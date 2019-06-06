جريمة

إصابة 9 أشخاص بينهم 5 أطفال في حريق بالبحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٦ م
حريق - صورة أرشيفية
حريق - صورة أرشيفية
تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، اليوم الخميس، من السيطرة على حريق بقرية درشابة بمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة، بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز تسرب غاز منها، وأسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص بينهم 5 أطفال بجروح من الدرجات الثلاثة بأماكن متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين لمستشفى الرحمانية العام. وتلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من رئيس مباحث مركز شرطة الرحمانية، يفيد بنشوب حريق بمنزل بقرية درشابة بدائرة المركز ويوجد مصابون.
وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة بمركز شبراخيت وقوات الحماية المدنية برئاسة العقيد محمد بلبع وكيل إدارة الحماية المدنية، و4 سيارات إسعاف لمكان الحريق، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب الحريق إثر انفجار اسطوانة غاز منزلي تسرب غاز منها، وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده. وأسفر الحادث عن إصابة:
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حريق هائل في شقة بالبحيرة وإصابة صاحبتها

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة بقيادة العقيد محمد بلبع وكيل إدارة الحماية المدنية بالمحافظة، من السيطرة على حريق هائل داخل شقة بمنطقة المدارس بمدينة وادي النطرون في محافظة البحيرة. وأسفر الحريق عن إصابة ربة منزل بحروق من الدرجة الثالثة بالذراع اليمنى، بسبب تسريب غاز من أسطوانة بوتاجاز في أثناء إعدادها الطعام، وتم نقل المصابة للمستشفى المركزى لتلقى العلاج اللازم، وجارٍ انتداب فريق من النيابة العامة لمعاينة مكان الحريق وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
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بسبب تسرب غاز.. حريق هائل في شقة بالبحيرة

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الحماية المدنية تنقذ مالك مزرعة موز بكرداسة من كارثة

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نجاة ضابط بالمعاش ونجله في حريق شقتين بالوايلي

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