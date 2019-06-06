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إياد نصار: «الممر» مغامرة محسوبة..وشريف عرفة «أستاذ»

«الممر» يتناول المرحلة الزمنية بدءا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف، بتكلفة هي الأضخم في تاريخ السينما المصرية، للمنتج هشام عبدالخالق، والمخرج شريف عرفة
تحرير:محمد عبد المنعم ٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ م
إياد نصار
إياد نصار
موسم قوي تشهده دور العرض السينمائي، حيث يتواجد به عدد من نجوم الشباك بأعمالهم، على رأسهم أحمد عز بفيلمه الحربي «الممر»، وأمير كرارة بـ«كازابلانكا»، ومحمد سعد بـ«محمد حسين»، وعمرو سعد بـ«حملة فرعون»، ورامز جلال بـ«سبع البرمبة»، ما يؤكد أن المنافسة ستكون مشتعلة على كعكة الإيرادات. ويعد فيلم «الممر» الأكثر اختلافًا عن نوعية الأعمال التى اعتدنا عليها في السنوات الماضية، فمنذ فترة طويلة لم نجد عملا حربيا ينافس في دور العرض، حيث يناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.
«الممر» الذي ينافس على إيرادات شباك التذاكر فى موسم عيد الفطر، من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك في كتابة حوار الفيلم وقام بتأليف الأغاني الشاعر أمير طعيمة، بطولة النجوم: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، إضافة إلى ضيوف الشرف
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أحمد-عـز (3)

أحمد عز: عمر ما كان بينا شيء اسمه «نمبر وان» (فيديو)

فيديو جديد نشره الفنان أحمد عز، مساء اليوم الخميس، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، رد من خلاله على سؤال: "هل أنت نمبر وان؟"، قائلًا: "عمري ما فكرت في حاجة زي دي منذ بدايتي، لما ظهرت سنة 2000 وكان قبل مني بسنوات قليلة أحمد السقا وكريم عبد العزيز وكل نجوم الجيل ده، عمرنا ما كان في بينا الكلام ده، عمرنا ما فكرنا مين نمبر وان ومين نمبر تو، أنا بعمل فيلم حلو وخلاص، مفيش في دماغي أبعد من كده، كل همي أعمل فيلم كويس وبس، ومع ذلك أتمنى لكل الناس ينجحوا ويحققوا أعلى الإيرادات ويبقوا نمبر وان".
تامر حسنى

رسالة تامر حسني لأمير كرارة بعد نجاح «كازابلانكا»

هنأ المطرب تامر حسني، الفنان أمير كرارة، والمنتج وليد منصور، بعد طرح فيلمهما "كازابلانكا" الذي يشارك في موسم أفلام عيد الفطر المبارك، وذلك بعد النجاح الذي حققه الفيلم في أول أيام العيد، حيث احتل المركز الأول وبفارق كبير عن منافسيه محققا إيرادات اقتربت من 7 ملايين جنيه (6 ملايين و721 ألفًا و308 جنيهات). ونشر تامر حسني صورة تجمعه بـ"كرارة" عبر صفحته بموقع "فيسبوك"، معلّقًا: "مليون مبروك لإخواتي وعشرة العمر النجم أمير كرارة والمنتج وليد منصور، نجاح كبير في أول أيام العيد وبالتوفيق إن شاء الله لكل أفلام الزملاء".
محمود-المليجى-وعلوية-جمال (2)

المليجي وعلوية جميل.. 44 عاما زواج لم تُنهه نزوات

بينما الفنان محمود المليجي، المولود في 22 ديسمبر 1910، يخطو خطواته الأولى نحو طريق النجومية، من خلال فرقة رمسيس المسرحية، لصاحبها ونجمها الأول يوسف وهبي، والذي اقتنع بموهبته وأشركه في كل عروض الفرقة، ثم إشراكه في عدد من الأفلام السينمائية منها "وداد، الحب المورستاني، ساعة التنفيذ"، وإذا بوالده يتوفى، وتدخل الأسرة في ضائقة مالية شديدة خاصة أن دخل الابن من الفن بالكاد يكفيه، وما هي إلا فترة قليلة حتى توفيت الأم السند والعون الأول، فأصيب بصدمة شديدة.
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أحمد-رزق

أحمد رزق: أنا متورط في «حرب الممر».. والجيش أنقذنا

بدور مراسل صحفي يذهب ليغطي الحرب، يوجد الفنان أحمد رزق فى موسم عيد الفطر من خلال فيلم «الممر»، الذي يعد من أكثر الأعمال المرتقبة خلال هذا الموسم، لأنه الأكثر اختلافا عن نوعية الأعمال التي اعتدنا عليها في السنوات الماضية، فمنذ فترة طويلة لم نجد عملا حربيا ينافس في دور العرض، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف، ويتناول قصة قوات الصاعقة المصرية وعلى رأسهم قائد المجموعة 39 قتال الشهيد إبراهيم الرفاعي، بتكلفة هي الأضخم في تاريخ السينما المصرية.
الــممر (2)

نجوم عن «الممر»: فيلم يشرف السينما العربية

انطلقت مساء أمس الإثنين في دور العرض، أفلام عيد الفطر الخمسة، وهي "كازابلانكا" لأمير كرارة، "سبع البرمبة" لرامز جلال، "حملة فرعون" لعمرو سعد، "محمد حسين" لمحمد سعد"، وأخيرا "الممر" لأحمد عز والذي يتلقى إشادات واسعة من قِبل العديد من النجوم الذين حرصوا على مشاهدته كونه الفيلم الحربي الوحيد الذي تنتجه السينما المصرية منذ سنوات طويلة، حيث كتب الفنان حميد الشاعري عبر "فيسبوك": "أبطال الممر أبدعتوا شابوه، مليون تحية لكم جميعا، وتحية خاصة لأحمد فلوكس ومحمد فراج، فيلم مشرف للسينما العربية".
شريف-منير

شريف منير: فخور لمشاركتي في «الممر» ولم أتقاضَ أجرا

يتواجد الفنان شريف منير فى موسم عيد الفطر بفيلم «الممر» الذي ينافس على إيرادات شباك التذاكر، ويظهر من خلاله كضيف شرف، ويعد العمل من أكثر الأعمال المرتقبة خلال هذا الموسم لأنه الأكثر اختلافًا عن نوعية الأعمال التى اعتدنا عليها في السنوات الماضية، فمنذ فترة طويلة لم نجد عملا حربيا ينافس في دور العرض، حيث يناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف، ويتناول قوات الصاعقة المصرية وعلى رأسهم قائد المجموعة 39 قتال الشهيد إبراهيم الرفاعي، بتكلفة هي الأضخم في تاريخ السينما المصرية.
العرض-الخاص-لفيلم-الممر‎ (5)

وزراء وإعلاميون وفنانون بالعرض الخاص لـ«الممر» (صور)

أٌقيم مساء الأحد، العرض الخاص لفيلم "الممر" داخل سينما "جالكسي" بمول "كايرو فيستيفال سيتي" بالتجمع الخامس، وشارك عدد من الوزراء ونجوم الفن والإعلام، في الاحتفال بطرح الفيلم بدءًا من اليوم الإثنين في دور العرض السينمائي. وكان في مقدمة الحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، ووزير الاتصالات السابق ياسر القاضي، ورئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان ورئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي أسامة هيكل، والإعلامية منى الشاذلي، والكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، وغيرهم.
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