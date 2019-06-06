رياضة

مانشستر سيتي يفتتح صفقات الصيف بضم نجم يوفنتوس

تحرير:سعد الدين محمود ٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٢٩ م
يوفنتوس
يوفنتوس
أفادت تقارير صحفية إيطالية، مساء اليوم الخميس، بأن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أنهى خلال الساعات الماضية، أحدث صفقاته بفترة انتقالات الصيف، عبر بوابة يوفنتوس، حيث أكدت شبكة «ميدياسيت» أن إدارة حامل لقب البريميرليج أتمت عملية ضم البرتغالي جواو كانسيلو، ظهير أيمن فريق السيدة العجوز. وأضحت الشبكة، في تقريرها أن الصفقة كلفت السيتي 50 مليون يورو، بالإضافة إلى نحو 10 ملايين يورو أخرى كمتغيرات يحصل عليها البيانكونيري ضمن صفقة اللاعب صاحب الـ25 عامًا.
ويعتبر كانسيلو هو أولى صفقات السيتيزينز هذا الصيف لتدعيم صفوفه قبل استعدادات الموسم الجديد، حيث يرى الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني في اللاعب أفضل من يتولى مهمة تدعيم الجبهة اليمنى خاصة في ظل اقتراب البرازيلي دانيلو من الرحيل عن الفريق. يذكر أن الظهير البرتغالي انتقل إلى اليوفي في الصيف الماضي
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ايدين-هازارد (2)

تفاصيل جديدة في صفقة انتقال هازارد إلى ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الخميس، أن نادي ريال مدريد الإسباني، توصل لاتفاق نهائي بشأن التعاقد مع البلجيكي إيدين هازارد، نجم فريق تشيلسي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن تشيلسي وافق على انتقال هازارد إلى النادي الملكي مقابل 88 مليون جنيه إسترليني، مع وضع عدة بنود في العقد قد ترفع قيمة الصفقة إلى 130 مليون إسترليني، حيث وافق ريال مدريد على وضع هذه البنود لإغراء النادي اللندني من أجل إتمام الصفقة.
ميدو-2018 (2)

هل يكون ميدو؟.. المقاصة يعلن عن المدير الفني الجديد

يعقد مجلس إدارة نادي المقاصة برئاسة اللواء محمد عبدالسلام، مؤتمرًا صحفيًا يوم الاثنين المقبل، للإعلان عن اسم المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والإعلان عن تفاصيل العقد والجهاز المعاون، استعدادًا للموسم الجديد، وكان مجلس الإدارة قد بحث السيرة الذاتية لعدد من المدربين المميزين واستقر على مدير فني وطني، وسيقوم مسئولو الفريق الفيومي بحسم كل بنود التعاقد رسميًا مع الجهاز الجديد مساء الأحد، وإعلان التفاصيل كاملة في المؤتمر الصحفي، الذي يعقد بأحد فنادق القاهرة.
حكم

ثنائي مصري في القائمة النهائية لحكام أمم إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، برئاسة أحمد أحمد، عن القائمة النهائية للحكام الذين يديرون مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وتقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، وشهدت القائمة وجود 26 حكم ساحة، و30 حكمًا مساعدا، يمثلون 33 دولة، وضمت قائمة حكام الساحة حكمين مصريين فقط، هما أمين عمر، وإبراهيم نور الدين، بينما ضمت قائمة المساعدين 3 مصريين هم تحسين أبو السادات، ومحمود أبو الرجال، وأحمد حسام طه.
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يوفنتوس

صراع جديد بين زيدان وجوارديولا بسبب هذا اللاعب

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن نادي ريال مدريد الإسباني ينوي منافسة نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي، على صفقة قوية خلال الصيف المقبل، وهو اللاعب البوسني ميراليم بيانيتش، نجم وسط نادي يوفنتس الإيطالي. وأفادت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، بأن إدارة الريال مهتمة بالتعاقد مع بيانيتش، وهو اللاعب الذي يضعه أيضًا مانشستر سيتي، ضمن اهتماماته في الميركاتو الصيفي المقبل، لتدعيم خط وسطه، في ظل تقدم عمر البرازيلي فرناندينيو، الذي بلغ منذ أيام عامه الـ34.
محمد-صلاح‎ (2)

محمد صلاح ثاني أكثر اللاعبين الحاسمين في البريميرليج

كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية، عن قائمة مكونة من 12 لاعبًا كانوا أكثر اللاعبين الحاسمين خلال موسم 2018- 2019 في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، حيث تصدر البلجيكي إيدين هازارد، نجم تشيلسي، القائمة وسجل 16 هدفا، وصنع 15 هدفا، ليساهم في إجمالي 31 هدفا، وجاء نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول، محمد صلاح، في المركز الثاني، حيث سجل 22 هدفا، وصنع 8 أهداف، ليساهم في إجمالي 30 هدفا، بينما حل ثالثا الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي، حيث سجل 21 هدفا، وصنع 8 أهداف، ليساهم في إجمالي 29 هدفا.
رونالدو‎

نجم مانشستر سيتي ينصف رونالدو في مقارنته مع ميسي

لم يحتج الألماني الدولي إلكاي جوندوجان، لاعب وسط فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، وقتًا كثيرًا لاختيار اللاعب الأكثر تقييمًا لديه من الثنائي ليونيل ميسي، ساحر برشلونة الإسباني، وكريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي. وجاء رد جوندوجان، على السؤال الذي تم توجيهه إليه حول اللاعب الذي سيقوم بمنحه أعلى درجة تقييم في لعبة «فيفا 2020»، مؤكدًا أنه سيمنح ميسي أعلى درجة بكل تأكيد، معلقًا: «ميسي لاعب من كوكب آخر ويملك موهبة فريدة وما يفعله غير موجود في كرة القدم».
جوارديولا

رسميًا.. جوارديولا أفضل مدرب في البريميرليج

لقب جديد ضمه الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، إلى سلسلة ألقابه، لكنه شخصي هذه المرة، حيث أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عن فوزه بجائزة المدرب الأفضل للعام الثاني على التوالي. وأشار الحساب الرسمي للبريميرليج، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إلى أن جوارديولا فاز بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي عن موسم 2018- 2019، متفوقًا على كل من، الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، والأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام، ونونو سانتو المدير الفني لولفرهامبتون.
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