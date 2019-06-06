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هل حاول البشير الهرب من السجن؟.. شرطة السودان توضح

٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٤٥ م
الرئيس السوداني السابق عمر البشير
الرئيس السوداني السابق عمر البشير
ظهرت، أمس الأربعاء، تصريحات على لسان مصادر لموقع "العربية.نت"، تعلن إحباط القوى الأمنية في السودان محاولة لتحرير عمر البشير ورموز نظامه من سجن كوبر، قائلة إن أكثر من 100 من كتائب النظام السوداني المخلوع هاجموا سجن كوبر ليل الثلاثاء، بهدف تحرير البشير ورموزه، إلا أن القوى الأمنية ألقت القبض على بعض العناصر التي شنت الهجوم، وأن الرئيس المخلوع عمر البشير ورموز النظام ما زالوا داخل سجن كوبر، وذلك بعد أن تم تعزيز الحراسة وزيادة التعزيزات الأمنية في محيط السجن بعد الحادثة.
واليوم الخميس، خرجت الشرطة السودانية، بتوضيح حول الحادث، نشرته في بيان تم توزيعه على الصحف السودانية، مؤكدة أنه لم يتم رصد أي محاولة لهرب البشير ورموز النظام، وأن قوات تأمين السجن تؤدي واجبها باحترافية ويقظة. وأضاف البيان: "ترجو الشرطة من وسائل الإعلام توخي الدقة في نقل الأخبار للرأي العام"، وذلك حسبما
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مصر للطيران تلغي رحلتيها إلى الخرطوم

أعلنت شركة مصر للطيران، اليوم الخميس، إلغاء رحلتيها رقمي MS 853 وMS 855، المتجهتين مساء اليوم وظهر غد الجمعة، من مطار القاهرة إلى الخرطوم، موضحة أنه على عملائها المسافرين على هذه الرحلات بمراجعة خدمة "الكول سنتر" على رقمي 1717 من أي موبايل أو 090070000 من أي خط أرضي؛ لمعرفة المزيد من التفاصيل. من ناحية أخرى، نقلت وكالة "رويترز" للأنباء، عن مصدر دبلوماسي في سفارة إثيوبيا بالخرطوم، اليوم الخميس، إن رئيس الوزراء أبي أحمد سيزور العاصمة السودانية للوساطة بين المجلس العسكري وتحالف المعارضة بشأن الانتقال نحو الديمقراطية.
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رويترز: رئيس وزراء إثيوبيا يزور السودان للوساطة

نقلت وكالة "رويترز" للأنباء، عن مصدر دبلوماسي في سفارة إثيوبيا بالخرطوم، اليوم الخميس، إن رئيس الوزراء أبي أحمد سيزور العاصمة السودانية للوساطة بين المجلس العسكري وتحالف المعارضة بشأن الانتقال نحو الديمقراطية. وأبلغ المصدر "رويترز" أن أبي سيجتمع مع أعضاء المجلس العسكري الانتقالي وشخصيات من حركة إعلان قوى الحرية والتغيير المعارضة خلال الزيارة التي تستمر يوما واحدا. وقرر الاتحاد الإفريقي تعليق عضوية السودان، إلى حين تسليم السلطة للمدنيين، وبحث فرض عقوبات على الضالعين في الهجمات على المدنيين.
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«الصحة السودانية» تتراجع وتعلن ارتفاع شهداء الاعتصام

بيان جديد أصدرته وزراة الصحة السودانية، بعد مرور ساعات معدودة على تكذيبها لجنة أطباء السودان المركزية، المعروفة بتضامنها مع قوى المعارضة التي اعتصمت في مقر قيادة الجيش بالخرطوم، والتي أشرف أطبائها ومسعفيها بشكل مباشر على علاج الجرحى وحصر الشهداء، منذ عملية فض الاعتصام فجر يوم الإثنين الماضي، إذ أعلنت في آخر بياناتها، امس، "ارتفاع عدد الشهداء إلى 101 قتيل بعد انتشال 40 جثة من نهر النيل، كان قد تم أخذهم بمركبات تتبع ميليشيات الجنجويد لجهة غير معلومة"، بحسب بيان على صفحة اللجنة على فيسبوك.
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الاتحاد الإفريقي يعلق عضوية السودان لحين تسليم السلطة

