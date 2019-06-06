تفاصيل أكثر عن الهاتف المنتظر لسامسونج Note 10

حملة هواتف سامسونج وعشاقها ينتظرون كل ما ستكشف عنه الشركة الكورية من ابتكارات في هواتفها الرائدة Galaxy Note، خاصة وأن ولاء المستخدمين لمنتجات سامسونج ظهر واضحا جدًا مع إصدارات Note الرائد، وخلال الفترة الحالية تضع سامسونج لمساتها النهائية على الإصدار الأحدث لديها جلاكسي نوت 10 الذي بدأت تظهر حولة مجموعة من التسريبات تشير إلى الشكل أو بعض المواصفات القادمة في الهاتف، ورغم تكتم سامسونج إلا أن ذلك لا يمنع من وجود عمليات لجس نبض وذوق الجمهور حول هاتفها القادم.
وتشير التوقعات إلى أن هاتف نوت 10 سيضم أزرار في الجوانب، بعكس ما أشير إليه في السابق بأنه سيأتي بدون أي أزرار، وسيكون باللمس.
وتنوي سامسونج إطلاق أكثر من طراز من هذا الهاتف في النصف الثاني من عام 2019، وذلك بعد أن أطلقت 4 طرازات من هاتف "جالاكسي إس10" Galaxy S10 في شهر مارس الماضي.
وطورت سامسونج،
وتشير التوقعات إلى أن هاتف نوت 10 سيضم أزرار في الجوانب، بعكس ما أشير إليه في السابق بأنه سيأتي بدون أي أزرار، وسيكون باللمس.
وتنوي سامسونج إطلاق أكثر من طراز من هذا الهاتف في النصف الثاني من عام 2019، وذلك بعد أن أطلقت 4 طرازات من هاتف "جالاكسي إس10" Galaxy S10 في شهر مارس الماضي.
وطورت سامسونج، التي تعد أكبر منتج للهواتف الذكية في العالم، طرازين من الهاتف يدعمان شبكات الجيل الرابع 4G LTE، في ظل تأكيدات حول طرح طراز يدعم شبكات الجيل الخامس 5G من هاتف Galaxy Note 10.
وتستهدف سامسونج من خلال طرحها أكثر من طراز من هاتف نوت 10 زيادة حجم المبيعات بتنويع المنتجات، وجذب المزيد من المستهلكين، بعد نجاح تجربتها مع هاتف Galaxy S10، الذي طرح بـ3 طرازات هي: Galaxy S10 Plus، و Galaxy S10e، و Galaxy S10 5G.