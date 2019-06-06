رياضة

الصفاقسي يطيح بالترجي ويتأهل لنهائي كأس تونس

تحرير:سعد الدين محمود ٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٥٨ م
الصفاقسي
الصفاقسي
انتزع الصفاقسي الرياضي، بطاقة التأهل إلى نهائي بطولة كأس تونس، بعد الفوز على نظيره الترجي بنتيجة 4-2 بركلات الجزاء الترجيحية، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الخميس، على ملعب «الطيب المهيري» في نصف نهائي البطولة. وانتهى الوقت الأصلي بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، ليلجأ الحكم المصري الدولي أمين عمر، إلى الوقت الإضافي الذي لم يشهد أي جديد في النتيجة، في ظل محاولات متبادلة من الفريقين لخطف هدف التأهل، قبل أن ينتقل الحسم إلى ركلات الجزاء الترجيحية.
وسجل للترجي في ركلات الترجيح، سعد بقير وهيثم الجويني، بينما أهدر أنيس البدري وسامح الدربالي، وللصفاقسي سجل كل من فراس شواط، وحمزة المثلوثي، أيمن الحرزي، وعلاء الدين مرزوقي. ويواجه الصفاقسي، نظيره النجم الساحلي، في النهائي، وذلك بعدما تغلب الأخير، اليوم الخميس أيضًا، على فريق الملعب القابسي بهدفين مقابل
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تطورات جديدة في قضية اتهام نيمار بالاغتصاب

شهدت الساعات الماضية تطورات جديدة في قضية اتهام النجم البرازيلي نيمار داسيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، باغتصاب عارضة أزياء برازيلية حيث كشفت تصريحات جديدة للفتاة البرازيلية التي تتهم نيمار باغتصابها، عن تفاصيل ما وقع بينها وبين نجم كرة القدم البرازيلي، مشيرة إلى أنها كانت "ضحية عدوان". وقالت ناجيلا ترينداد في مقابلة مع التلفزيون البرازيلي، إن اللقاء مع نيمار بدأ بالتراضي، لكنه تحول إلى عنف واعتداء من طرف اللاعب، الذي رفض التوقف عن التصرف بعدوانية رغم مطالبتها له بأن يتوقف عن هذه التصرفات.
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ليفربول يكشف عن تفاصيل تحضيره للموسم القادم

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تفاصيل جديدة في صفقة انتقال هازارد إلى ريال مدريد

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طاقم تحكيم مصري لإدارة قمة نصف نهائي كأس تونس

أسند الاتحاد التونسي لكرة القدم مهمة إدارة مباراة الصفاقسي والترجي في نصف نهائي كأس تونس والمقرر لها مساء بعد غد الخميس لطاقم تحكيم مصري، حيث يتكون طاقم التحكيم من: أمين عمر حكم ساحة ويساعده الثنائي تحسين أبو السادات ويوسف البوساطي، فيما سيكون محمد معروف حكمًا رابعًا. تجدر الإشارة إلى أنها ليست المرة الأولى التي يدير فيها طاقم مصري مباراة في الدوري التونسي، في ضوء الاتفاقية بين اتحادي البلدين، بل إن أمين عمر نفسه أدار مباراة الدور الأول في الدوري بين الترجي والنجم الساحلي والتي انتهت بالتعادل.
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كاف: لجنة تنفيذية طارئة لمناقشة أحداث الترجي والوداد

قرر الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، «كاف»، برئاسة أحمد أحمد، استدعاء لجنة تنفيذية طارئة يوم 4 يونيو المقبل، وذلك لمناقشة القضايا التنظيمية لنهائى دوري أبطال إفريقيا بين الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي المغربي على ملعب رادس. وأصدر «كاف» بيانا قال فيه: «نظرا للأحداث التى تمت فى إياب نهائى دورى الأبطال الإفريقي فإن السيد أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قرر استدعاء لجنة تنفيذية طارئة فى الرابع من يونيو، لمناقشة القضايا التنظيمية التى سيتم تخصيصها لهذا الاجتماع».
الترجي-والوداد

بعد فضيحة نهائي إفريقيا.. ماذا قالت الصحف المغربية؟

سلطت الصحافة المغربية الضوء على الفضيحة التحكيمية التي شهدتها المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، التي جمعت بين فريقي الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي المغربي، والتي توج بها الفريق التونسي بها بعد اعتبار الفريق الودادي منسحبًا من المباراة في ظل اعتراضه على قرارات الجامبي بكاري جاساما حكم المباراة الذي ألغى هدفًا صحيحا للفريق المغربي بداعي التسلل، وعندما طالب اللاعبون الرجوع لتقنية الفيديو اتضح أن التقنية معطلة منذ بداية المباراة، وتوقفت المباراة عند الدقيقة 61 بسبب رفض مسؤولي الوداد المغربي استكمال اللقاء.
النجم-الساحلي التونسي-الهلال السعودى

التعادل يحسم قمة الصفاقسي والنجم الساحلي

حسم التعادل السلبي قمة الجولة الـ23 من منافسات بطولة الدوري التونسي الممتاز، التي جمعت بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الصفاقسي ونظيره النجم الساحلي، على ملعب الطيب المهيري، بقيادة الحكم الدولي المصري محمد عادل، رفقة المساعدين عبد السادات تحسين وأحمد علي، والحكم الرابع وليد محمد، ليشتعل الصراع بين الفريقين على مركز الوصافة المؤهل إلى بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما اقترب الترجي من حسم لقب البطولة، إذ يحتل المركز الأول برصيد 53 نقطة وبفارق مباراة أقل عن النجم الثاني برصيد 45 نقطة وبفارق الأهداف عن الترجي الثالث.
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