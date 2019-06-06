«فرحة العيد ما تمت».. غرق 3 طلاب ثانوي في بحر جمصة

٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٤١ م

غرق - صورة أرشيفية

لقى 3 طلاب ثانوي مصرعهم، اليوم الخميس، غرقا في مياه بحر جمصة، إذ نزلوا إلى المياه هربا من حرارة الجو واحتفالا بعيد الفطر المبارك، ونظرا لعدم تمكنهم من السباحة جرفهم تيار المياه وغرقوا، وتمكنت قوات الإنقاذ من انتشال جثثهم بمساعدة الأهالي. والبداية بتلقي اللواء محمد حجي مساعد وزير الداخلية بالدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى ضباط مركز شرطة جمصة، باختفاء 3 شباب من قرى مركز شربين داخل مياه جمصة، واختفاء جثثهم داخل المياه.

وتوجهت قوات الإنقاذ البحري إلى مكان البلاغ، وتمكنت من انتشالهم وهم: عادل السيد طلعت، من قرية المقري التابعة لمركز شربين، أحمد أسامة أحمد يوسف، عطا الله ياسر عطاالله، والمقيمان بقرية الضهرية، وجميعهم أعمارهم 16 سنة، وتم التحفظ على جثثهم في مستشفى جمصة المركزي لحين انتهاء إجراءات الدفن. ولم تتهم أسرهم