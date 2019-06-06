فتحي عبد الوهاب تفوق على نفسه بـ«حمزة» في لمس أكتاف

تحرير:بيتر مجدي ٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م

فتحي عبد الوهاب

مخاطرة كبيرة أن يلعب فنان في عامين متتاليين شخصية الشرير، لكن مع فتحي عبد الوهاب الأمر ليس كذلك، بل فرصة لمشاهدة الجديد دائما، فشتان الفارق بين "سمير العبد" شرير مسلسل "أبو عمر المصري" في رمضان العام الماضي، و"حمزة الحناوي" شرير مسلسل "لمس أكتاف" في رمضان 2019، فلا يوجد أي تشابه بين الشخصيتين ولا حتى في أداء العبقري فتحي عبد الوهاب لكل منهما، فبينما "سمير العبد" شخص متجبر، فإن "حمزة الحناوي" تاجر المخدرات، يبدو لوهلة لديه بعض مشاعر الحب خاصة لابنه الذي رفض دخوله عالمه، ومزيج من القلق والخوف، لأنه يتمنى وجود شخصيات صادقة في حياته يطمئن لهم.

رغم أن حدوتة المخدرات تكررت كثيرا، لكن "لمس أكتاف" تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي، لم يكن عن المخدرات فقط، بل عن ضياع الحب قبل تأثير المخدرات الضار على حياة الناس، وبرع كل من المؤلف والمخرج وفتحي عبد الوهاب في تقديم هذه الشخصية التي لا يوجد لديها أسهل من القتل والانتقام و«فرم» من