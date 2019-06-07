تعرَّض لأشعة الشمس.. فيتامين «د» يحمي من السرطان

الأشخاص الذين يعانون نقصًا في فيتامين «د» هم الأكثر عرضة للإصابة بسرطان البنكرياس ضِعف الأشخاص المعرضين لكميات مناسبة من الشمس، كما أنهم عرضة للإصابة بسرطان القولون
يعد فيتامين (د) أول الفيتامينات الموصى بها من أجل الحفاظ على صحتك؛ فعلى سبيل المثال يعمل هذا الفيتامين على تجديد خلايا البشرة فتصبح أكثر إشراقًا، ويمنع التهاب مفاصل الجسم، وفي الآونة الأخيرة من المؤكد أنك انتبهت إلى البعض وهم ينصحونك بتناول هذا الفيتامين من أجل الحفاظ على صحة العظام، ولكن الذي لا تعرفه أن أهميته تطورت بشكل كبير، فأصبح قادرًا على حمايتك من خطورة الموت بسبب السرطان.
بشكل عام، عليك الإكثار من الأطعمة الغنية بهذا الفيتامين؛ فعلى سبيل المثال، عليك الإكثار من الكبدة وصفار البيض والمشروم والجمبري.
يمكنك التعزيز من معدلات فيتامين (د) من خلال تناول مكملات لهذا الفيتامين، فذلك سيقلل من خطورة الموت بسبب السرطان بنسبة تصل إلى 13%، وفقا لدراسة جديدة أجريت للتأكد من ذلك، نقلا عن "dailymail".
يحصل الجسم على فيتامين (د) بطريقة طبيعية عند التعرض المباشر لأشعة الشمس، ولكن أساليب الحياة الحديثة تعني قضاء
يمكنك التعزيز من معدلات فيتامين (د) من خلال تناول مكملات لهذا الفيتامين، فذلك سيقلل من خطورة الموت بسبب السرطان بنسبة تصل إلى 13%، وفقا لدراسة جديدة أجريت للتأكد من ذلك، نقلا عن "dailymail".
يحصل الجسم على فيتامين (د) بطريقة طبيعية عند التعرض المباشر لأشعة الشمس، ولكن أساليب الحياة الحديثة تعني قضاء كثير من الوقت داخل المنزل، وكأن الاهتمام بصحة الجسم بالطرق الطبيعية أمر غير محبب على الإطلاق، لذا ستجد الكثيرين حول العالم يعانون من مستويات غير كافية من المغذيات.
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قام باحث من الولايات المتحدة، يدعى الطبيب شيفنج ماو، من معهد سرطان "the Allegheny Health Network"، بالكشف عن نتائج الدراسة، موضحًا أن الأشخاص الذين يعانون نقصًا في فيتامين (د) هم الأكثر عرضة للإصابة بسرطان البنكرياس ضِعف الأشخاص المعرضين لكميات مناسبة من الشمس، كما أنهم عرضة لخطورة كبيرة في ما يتعلق بالإصابة بسرطان القولون.
وفي دراسة منفصلة تضم 79.000 بالغ يتميزون بصحة جيدة، وُجد أن تناول مكمل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات يرتبط بتقليل خطورة الموت بسبب أي نوع من السرطان مبكرًا في حياتك بنسبة 13%، وفي دراسة ثالثة تم الكشف عن أن تناول حبوب فيتامين (د) بشكل يومي جنبًا إلى جنب مع الستاتين (دواء مخفض للكولسترول، ويعد من أشهر الأدوية في الوقت الحالى) يرتبط بتقليل معدل الوفيات بسبب سرطان البروستاتا غالبًا بنسبة 40%.
لذا يشدد متخصصو التغذية على ضرورة إضافة فيتامين (د) إلى بعض الأطعمة الشائعة؛ مثل الخبز واللبن، وذلك من أجل مساعدة الأفراد على الحصول على كميات كافية من العناصر الغذائية الضرورية لهم، فبينما يحصل الجسم على فيتامين (د) من التعرض للشمس، يمكن أيضًا الحصول عليه من تناول الكبدة والبيض واللحوم الحمراء وكمية مناسبة من زيوت الأسماك.
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ولكن الملايين الذين لا يتناولون كميات كافية من هذه الأطعمة أو لا يتعرضون لكميات كبيرة من أشعة الشمس في شهور الشتاء، يجب أن يتناولوا المكملات بدلا من ذلك، فقد سجلت بعض التقارير انخفاضًا في نسبة الإصابة بالسرطان بنسبة تصل إلى 13% من خلال 10 دراسات أجريت على بعض الأشخاص الذين يصل متوسط أعمارهم إلى 68 عامًا، وذلك نتيجة تناول المكملات.
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لم يتأكد الباحثون بشكل كبير حتى الآن من فاعلية فيتامين (د) في مكافحة السرطان، ولكن بعض العلماء يعتقدون أنه يُنتج إنزيمًا "يزيل سموم الأحماض الطبيعية في الجسم"، وتقليل هذه السموم يساعد في وقف تلف الأعضاء الداخلية، ومن ثم يقل احتمال الإصابة بالسرطان، فاحرص على تناول أطعمة طبيعية تحتوي على كميات كافية من هذا الفيتامين، بالإضافة إلى التعرض المباشر لأشعة الشمس في الساعات الأولى من النهار، إذ سيساعدك ذلك فى الحصول على فيتامين (د) بطريقة طبيعية، فبعض التغييرات في أسلوب حياتك ستجعلك تعيش بطريقة أفضل.
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