أصدر الاتحاد الإفريقي قرارا بتعليق عضوية السودان، إلى حين تسليم السلطة للمدنيين، وبحث فرض عقوبات على الضالعين في الهجمات على المدنيين. وخرجت قرارات الاتحاد، خلال الاجتماع الطارئ لمجلس السلم والأمن الإفريقي، الذي تم في أديس أبابا، لبحث وتقييم تطورات الوضع في السودان، وسط التوتر بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير التي تتمسك بالاعتصام عقب فضّه، ما أسفر عن وقوع عشرات الضحايا.
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مظاهرات في السودان

عسكري سوداني «سكران» يقتل أم وجنينها بسلاحه الميري

واقعة مؤسفة شهدها السودان أمس الأربعاء، كان طرفيها جنود من القوات المسلحة ومواطنين، حيث نشبت مشاجرة بينهما في شارع النيل أحد أبرز شوراع العاصمة الخرطوم، وتطورت حدتها إلى مقتل مواطنة تدعى "ميادة جون"، بطلق ناري في الرأس، بعدما لجأ أحد الجنود في لواء الدفاع والخدمات كان في "حالة سكر"، بإطلاق أعيرة نارية بشكل عشوائي من سلاحه الشخصي، طالت رصاصة منهم رأس المواطنة التي توفت في الحال، كما أصيب أحد المواطنين في رجله، ولم ينج زملاء الجندي المخمور من رصاصته الطائشة بعد أصيب جندي في رجله أيضا.
مظاهرات السودان

إراقة دماء ووقف المفاوضات.. ماذا يحدث في السودان؟

كان السودان قاب قوسين أو أدنى من التوصل لصيغة نهائية لشكل المرحلة الانتقالية، مع سير المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير بشكل جيد، فعلى مدى الأسبوع الجاري، تمكن الطرفان من تسوية العديد من النقاط الخلافية حول شكل الفترة الانتقالية التي ستشهدها البلاد، وتسليم قيادة البلاد لحكومة مدنية، بدلا من المجلس العسكري الذي يدير السودان منذ أن أجبر المعتصمين أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في وسط العاصمة السودانية الخرطوم، عمر البشير الرئيس السوداني السابق، على التخلي عن منصبه.
المجلس العسكري السوداني

«العسكري السوداني» يعلق على ضرب المتظاهرين بالرصاص

نفى نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي، تورط قوات الدعم السريع في حادث إطلاق النار على معتصمي القيادة العامة، الذي راح ضحيته 8 أشخاص، إذ أنه لا توجد قوات أعلى الجسر، وأن الرصاصة الأولى جاءت من جهة النيل والجامعة. واتهم حميدتي جهات ودول لم يسمها، بالوقوف خلف الحادث من أجل أجندة خاصة بهم ولإحداث فتنة، متابعا: "هؤلاء لا يرغبون في أن تعمر البلاد، وأقسم بأن هناك دولا تقف خلف الحادث"، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "الجريدة" السودانية، ونقلته عنها وكالة "سبوتنيك الروسية.
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إطلاق نار في الخرطوم.. وإصابة 8 معتصمين

أصيب 8 أشخاص بجروح مختلفة جراء إطلاق النار في ساحة الاعتصام وسط الخرطوم، ووجه المعتصمين في محيط قيادة الجيش وسط العاصمة الخرطوم، أصابع الاتهام إلى قيادة الدعم السريع في عملية إطلاق النار على المتظاهرين، وذلك حسبما ذكرت وكالة "روسيا اليوم". وأول من أمس الإثنين، أفادت مصادر محلية في السودان بمقتل شخص وإصابة 10 آخرين في إطلاق نار على المعتصمين أمام مقر القيادة العامة للجيش، مشيرة إلى تعرض عدد من المعتصمين في شارع النيل إلى إطلاق نار حي أدت لإصابات متفاوتة.
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