إغلاق 11 صفحة غش قبل امتحانات الثانوية العامة

تحرير:أمينة محمود ٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٣١ م

طلاب الثانوية العامة - صورة أرشيفية

كشف خالد عبد الحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن فريق مكافحة الغش الإلكتروني بوزارة التعليم ومباحث الإنترنت نجحا في رصد وإغلاق 11صفحة غش إلكترونية جديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وصدر بيان بأسماء صفحات الغش الإلكتروني لمباحث الإنترنت، موضحا أن الداخلية تتعاون مع التعليم في عملية تتبع الروابط الإلكترونية التي يرصدها فريق مكافحة الغش الإلكتروني عبر صفحات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال متابعة أعمال الامتحانات.

وذكر عبد الحكيم، في تصريح خاص لـ"التحرير"، أن هذه الصفحات يستغلها بعض الأفراد في محاولة الإخلال بنظام الامتحان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.طوارئ وجيش وشرطة.. التعليم تتأهب لامتحانات الثانوية العامةوقدم روشتة نصائح قبل الامتحانات، إذ طالب الطلاب بالهدوء التام وعدم التوتر قبل واثناء انعقاد اللجنة