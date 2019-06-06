الصفاقسي يطيح بالترجي ويتأهل لنهائي كأس تونس

تحرير:سعد الدين محمود ٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٥٨ م

الصفاقسي

انتزع الصفاقسي الرياضي، بطاقة التأهل إلى نهائي بطولة كأس تونس، بعد الفوز على نظيره الترجي بنتيجة 4-2 بركلات الجزاء الترجيحية، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الخميس، على ملعب «الطيب المهيري» في نصف نهائي البطولة. وانتهى الوقت الأصلي بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، ليلجأ الحكم المصري الدولي أمين عمر، إلى الوقت الإضافي الذي لم يشهد أي جديد في النتيجة، في ظل محاولات متبادلة من الفريقين لخطف هدف التأهل، قبل أن ينتقل الحسم إلى ركلات الجزاء الترجيحية.

وسجل للترجي في ركلات الترجيح، سعد بقير وهيثم الجويني، بينما أهدر أنيس البدري وسامح الدربالي، وللصفاقسي سجل كل من فراس شواط، وحمزة المثلوثي، أيمن الحرزي، وعلاء الدين مرزوقي. ويواجه الصفاقسي، نظيره النجم الساحلي، في النهائي، وذلك بعدما تغلب الأخير، اليوم الخميس أيضًا، على فريق الملعب القابسي بهدفين مقابل