزن والمشاعر السلبية لفترات طويلة، وفقدان الحماس وعدم الاكتراث، وقد يصل الأمر إلى تناوله الأدوية المضادة له، وبالرغم أنه لم يسبق وجود أي تحذيرات من الآثار الجانبية لهذه الأدوية، فإن الكلية الملكية للأطباء النفسيين تعترف لأول مرة بأن تناول مضادات الاكتئاب يمكن أن يتسبب في آثار جانبية تستمر لعدة أشهر. وفي خطوة قد تقلل بشكل كبير من الإفراط في استخدام الحبوب المضادة للاكتئاب، كشفت الأجسام التي تمت عليها الاختبارات أن الأضرار المحتملة للانسحاب خطيرة للغاية، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
الم-واصابه-الكوع (2)

آلام كوع التنس قد تفقدك القدرة على حمل فنجان قهوة

على الرغم من اسمها، فإن الرياضيين ليسوا الأشخاص الوحيدين الذين يعانون من التهاب مرفق التنس، الأشخاص الذين تتميز وظائفهم بأنواع الحركات التي يمكن أن تؤدي إلى مرفق التنس تشمل السباكين والرسامين والنجارين والجزارين. يحدث ألم مرفق التنس في المقام الأول عندما ترتبط أوتار عضلات الساعد بنتوء عظمي من خارج مرفقك، يمكن أن ينتشر الألم أيضًا في الساعد والرسغ. غالبًا ما تساعد مسكنات الألم التي لا تحتاج إلى وصفة طبية في تخفيف كوع التنس، إذا لم تساعد هذه العلاجات الاحتياطية أو إذا كانت الأعراض تؤثر على الحركة الأساسية، فقد يقترح الطبيب إجراء عملية جراحية.
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