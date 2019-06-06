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تفاصيل أكثر عن الهاتف المنتظر لسامسونج Note 10

تحرير:أحمد البرماوي ٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٥٢ م
صورة تخيليه لهاتف جلاكسي نوت 10
صورة تخيليه لهاتف جلاكسي نوت 10
حملة هواتف سامسونج وعشاقها ينتظرون كل ما ستكشف عنه الشركة الكورية من ابتكارات في هواتفها الرائدة Galaxy Note، خاصة وأن ولاء المستخدمين لمنتجات سامسونج ظهر واضحا جدًا مع إصدارات Note الرائد، وخلال الفترة الحالية تضع سامسونج لمساتها النهائية على الإصدار الأحدث لديها جلاكسي نوت 10 الذي بدأت تظهر حولة مجموعة من التسريبات تشير إلى الشكل أو بعض المواصفات القادمة في الهاتف، ورغم تكتم سامسونج إلا أن ذلك لا يمنع من وجود عمليات لجس نبض وذوق الجمهور حول هاتفها القادم.
وتشير التوقعات إلى أن هاتف نوت 10 سيضم أزرار في الجوانب، بعكس ما أشير إليه في السابق بأنه سيأتي بدون أي أزرار، وسيكون باللمس. وتنوي سامسونج إطلاق أكثر من طراز من هذا الهاتف في النصف الثاني من عام 2019، وذلك بعد أن أطلقت 4 طرازات من هاتف "جالاكسي إس10" Galaxy S10 في شهر مارس الماضي. وطورت سامسونج،
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شركة-هواوي

بسبب الـ5G.. هواوي تعرض «صفقة عدم التجسس» على أمريكا

قال ليوا هوا رئيس مجلس إدارة شركة Huawei ردًا على سؤال هل الشركة منفتحة على نفس النوع من الاتفاق مع الولايات المتحدة التي قيل إنها قدمت إلى المملكة المتحدة وألمانيا؟ "نحن على استعداد لتوقيع اتفاقيات عدم تجسس مع الدول"، وأعلنت أمريكا منذ أيام إدراج شركة هواوي ضمن القائمة السوداء للولايات المتحدة، وبالرغم من أن أمريكا كانت تستهدف من خطوتها شبكات هواوي وليس الهواتف الذكية التي تنتجها الشركة الصينية، فإن التأثير وضح بشدة بعد إعلان شركة جوجل حظر تحديثات نظام تشغيل أندرويد على هواتف هواوي، وهو ما أحدث تداعيات كبيرة على الشركة في الفترة الماضية.
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هواوي تدخل سوق السيارات الذكية رغم الضغوط الأمريكية

ظلت هواوي؛ عملاق التكنولوجيا الصينية، التي حظيت باهتمام كبير وسط الخلاف المستمر بين الصين والولايات المتحدة والحرب التجارية الدائرة بينهما مؤخرًا، في دائرة الضوء مرة أخرى بعد أن أفيد عن إطلاقها وحدة أعمال لحلول السيارات الذكية، في مسعى لتحقيق أهدافها في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتصميم الذكي في سوق السيارات مستقبلًا. تمت الموافقة على الوحدة من قبل مؤسس الشركة والرئيس التنفيذي لشركة رن تشنغ فاي، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الصينية، نقلاً عن وثيقة داخلية صدرت عنه.
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كيف سيبدو نظام تشغيل هواوي البديل لأندرويد؟

بعد إعلان الولايات المتحدة الحرب الاقتصادية على الصين وإطلاق قرار بحظر التعامل مع شركة هواوي الصينية، قررت الشركة الصينية الإعلان عن نظام تشغيلي جديد لهواتفها الذكية القادمة والحالية التي ستتوقف عن الحصول على دعم جوجل أولا بأول كالمعتاد. ظهرت بعض الشائعات الجديدة مؤخرًا عن احتمالية أن تعلن الشركة عن هذا النظام تحت اسم Ark OS. اتخذ الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة على شركة هواوي الدور الأسوأ في الشهر الماضي، حيث فقد صانع الهواتف الذكية الصيني الوصول إلى أندرويد وويندوز.
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