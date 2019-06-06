رسالة تامر حسني لأمير كرارة بعد نجاح «كازابلانكا»

تحرير:التحرير ٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م

تامر حسني

هنأ المطرب تامر حسني، الفنان أمير كرارة، والمنتج وليد منصور، بعد طرح فيلمهما "كازابلانكا" الذي يشارك في موسم أفلام عيد الفطر المبارك، وذلك بعد النجاح الذي حققه الفيلم في أول أيام العيد، حيث احتل المركز الأول وبفارق كبير عن منافسيه محققا إيرادات اقتربت من 7 ملايين جنيه (6 ملايين و721 ألفًا و308 جنيهات). ونشر تامر حسني صورة تجمعه بـ"كرارة" عبر صفحته بموقع "فيسبوك"، معلّقًا: "مليون مبروك لإخواتي وعشرة العمر النجم أمير كرارة والمنتج وليد منصور، نجاح كبير في أول أيام العيد وبالتوفيق إن شاء الله لكل أفلام الزملاء".

ويتنافس "كازابلانكا" في موسم عيد الفطر، مع أفلام أخرى، وهي: "الممر" للفنان أحمد عز، "سبع البرمبة" للفنان رامز جلال، "حملة فرعون" للفنان عمرو سعد، و"محمد حسين" للفنان محمد سعد. "كازابلانكا" بطولة مجموعة كبيرة من النجوم على رأسهم: أمير كرارة وغادة عادل وإياد نصار وعمرو عبد الجليل ولبلبة ومحمود البزاوي