بيع فيورنتينا الإيطالي إلى ملياردير أمريكي

٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٢٦ م

فيورنتينا

أعلنت مجموعة ميدياكوم للاتصالات، اليوم الخميس، أن مالكها الملياردير الأمريكي روكو كوميسو، اشترى نادي فيورنتينا الإيطالي من عائلة ديلا فالي، ولم يتم الكشف عن تفاصيل الصفقة، فيما ذكرت تقارير إخبارية في وقت سابق أن قيمتها تقدر بنحو 160 مليون يورو (180 مليون دولار)، وتمتلك عائلة ديلا فالي مجموعة تودز للسلع الفاخرة وتمتلك نادي فيورنتينا، الذي تأسس في التاسع والعشرين من شهر أغسطس عام 1926، منذ عام 2002، ولم يتمكن من الفوز بلقب الدوري الإيطالي سوى مرتين فقط على مدار مشواره الكروي.

وقدم الملياردير الأمريكي كوميسو، وهو إيطالي المولد ويمتلك فريق نيويورك كوزموس والمدير والرئيس التنفيذي لمجموعة ميدياكوم للاتصالات، عرضًا العام الماضي لشراء حصة أغلبية في نادى ميلان لكن الصفقة لم تتم. واحتل فريق فيورنتينا المركز السادس في جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي، برصيد 41 نقطة، جمعها من 38