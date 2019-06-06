إصابة 9 أشخاص بينهم 5 أطفال في حريق بالبحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٦ م

حريق - صورة أرشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، اليوم الخميس، من السيطرة على حريق بقرية درشابة بمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة، بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز تسرب غاز منها، وأسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص بينهم 5 أطفال بجروح من الدرجات الثلاثة بأماكن متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين لمستشفى الرحمانية العام. وتلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من رئيس مباحث مركز شرطة الرحمانية، يفيد بنشوب حريق بمنزل بقرية درشابة بدائرة المركز ويوجد مصابون.

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة بمركز شبراخيت وقوات الحماية المدنية برئاسة العقيد محمد بلبع وكيل إدارة الحماية المدنية، و4 سيارات إسعاف لمكان الحريق، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب الحريق إثر انفجار اسطوانة غاز منزلي تسرب غاز منها، وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده. وأسفر الحادث عن إصابة: