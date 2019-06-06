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رسالة تامر حسني لأمير كرارة بعد نجاح «كازابلانكا»

تحرير:التحرير ٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م
تامر حسني
تامر حسني
هنأ المطرب تامر حسني، الفنان أمير كرارة، والمنتج وليد منصور، بعد طرح فيلمهما "كازابلانكا" الذي يشارك في موسم أفلام عيد الفطر المبارك، وذلك بعد النجاح الذي حققه الفيلم في أول أيام العيد، حيث احتل المركز الأول وبفارق كبير عن منافسيه محققا إيرادات اقتربت من 7 ملايين جنيه (6 ملايين و721 ألفًا و308 جنيهات). ونشر تامر حسني صورة تجمعه بـ"كرارة" عبر صفحته بموقع "فيسبوك"، معلّقًا: "مليون مبروك لإخواتي وعشرة العمر النجم أمير كرارة والمنتج وليد منصور، نجاح كبير في أول أيام العيد وبالتوفيق إن شاء الله لكل أفلام الزملاء".
ويتنافس "كازابلانكا" في موسم عيد الفطر، مع أفلام أخرى، وهي: "الممر" للفنان أحمد عز، "سبع البرمبة" للفنان رامز جلال، "حملة فرعون" للفنان عمرو سعد، و"محمد حسين" للفنان محمد سعد. "كازابلانكا" بطولة مجموعة كبيرة من النجوم على رأسهم: أمير كرارة وغادة عادل وإياد نصار وعمرو عبد الجليل ولبلبة ومحمود البزاوي
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محمود-المليجى-وعلوية-جمال (2)

المليجي وعلوية جميل.. 44 عاما زواج لم تُنهه نزوات

بينما الفنان محمود المليجي، المولود في 22 ديسمبر 1910، يخطو خطواته الأولى نحو طريق النجومية، من خلال فرقة رمسيس المسرحية، لصاحبها ونجمها الأول يوسف وهبي، والذي اقتنع بموهبته وأشركه في كل عروض الفرقة، ثم إشراكه في عدد من الأفلام السينمائية منها "وداد، الحب المورستاني، ساعة التنفيذ"، وإذا بوالده يتوفى، وتدخل الأسرة في ضائقة مالية شديدة خاصة أن دخل الابن من الفن بالكاد يكفيه، وما هي إلا فترة قليلة حتى توفيت الأم السند والعون الأول، فأصيب بصدمة شديدة.
الفنان-محمد-سعد (1)

إيرادات أفلام عيد الفطر.. محمد سعد في المركز الأخير

يشهد موسم عيد الفطر منافسة قوية بين 5 أفلام وهي "كازابلانكا" للفنان أمير كرارة، و"الممر" للفنان أحمد عز، و"سبع البرمبة" للفنان رامز جلال، و"حملة فرعون" للفنان عمرو سعد، و"محمد حسين" للفنان محمد سعد، وجاءت إيرادات أول أيام عيد الفطر المبارك، أمس الأربعاء، في صالح "كازابلانكا" الذي احتل المركز الأول وبفارق كبير عن منافسيه، حيث حقق إيراد اقترب من 7 ملايين جنيه (6 ملايين و721 ألفًا و308 جنيهات)، هذا بالإضافة إلى الأرقام التي يحققها الفيلم على مستوي إيرادات السينما العربية، إذ يعرض الفيلم في دور العرض العربية والخليجية.
كازابلانكا

«كازابلانكا» يتصدر موسم أفلام عيد الفطر

نجح فيلم "كازابلانكا"، في تصدر إيرادات موسم عيد الفطر، حيث حقق الفيلم في أول أيام عيد الفطر أمس الأربعاء، إيراد اقترب من 7 ملايين جنيه (6 ملايين و721 ألفًا و308 جنيهات)، منفردًا بالصدارة ومتجاوزًا أربعة أفلام تنافسه في الموسم بفارق كبير، وهي: "الممر" للفنان أحمد عز، "سبع البرمبة" للفنان رامز جلال، "حملة فرعون" للفنان عمرو سعد، و"محمد حسين" للفنان محمد سعد. هذا بالإضافة إلى الأرقام التي يحققها الفيلم على مستوي إيرادات السينما العربية، إذ يعرض الفيلم في دور العرض العربية والخليجية.
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كازابلانكا

«كازابلانكا» يتصدر موسم أفلام عيد الفطر

نجح فيلم "كازابلانكا"، في تصدر إيرادات موسم عيد الفطر، حيث حقق الفيلم في أول أيام عيد الفطر أمس الأربعاء، إيراد اقترب من 7 ملايين جنيه (6 ملايين و721 ألفًا و308 جنيهات)، منفردًا بالصدارة ومتجاوزًا أربعة أفلام تنافسه في الموسم بفارق كبير، وهي: "الممر" للفنان أحمد عز، "سبع البرمبة" للفنان رامز جلال، "حملة فرعون" للفنان عمرو سعد، و"محمد حسين" للفنان محمد سعد. هذا بالإضافة إلى الأرقام التي يحققها الفيلم على مستوي إيرادات السينما العربية، إذ يعرض الفيلم في دور العرض العربية والخليجية.
بوستر-كلبش

المتحدة الإعلامية تحذر هذه القناة بسبب «كلبش 3»

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المالكة لمجموعتي "إعلام المصريين" و"دي ميديا"، مساء اليوم الأربعاء، أنه نما إلى علمها قيام القناة الفضائية الأردنية "الأردن اليوم"، بإذاعة حلقات المسلسل التليفزيونى "كلبش 3" المملوك بالكامل للشركة، عبر الوسيط السوري حوراني عبدالحميد، دون أي تصريح قانوني أو سداد المستحقات المالية للشركة المالكة. وإزاء هذا الوضع غير القانوني الذي يحكم إذاعة مسلسل "كلبش 3" على قناة الأردن "اليوم"، تؤكد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لحقوق المسلسل، ما يلي:
كازابلانكا

سيطرة ضيوف الشرف..شاهد الإعلان الثاني لـ«كازابلانكا»

نشرت شركة "سينرجي" لتامر مرسي، المنتجة لفيلم "كازابلانكا"، الإعلان الترويجي الثاني للفيلم المقرر طرحه في موسم أفلام عيد الفطر، وذلك بعد البرومو الأول والذي حقق عددًا كبيرا من المشاهدات في الفترة الماضية. وظهر في البرومو الثاني مجموعة من النجوم ضيوف الشرف، في مقدمتهم: مصطفى شعبان، نيللي كريم، أحمد فهمي، بيومي فؤاد، إلى جانب أبطال الفيلم النجوم: أمير كرارة، غادة عادل، عمرو عبدالجليل، إياد نصار، لبلبة، محمود البزاوي، أحمد داش، والنجم التركي خالد أرغنتش، والعمل من تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمي.
محمد رمضان وتامر مرسى 1

محمد رمضان يتعاقد مع «سينرجي» على مسلسل رمضان 2020

تعاقد الفنان محمد رمضان، مع المنتج تامر مرسى، مالك شركة «سينرجى»، على مسلسل جديد من المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل 2020، وذلك بعد تعاونهما رمضان الحالى فى مسلسل «زلزال». ونشر محمد رمضان عددا من الصور تجمعه بالمنتج تامر مرسى، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، وكتب عليها: «الله ولى التوفيق.. اليوم تعاقدت على مسلسلى القادم رمضان2020 مع المنتج تامر مرسى، منتج مسلسل زلزال». واختتم رمضان منشوره بهاشتاج: «ثقة فى الله نجاح متصاعد مستمر».
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