هل حاول البشير الهرب من السجن؟.. شرطة السودان توضح

٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٤٥ م

الرئيس السوداني السابق عمر البشير

ظهرت، أمس الأربعاء، تصريحات على لسان مصادر لموقع "العربية.نت"، تعلن إحباط القوى الأمنية في السودان محاولة لتحرير عمر البشير ورموز نظامه من سجن كوبر، قائلة إن أكثر من 100 من كتائب النظام السوداني المخلوع هاجموا سجن كوبر ليل الثلاثاء، بهدف تحرير البشير ورموزه، إلا أن القوى الأمنية ألقت القبض على بعض العناصر التي شنت الهجوم، وأن الرئيس المخلوع عمر البشير ورموز النظام ما زالوا داخل سجن كوبر، وذلك بعد أن تم تعزيز الحراسة وزيادة التعزيزات الأمنية في محيط السجن بعد الحادثة.

واليوم الخميس، خرجت الشرطة السودانية، بتوضيح حول الحادث، نشرته في بيان تم توزيعه على الصحف السودانية، مؤكدة أنه لم يتم رصد أي محاولة لهرب البشير ورموز النظام، وأن قوات تأمين السجن تؤدي واجبها باحترافية ويقظة. وأضاف البيان: "ترجو الشرطة من وسائل الإعلام توخي الدقة في نقل الأخبار للرأي العام"، وذلك حسبما