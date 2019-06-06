تفاصيل أكثر عن الهاتف المنتظر لسامسونج Note 10

تحرير:أحمد البرماوي ٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٥٢ م

صورة تخيليه لهاتف جلاكسي نوت 10

حملة هواتف سامسونج وعشاقها ينتظرون كل ما ستكشف عنه الشركة الكورية من ابتكارات في هواتفها الرائدة Galaxy Note، خاصة وأن ولاء المستخدمين لمنتجات سامسونج ظهر واضحا جدًا مع إصدارات Note الرائد، وخلال الفترة الحالية تضع سامسونج لمساتها النهائية على الإصدار الأحدث لديها جلاكسي نوت 10 الذي بدأت تظهر حولة مجموعة من التسريبات تشير إلى الشكل أو بعض المواصفات القادمة في الهاتف، ورغم تكتم سامسونج إلا أن ذلك لا يمنع من وجود عمليات لجس نبض وذوق الجمهور حول هاتفها القادم.

وتشير التوقعات إلى أن هاتف نوت 10 سيضم أزرار في الجوانب، بعكس ما أشير إليه في السابق بأنه سيأتي بدون أي أزرار، وسيكون باللمس. وتنوي سامسونج إطلاق أكثر من طراز من هذا الهاتف في النصف الثاني من عام 2019، وذلك بعد أن أطلقت 4 طرازات من هاتف "جالاكسي إس10" Galaxy S10 في شهر مارس الماضي. وطورت سامسونج،