مانشستر سيتي يفتتح صفقات الصيف بضم نجم يوفنتوس

تحرير:سعد الدين محمود ٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٢٩ م

يوفنتوس

أفادت تقارير صحفية إيطالية، مساء اليوم الخميس، بأن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أنهى خلال الساعات الماضية، أحدث صفقاته بفترة انتقالات الصيف، عبر بوابة يوفنتوس، حيث أكدت شبكة «ميدياسيت» أن إدارة حامل لقب البريميرليج أتمت عملية ضم البرتغالي جواو كانسيلو، ظهير أيمن فريق السيدة العجوز. وأضحت الشبكة، في تقريرها أن الصفقة كلفت السيتي 50 مليون يورو، بالإضافة إلى نحو 10 ملايين يورو أخرى كمتغيرات يحصل عليها البيانكونيري ضمن صفقة اللاعب صاحب الـ25 عامًا.

ويعتبر كانسيلو هو أولى صفقات السيتيزينز هذا الصيف لتدعيم صفوفه قبل استعدادات الموسم الجديد، حيث يرى الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني في اللاعب أفضل من يتولى مهمة تدعيم الجبهة اليمنى خاصة في ظل اقتراب البرازيلي دانيلو من الرحيل عن الفريق. يذكر أن الظهير البرتغالي انتقل إلى اليوفي في الصيف الماضي