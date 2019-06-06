رياضة

بيع فيورنتينا الإيطالي إلى ملياردير أمريكي

٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٢٦ م
فيورنتينا
فيورنتينا
أعلنت مجموعة ميدياكوم للاتصالات، اليوم الخميس، أن مالكها الملياردير الأمريكي روكو كوميسو، اشترى نادي فيورنتينا الإيطالي من عائلة ديلا فالي، ولم يتم الكشف عن تفاصيل الصفقة، فيما ذكرت تقارير إخبارية في وقت سابق أن قيمتها تقدر بنحو 160 مليون يورو (180 مليون دولار)، وتمتلك عائلة ديلا فالي مجموعة تودز للسلع الفاخرة وتمتلك نادي فيورنتينا، الذي تأسس في التاسع والعشرين من شهر أغسطس عام 1926، منذ عام 2002، ولم يتمكن من الفوز بلقب الدوري الإيطالي سوى مرتين فقط على مدار مشواره الكروي.
وقدم الملياردير الأمريكي كوميسو، وهو إيطالي المولد ويمتلك فريق نيويورك كوزموس والمدير والرئيس التنفيذي لمجموعة ميدياكوم للاتصالات، عرضًا العام الماضي لشراء حصة أغلبية في نادى ميلان لكن الصفقة لم تتم. واحتل فريق فيورنتينا المركز السادس في جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي، برصيد 41 نقطة، جمعها من 38
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الصفاقسي

الصفاقسي يطيح بالترجي ويتأهل لنهائي كأس تونس

انتزع الصفاقسي الرياضي، بطاقة التأهل إلى نهائي بطولة كأس تونس، بعد الفوز على نظيره الترجي بنتيجة 4-2 بركلات الجزاء الترجيحية، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الخميس، على ملعب «الطيب المهيري» في نصف نهائي البطولة. وانتهى الوقت الأصلي بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، ليلجأ الحكم المصري الدولي أمين عمر، إلى الوقت الإضافي الذي لم يشهد أي جديد في النتيجة، في ظل محاولات متبادلة من الفريقين لخطف هدف التأهل، قبل أن ينتقل الحسم إلى ركلات الجزاء الترجيحية.
صديقة-نيمار (2)

تطورات جديدة في قضية اتهام نيمار بالاغتصاب

شهدت الساعات الماضية تطورات جديدة في قضية اتهام النجم البرازيلي نيمار داسيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، باغتصاب عارضة أزياء برازيلية حيث كشفت تصريحات جديدة للفتاة البرازيلية التي تتهم نيمار باغتصابها، عن تفاصيل ما وقع بينها وبين نجم كرة القدم البرازيلي، مشيرة إلى أنها كانت "ضحية عدوان". وقالت ناجيلا ترينداد في مقابلة مع التلفزيون البرازيلي، إن اللقاء مع نيمار بدأ بالتراضي، لكنه تحول إلى عنف واعتداء من طرف اللاعب، الذي رفض التوقف عن التصرف بعدوانية رغم مطالبتها له بأن يتوقف عن هذه التصرفات.
تتويج-ليفربول‎ (3)

ليفربول يكشف عن تفاصيل تحضيره للموسم القادم

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، عن تفاصيل الجولة التحضيرية التي تخص الفريق الأول لكرة القدم، بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب استعدادًا للموسم الجديد، حيث نشر النادي بيانًا رسميًا عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، وحساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، كشف فيه تفاصيل جولة الريدز التحضيرية، الذي سيخوض فيها 8 مباريات ودية في الفترة من 11 يوليو 2019 وحتى 8 أغسطس من نفس العام على أن تنتهي فترة الإعداد قبل بداية الموسم الجديد بحوالي 6 أيام بمواجهة شالكه الألماني على ملعب أنفيلد.
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انطونيو-كونتى

كونتي يدخل تاريخ الدوري الإيطالي بسبب راتبه

بات الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني الجديد لنادي إنتر ميلان، المدرب الأعلى أجرًا في الدوري الايطالي، وذلك بعد توليه قيادة النيراتزوري، خلفًا للمدرب المقال لوسيانو سباليتي، حيث وقع كونتي على عقد يمتد لثلاث سنوات، ليتولى أول مهمة تدريبية له منذ رحيله عن صفوف تشيلسي منذ عام، ومن المقرر أن يتقاضى كونتي 11 مليون يورو في كل موسم، ليحتل كونتي المرتبة الخامسة في قائمة المدربين الأعلى أجرًا في عالم كرة القدم، حيث يحتل دييحو سيميوني المركز الأول (23 مليون يورو)، بيب جوارديولا (18)، إرنستو فالفيردي (12.5) وزين الدين زيدان (12).
سباليتى

رسميا.. إنتر ميلان يقيل لوتشيانو سباليتي

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي رحيل مديره الفني لوتشيانو سباليتي، وقاد المدرب الإيطالي صاحب الـ60 عامًا، إنتر ميلان لتحقيق المركز الرابع في الدوري الإيطالي -الكالتشيو- هذا الموسم، برصيد 69 نقطة، خلف الثلاثي يوفنتوس ونابولي وأتلانتا، على الترتيب، ليضمن المشاركة في دوري الأبطال في الموسم الجديد، وذكر النيراتزوري في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الخميس: "يؤكد إنتر ميلان أن لوتشيانو سباليتي لم يعد مدربا للفريق الأول، ونشكر سباليتي على عمله وما حققناه معًا، ونتمنى له التوفيق".
رونالدو

رونالدو يعاني من أسوأ سجل تهديفي في آخر 10 سنوات

أنهى النجم كريستيانو رونالدو موسمه الأول مع يوفنتوس بأقل حصيلة تهديفية له في آخر 10 سنوات، وسجل رونالدو 28 هدفًا في 43 مباراة خاضها في جميع المسابقات، وهو رقم تهديفي سيكون مبهرا بالنسبة لأي لاعب آخر، ولكن ذلك الرقم ليس جيدًا على الإطلاق بالنسبة لما اعتاد عليه النجم البرتغالي منذ أن كان لاعبًا في صفوف مانشستر يونايتد، ففي 9 سنوات قضاها في ريال مدريد، لم يسجل أقل من 33 هدفًا التي سجلها في موسمه الأول مع الريال موسم 2009- 2010، وسجل أكثر من 40 هدفًا في 6 مواسم مع الريال، بل سجل 60 هدفًا و61 هدفًا في موسمي 2011- 2012 و2014- 2015 على الترتيب.
يوفنتوس-وإنتر ميلان (4)

يوفنتوس يتعادل مع أتالانتا في الدوري الإيطالي

تعادل فريق يوفنتوس الإيطالي مع ضيفه أتالانتا بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الأحد على استاد يوفينتوس أرينا ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من مسابقة الدوري الإيطالي، حيث تقدم الضيوف في الدقيقة 33 عن طريق جوسيب إيليشيش، بينما تعادل ماريو ماندزوكيتش للسيدة العجوز في الدقيقة 80، ليرتفع رصيد يوفينتوس إلى 90 نقطة ولا يؤثر هذا التعادل في موقفه بعد أن حسم اللقب لصالحه قبل جولتين من الآن، بينما ارتفع رصيد أتالانتا إلى 66 نقطة يقفز بها للمركز الثالث متفوقًا على إنتر ميلان بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة.
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