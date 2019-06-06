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فتحي عبد الوهاب تفوق على نفسه بـ«حمزة» في لمس أكتاف

تحرير:بيتر مجدي ٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م
فتحي عبد الوهاب
فتحي عبد الوهاب
مخاطرة كبيرة أن يلعب فنان في عامين متتاليين شخصية الشرير، لكن مع فتحي عبد الوهاب الأمر ليس كذلك، بل فرصة لمشاهدة الجديد دائما، فشتان الفارق بين "سمير العبد" شرير مسلسل "أبو عمر المصري" في رمضان العام الماضي، و"حمزة الحناوي" شرير مسلسل "لمس أكتاف" في رمضان 2019، فلا يوجد أي تشابه بين الشخصيتين ولا حتى في أداء العبقري فتحي عبد الوهاب لكل منهما، فبينما "سمير العبد" شخص متجبر، فإن "حمزة الحناوي" تاجر المخدرات، يبدو لوهلة لديه بعض مشاعر الحب خاصة لابنه الذي رفض دخوله عالمه، ومزيج من القلق والخوف، لأنه يتمنى وجود شخصيات صادقة في حياته يطمئن لهم.
رغم أن حدوتة المخدرات تكررت كثيرا، لكن "لمس أكتاف" تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي، لم يكن عن المخدرات فقط، بل عن ضياع الحب قبل تأثير المخدرات الضار على حياة الناس، وبرع كل من المؤلف والمخرج وفتحي عبد الوهاب في تقديم هذه الشخصية التي لا يوجد لديها أسهل من القتل والانتقام و«فرم» من
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اشرف-زكى

المهن التمثيلية: سنتخذ إجراءات قانونية ضد المزورين

أصدرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، مساء اليوم الخميس، بيانًا رسميًا، نفت فيه علاقتها بمنشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن التحقيق مع أعضاء في النقابة بتهم النصب والاحتيال وإنتاج أعمال منافية للآداب الهدف منها تشويه سمعة الفن المصري. وقالت النقابة: "تعلن نقابة المهن التمثيلية أنه لا علاقة لها نهائيا بالمنشور الذي انتشر على السوشيال ميديا، ولا بأسماء الأشخاص الموجودة فيه، وأن هذا المنشور مزور وبخاتم للنقابة وتوقيع للنقيب مزورين لا أساس لهما من الصحة، وسوف تتخذ النقابة كافة الإجراءات القانونية بصدد هذا التزوير".
يحيى-الفخرانى-الملك-لير

«كايرو شو» تعتذر عن عدم عرض «الملك لير» لأسباب طارئة

أعلنت شركة "كايرو شو"، عن قرارها بعدم عرض مسرحية "الملك لير" للنجم الكبير يحيى الفخراني، اليوم الخميس وحتى يوم 12 يونيو الجاري، لأسباب هندسية طارئة. وقالت الشركة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك": "الجمهور الكريم.. تعتذر (كايرو شو) لأسباب هندسية طارئة خارجة عن إرادتنا.. نعتذر عن عدم عرض حفل الليلة لمسرحية (الملك لير) والحفلات التالية حتى يوم 12 يونيو، وذلك حتى نتمكن من إجراء العمليات الهندسية اللازمة لتقديم العرض بكفاءته الفنية المعهودة".
السيناريست-إسلام-حافظ

إسلام حافظ تألق كاتبا وممثلا في «علامة استفهام»

«أنا بحب الكتابة قوي، عشان وأنا بكتب بقدر أقول حاجات على الورق مقدرش أقولها ببوقي، ممكن أغير الواقع، ممكن أروح للماضي، ممكن أطير للمستقبل اللي أنا عايز أشوفه، أقدر أحب ناس كارهها ممكن أدعي حاجات كتير مش فيّ، أدعي الحكمة، البطولة، الجرأة، القوة، الضعف حتى النسيان، والمغفرة».. بهذه الكلمات خلال أحداث الحلقة 27 من أحداث مسلسل «علامة استفهام»، عبر السيناريست إسلام حافظ عن نفسه، وأفكاره، وهي واحدة ضمن مرات عديدة، عبر بها عن أفكاره من خلال أبطال الحدوتة التي كتبها، وشارك فيها بدور قنديل عمران، رغم النهاية غير المتوقعة والتي جاءت عكس سير المسلسل.
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لمس-اكتاف

