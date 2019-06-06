رياضة

ليفربول يكشف عن تفاصيل تحضيره للموسم القادم

تحرير:علي الزيني ٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٣٠ م
ليفربول
ليفربول
أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، عن تفاصيل الجولة التحضيرية التي تخص الفريق الأول لكرة القدم، بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب استعدادًا للموسم الجديد، حيث نشر النادي بيانًا رسميًا عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، وحساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، كشف فيه تفاصيل جولة الريدز التحضيرية، الذي سيخوض فيها 8 مباريات ودية في الفترة من 11 يوليو 2019 وحتى 8 أغسطس من نفس العام على أن تنتهي فترة الإعداد قبل بداية الموسم الجديد بحوالي 6 أيام بمواجهة شالكه الألماني على ملعب أنفيلد.
ويلعب ليفربول يوم الحادي عشر من شهر يوليو القادم مباراة ودية ضد ترانمير روفرز، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي، وفي الرابع عشر من نفس الشهر ضد برادفورد سيتي قبل السفر إلى معسكر في الولايات المتحدة الأمريكية لخوض 3 مباريات ضد بوروسيا دورتموند يوم التاسع عشر من شهر يوليو على ملعب نوتردام ستاديوم. وفي
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الصفاقسي

الصفاقسي يطيح بالترجي ويتأهل لنهائي كأس تونس

انتزع الصفاقسي الرياضي، بطاقة التأهل إلى نهائي بطولة كأس تونس، بعد الفوز على نظيره الترجي بنتيجة 4-2 بركلات الجزاء الترجيحية، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الخميس، على ملعب «الطيب المهيري» في نصف نهائي البطولة. وانتهى الوقت الأصلي بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، ليلجأ الحكم المصري الدولي أمين عمر، إلى الوقت الإضافي الذي لم يشهد أي جديد في النتيجة، في ظل محاولات متبادلة من الفريقين لخطف هدف التأهل، قبل أن ينتقل الحسم إلى ركلات الجزاء الترجيحية.
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تطورات جديدة في قضية اتهام نيمار بالاغتصاب

شهدت الساعات الماضية تطورات جديدة في قضية اتهام النجم البرازيلي نيمار داسيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، باغتصاب عارضة أزياء برازيلية حيث كشفت تصريحات جديدة للفتاة البرازيلية التي تتهم نيمار باغتصابها، عن تفاصيل ما وقع بينها وبين نجم كرة القدم البرازيلي، مشيرة إلى أنها كانت "ضحية عدوان". وقالت ناجيلا ترينداد في مقابلة مع التلفزيون البرازيلي، إن اللقاء مع نيمار بدأ بالتراضي، لكنه تحول إلى عنف واعتداء من طرف اللاعب، الذي رفض التوقف عن التصرف بعدوانية رغم مطالبتها له بأن يتوقف عن هذه التصرفات.
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تفاصيل جديدة في صفقة انتقال هازارد إلى ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الخميس، أن نادي ريال مدريد الإسباني، توصل لاتفاق نهائي بشأن التعاقد مع البلجيكي إيدين هازارد، نجم فريق تشيلسي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن تشيلسي وافق على انتقال هازارد إلى النادي الملكي مقابل 88 مليون جنيه إسترليني، مع وضع عدة بنود في العقد قد ترفع قيمة الصفقة إلى 130 مليون إسترليني، حيث وافق ريال مدريد على وضع هذه البنود لإغراء النادي اللندني من أجل إتمام الصفقة.
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ليفربول: التتويج بدوري الأبطال مجرد بداية

تعهد بيب لايندرز بعدم توقف ليفربول عن السعي نحو الفوز بمزيد من الألقاب بعد فوزه مؤخرًا باللقب السادس له في دوري أبطال أوروبا، وكان لايندرز قد أنهى موسمه الأول بعد عودته للفريق كمدرب مساعد في الجهاز الفني بقيادة يورجن كلوب وتوّجه باللقب الأوروبي الأغلى في مدريد، وذلك بعد فوز الريدز على توتنهام في المباراة النهائية بهدفين عن طريق محمد صلاح وديفوك أوريجي، وهو اللقب الذي احتفل به الآلاف من المناصرين في مدريد ومئات الآلاف من عشاق الريدز في مدينة ليفربول في احتفالية ضخمة مع لاعبي وأفراد الجهاز الفني الذين جابوا مدينة ليفربول على متن حافلة مكشوفة.
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كتيبة الريدز تصل ليفربول بصحبة دوري الأبطال

وصل منذ قليل بعثة فريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح نجم منتخب الفراعنة وهداف كتيبة الريدز لـ مدينة ليفربول الانجليزية عقب تتويج الفريق أمس السبت بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة خلال تاريخه على حساب فريق توتنهام هوتسبير، حيث نشر الحساب الرسمي لفريق ليفربول الإنجليزي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة للفريق بصحبة قائده المدير الفني الألماني يورجن كلوب، حيث كتب الأتي : " العودة إلى مدينة ليفربول مع قطعة واحدة إضافية".
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صلاح يدخل التاريخ بهدف في شباك توتنهام

نجح الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، في تسجل هدف التقدم في مرمى توتنهام، خلال المواجهة التي تقام حاليًا على ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، معقل فريق أتلتيكو مدريد، ضمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، ليلحق بعظماء إفريقيا الذين تمكنوا من التسجيل في نهائي دوري الأبطال وهم: رابح ماجر مع بورتو عام 1987 وصامويل إيتو مع برشلونة عامي 2006 و2009 وديديه دروجبا مع تشيلسي عام 2012، وأخيرًا ساديو ماني مع ليفربول الموسم الماضي.
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بوتشيتينو يكشف حقيقة مشاركة هاري كين أمام ليفربول

أكد ماورسيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي، أنه لم يحسم موقف مشاركة هاري كين مهاجم الفريق في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، أمام نظيره ليفربول، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي، الذي عقد مساء اليوم الجمعة، استعدادا لنهائي دوري أبطال أوروبا، الذي سيقام غدًا السبت، بين الريدز والسبيرز، قائلًا: "لا أعرف ماذا سيحدث، الفريق سيخوض مران اليوم وبعده يمكن أن نحدد شكل الفريق، دائما القرار صعب وغدًا موعد لقرار جديد، نحن نمتلك الكثير من المعلومات سنحاول أن نستخدمها من أجل تحقيق الفوز، أنت فقط تستطيع اختيار 11 لاعبًا للتشكيل، وهذا أكثر موقف مؤلم".
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