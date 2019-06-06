هل يكون ميدو؟.. المقاصة يعلن عن المدير الفني الجديد

تحرير:علي الزيني ٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠١ م

ميدو

يعقد مجلس إدارة نادي المقاصة برئاسة اللواء محمد عبدالسلام، مؤتمرًا صحفيًا يوم الاثنين المقبل، للإعلان عن اسم المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والإعلان عن تفاصيل العقد والجهاز المعاون، استعدادًا للموسم الجديد، وكان مجلس الإدارة قد بحث السيرة الذاتية لعدد من المدربين المميزين واستقر على مدير فني وطني، وسيقوم مسئولو الفريق الفيومي بحسم كل بنود التعاقد رسميًا مع الجهاز الجديد مساء الأحد، وإعلان التفاصيل كاملة في المؤتمر الصحفي، الذي يعقد بأحد فنادق القاهرة.

وكان طلعت يوسف المدير الفني الأسبق قد تولى تدريب المقاصة منذ فبراير 2018 وتقدم باستقالته في 19 إبريل الماضي، قبل نهاية الموسم، وتم تصعيد جمال عمر المدرب العام لتولي مهمة المدير الفني مؤقتًا في آخر 4 مباريات للفريق بالدوري. واحتل فريق مصر المقاصة المركز السادس في جدول ترتيب بطولة الدوري، برصيد 41 نقطة،