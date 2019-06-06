تفاصيل جديدة في صفقة انتقال هازارد إلى ريال مدريد

٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٤٧ م

هازارد

كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الخميس، أن نادي ريال مدريد الإسباني، توصل لاتفاق نهائي بشأن التعاقد مع البلجيكي إيدين هازارد، نجم فريق تشيلسي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن تشيلسي وافق على انتقال هازارد إلى النادي الملكي مقابل 88 مليون جنيه إسترليني، مع وضع عدة بنود في العقد قد ترفع قيمة الصفقة إلى 130 مليون إسترليني، حيث وافق ريال مدريد على وضع هذه البنود لإغراء النادي اللندني من أجل إتمام الصفقة.

وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن هازارد سيتم تقديمه في ملعب "سانتياجو برنابيو" بالقميص رقم 7 الذي كان يرتديه النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو ويرتديه حاليًا ماريانو دياز، بسبب عدم رغبة النادي الملكي في نزع رقم 10 من النجم الكرواتي لوكا مودريتش الحاصل على جائزة الكرة الذهبية لعام 2018. كانت العديد من