الأخيرة في لمس أكتاف.. حمزة للسجن وأدهم طلق غادة

شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل لمس أكتاف احتجاز حمزة لإيمان (كالولين خليل) طليقة أدهم وصديقه أشرف وزوجته نيفين، وشقيقته، في محاولة منهم للإيقاع بأدهم بعد أن سلم المخدرات إلى الشرطة، وساعده في ذلك شقيقه زيدان، وأستطاع أدهم الوصول للمكان وتحريرهم من زيدان ثم عرف مكان حمزة، الذي كان يخطط للهرب خارج مصر مع ابنه ياسين من خلال جوازات سفر مزورة، كان في انتظارها، إلى أن وصل أدهم ودار بينهم حوار حول ما حدث بينهم، بعدها حاول حمزة قتل أدهم، إلا أن أدهم استطاع السيطرة عليه، تمهيدا لأن تقبض الشرطة على حمزة.
حنان-مطاوع-في مسلسل-لمس-اكتاف (3)

«لمس أكتاف» (29).. الإيقاع بحمزة وصدفة تقتل عايدة

شهدت الحلقة 29 من مسلسل لمس أكتاف، تمكن أدهم (ياسر جلال) من الإيقاع بحمزة (فتحي عبد الوهاب)، بعدما اكتشف أن شحنة المخدارات (2 طن هيروين)، ستدخل مصر عن طريق شركة وصفقة هو وقع على أوراقها، وساعدت عايدة (حنان مطاوع)، أدهم بعد أن أخبرته على مكان الأوراق، في أن يتم السطو على الشحنة وتنقل إلى مزرعة الخيل التي يملكها حمزة. عايدة علمت من أدهم قصة اتفاق زوجة حمزة الأخرى كاميليا (سمر مرسي)، مع عبد المنجي أحد رجاله للخلاص من حمزة، الذي علم بقبض الشرطة على رجاله والعثور على شحنة المخدرات في مزرعته.
فتحى-عبد-الوهاب-وحنان-مطاوع-من-مسلسل-ياسر-جلال

لمس أكتاف25| المخدرات تقتل فارس وعايدة تنتقم من حمزة

قدمت النجمة حنان مطاوع مع النجم فتحي عبد الوهاب واحدا من أقوى المشاهد في مسلسلات رمضان بعدما عرفت «عايدة» أن «حمزة» حرمها من الإنجاب، وكان يخدعها وجعلها تتناول أدوية «منع الحمل» طوال سنوات زواجهما، فأتت به وجلست كملكة على كرسي أعلى منه في غرفة نومهما وهو كان بمنزلة متهم ينتظر عقابه، وقدمت حنان مطاوع أداءً مذهلا ومشاعر متداخلة، بين إحساسها بالانكسار والقهر لعدم الإنجاب، و«الوحش» الذي أطلقته بقرارها الانتقام من حمزة في ابنه ياسين من زوجته الأخرى كاميليا (سمر مرسي)، ورغم طلبه منها إبعاد الطفل عن الأمر، فإنها لم تستجب له.
خالد-.كمال

خالد كمال.. أبدع في تقديم «الضابط» بمسلسل لمس أكتاف

يتميز مسلسل «لمس أكتاف» بالأداء العالي لأبطال العمل، خصوصا فتحي عبد الوهاب في دور حمزة، وحنان مطاوع في دور «عايدة»، وينضم لكتيبة الأداء العالي في المسلسل الفنان خالد كمال الذي أبدع في تأدية دور الضابط على أفضل ما يكون خلال أحداث المسلسل، وربما يكون واحدا من أفضل من أدوا هذا الدور في السنوات الأخيرة، فتميز أداء خالد كمال بتقديم الشخصية كما هي دون مبالغات، دون انفعال زائد عن الحد أو محاولة إثبات شخصيته بالصوت المرتفع، بل استطاع خالد كمال الذي يؤدي دور ضابط شاب كفء يطارد ضباط المخدرات ويحاول حل لغز مقتل زملائه في كمين بمنتهى الهدوء.
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