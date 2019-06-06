ليفربول يكشف عن تفاصيل تحضيره للموسم القادم

تحرير:علي الزيني ٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٣٠ م

ليفربول

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، عن تفاصيل الجولة التحضيرية التي تخص الفريق الأول لكرة القدم، بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب استعدادًا للموسم الجديد، حيث نشر النادي بيانًا رسميًا عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، وحساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، كشف فيه تفاصيل جولة الريدز التحضيرية، الذي سيخوض فيها 8 مباريات ودية في الفترة من 11 يوليو 2019 وحتى 8 أغسطس من نفس العام على أن تنتهي فترة الإعداد قبل بداية الموسم الجديد بحوالي 6 أيام بمواجهة شالكه الألماني على ملعب أنفيلد.

ويلعب ليفربول يوم الحادي عشر من شهر يوليو القادم مباراة ودية ضد ترانمير روفرز، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي، وفي الرابع عشر من نفس الشهر ضد برادفورد سيتي قبل السفر إلى معسكر في الولايات المتحدة الأمريكية لخوض 3 مباريات ضد بوروسيا دورتموند يوم التاسع عشر من شهر يوليو على ملعب نوتردام ستاديوم. وفي