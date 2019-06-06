تطورات جديدة في قضية اتهام نيمار بالاغتصاب

٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٥٤ م

نيمار

شهدت الساعات الماضية تطورات جديدة في قضية اتهام النجم البرازيلي نيمار داسيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، باغتصاب عارضة أزياء برازيلية حيث كشفت تصريحات جديدة للفتاة البرازيلية التي تتهم نيمار باغتصابها، عن تفاصيل ما وقع بينها وبين نجم كرة القدم البرازيلي، مشيرة إلى أنها كانت "ضحية عدوان". وقالت ناجيلا ترينداد في مقابلة مع التلفزيون البرازيلي، إن اللقاء مع نيمار بدأ بالتراضي، لكنه تحول إلى عنف واعتداء من طرف اللاعب، الذي رفض التوقف عن التصرف بعدوانية رغم مطالبتها له بأن يتوقف عن هذه التصرفات.

وأعلن دانيل جارسيا، محامي الفتاة، عن مفاجأة جديدة في القضية بعد أن كشف عن شريط فيديو يمتد لمدة دقيقة، يظهر عراكا جسديا بين نيمار وترينداد وصرح المحامي لمحطة "جلوبو 1" البرازيلية، إن المقطع الذي تم تصويره في الفندق الذي شهد الواقعة هو جزء من شريط مدته 7 دقائق تم تسجيله في محاولة للحصول على أدلة على عدوان