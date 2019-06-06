«كايرو شو» تعتذر عن عدم عرض «الملك لير» لأسباب طارئة

تحرير:التحرير ٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٣٠ م

الملك لير

أعلنت شركة "كايرو شو"، عن قرارها بعدم عرض مسرحية "الملك لير" للنجم الكبير يحيى الفخراني، اليوم الخميس وحتى يوم 12 يونيو الجاري، لأسباب هندسية طارئة. وقالت الشركة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك": "الجمهور الكريم.. تعتذر (كايرو شو) لأسباب هندسية طارئة خارجة عن إرادتنا.. نعتذر عن عدم عرض حفل الليلة لمسرحية (الملك لير) والحفلات التالية حتى يوم 12 يونيو، وذلك حتى نتمكن من إجراء العمليات الهندسية اللازمة لتقديم العرض بكفاءته الفنية المعهودة".

وأضافت "كايرو شو": "ستتواصل عروض (الملك لير) بإذن الله بدءًا من الخميس والجمعة 13 و14 يونيو على مسرح Cairo Show ماركيي كايرو فيستيفال سيتي - بالتجمع الخامس". "الملك لير" مأخوذة عن رائعة وليم شكسبير، بطولة يحيى الفخراني، فاروق الفيشاوي، رانيا فريد شوقي، ريهام عبدالغفور، نضال الشافعي، أحمد فؤاد سليم،