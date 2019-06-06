رياضة

تفاصيل جديدة في صفقة انتقال هازارد إلى ريال مدريد

٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٤٧ م
هازارد
هازارد
كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الخميس، أن نادي ريال مدريد الإسباني، توصل لاتفاق نهائي بشأن التعاقد مع البلجيكي إيدين هازارد، نجم فريق تشيلسي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن تشيلسي وافق على انتقال هازارد إلى النادي الملكي مقابل 88 مليون جنيه إسترليني، مع وضع عدة بنود في العقد قد ترفع قيمة الصفقة إلى 130 مليون إسترليني، حيث وافق ريال مدريد على وضع هذه البنود لإغراء النادي اللندني من أجل إتمام الصفقة.
وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن هازارد سيتم تقديمه في ملعب "سانتياجو برنابيو" بالقميص رقم 7 الذي كان يرتديه النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو ويرتديه حاليًا ماريانو دياز، بسبب عدم رغبة النادي الملكي في نزع رقم 10 من النجم الكرواتي لوكا مودريتش الحاصل على جائزة الكرة الذهبية لعام 2018. كانت العديد من
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يوفنتوس‎

مانشستر سيتي يفتتح صفقات الصيف بضم نجم يوفنتوس

أفادت تقارير صحفية إيطالية، مساء اليوم الخميس، بأن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أنهى خلال الساعات الماضية، أحدث صفقاته بفترة انتقالات الصيف، عبر بوابة يوفنتوس، حيث أكدت شبكة «ميدياسيت» أن إدارة حامل لقب البريميرليج أتمت عملية ضم البرتغالي جواو كانسيلو، ظهير أيمن فريق السيدة العجوز. وأضحت الشبكة، في تقريرها أن الصفقة كلفت السيتي 50 مليون يورو، بالإضافة إلى نحو 10 ملايين يورو أخرى كمتغيرات يحصل عليها البيانكونيري ضمن صفقة اللاعب صاحب الـ25 عامًا.
ميدو-2018 (2)

هل يكون ميدو؟.. المقاصة يعلن عن المدير الفني الجديد

يعقد مجلس إدارة نادي المقاصة برئاسة اللواء محمد عبدالسلام، مؤتمرًا صحفيًا يوم الاثنين المقبل، للإعلان عن اسم المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والإعلان عن تفاصيل العقد والجهاز المعاون، استعدادًا للموسم الجديد، وكان مجلس الإدارة قد بحث السيرة الذاتية لعدد من المدربين المميزين واستقر على مدير فني وطني، وسيقوم مسئولو الفريق الفيومي بحسم كل بنود التعاقد رسميًا مع الجهاز الجديد مساء الأحد، وإعلان التفاصيل كاملة في المؤتمر الصحفي، الذي يعقد بأحد فنادق القاهرة.
حكم

ثنائي مصري في القائمة النهائية لحكام أمم إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، برئاسة أحمد أحمد، عن القائمة النهائية للحكام الذين يديرون مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وتقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، وشهدت القائمة وجود 26 حكم ساحة، و30 حكمًا مساعدا، يمثلون 33 دولة، وضمت قائمة حكام الساحة حكمين مصريين فقط، هما أمين عمر، وإبراهيم نور الدين، بينما ضمت قائمة المساعدين 3 مصريين هم تحسين أبو السادات، ومحمود أبو الرجال، وأحمد حسام طه.
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حارس-مرمى-ارسنال-بيتر-تشيك (9)

الدوري الأوروبي.. حارس أرسنال فخور رغم رباعية تشيلسي

علق بيتر تشيك، حارس مرمى أرسنال، على خسارة فريقه لقب الدوري الأوروبي، وقال تشيك في تصريحات لقناة "بي تي سبورت": "فخور بنفسي وبالأداء الذي قدمته، لأنه عندما تلعب المباراة الأخيرة في مسيرتك بنهائي أوروبي، يكون هناك الكثير من الضغط، وكان عليّ أن أقدم أفضل ما لديّ، أستطيع أن أنظر إلى الخلف دون أن أشعر بأي ندم، بصرف النظر عن حقيقة أننا عملنا ولكننا أنهينا الموسم بلا ألقاب، ومن السهل القول إننا أنهينا الموسم بلا ألقاب، ولكن يمكنني أن أؤكد للجميع أن العمل الذي أنجزناه يعني أن الفريق سيعود بقوة أكبر خلال الموسم المقبل".
إيدين-هازارد

هازارد يعلن رحيله عن تشيلسي: حان الوقت لتحد جديد

أخيرًا أعلن النجم البلجيكي إيدين هازارد، لاعب تشيلسي الإنجليزي رحيله عن ناديه، وخوض تحدٍّ جديد في الفترة المقبلة، معلقًا: أتصور أنها لحظة الوداع، لكن في كرة القدم لا يمكن التنبؤ بالمستقبل على أية حال». وارتبط اسم هازارد طيلة الأسابيع الماضية، بالانتقال إلى العملاق الإسباني ريال مدريد، حيث أفادت تقارير صحفية عديدة، بأن الاتفاق قد تم مع اللاعب وناديه، وينتظر الطرفان فقط حتى نهائي الدوري الأوروبي -الذي حسمه البلوز بقيادة هازارد بنتيجة 4-2- للإعلان عن إتمام الصفقة.
تشيلسي‎

تشيلسي بطلا للدوري الأوروبي برباعية في أرسنال

توج تشيلسي بلقب الدوري الأوروبي، بعد فوزه الكبير على نظيره أرسنال، بنتيجة 4- 1 خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «باكو الأوليمبي» في أذربيجان، بتوقيع خاص من نجميه إيدين هازارد، وأوليفييه جيرو. دخل الفريقان اللقاء بقوتهما الضاربة، واقتسما السيطرة على مجريات اللعب طوال الشوط الأول، الذي شهد أفضلية نسبية من تشيلسي، في ظل اختفاء أسلحة المدفعجية الهجومية، لتنتهى الـ45 دقيقة الأولى بالتعادل السلبي بين الفريقين اللندنيين.
هازارد

هازارد يواصل التلميح بالرحيل عن تشيلسي

لمّح النجم البلجيكي إيدين هازارد إلى اقترابه من الرحيل عن صفوف تشيلسي، وذلك في الوقت الذي تشير فيه التقارير الإسبانية إلى أن ريال مدريد سيتعاقد معه هذا الصيف. وقال هازارد في هذا الشأن: "لا أعلم ما إذا كنت سأجدد تعاقدي لعام إضافي، هذا وقت طويل، أليس كذلك؟"، وقال هازارد تلك التصريحات ساخرًا لصحيفة "الجارديان" البريطانية في ظل أن عقده ينتهي مع تشيلسي في صيف العام المقبل، ووجود شقيقي هازارد، ثورجان وكيليان، في صفوف تشيلسي، قبل أن يرحل ثورجان ويبدو أن إيدين سيلحق به قائلا: "أحدنا بحاجة إلى تغيير الفريق، سنرى ما سيحدث عقب نهائي الدوري الأوروبي".
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