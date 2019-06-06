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المهن التمثيلية: سنتخذ إجراءات قانونية ضد المزورين

تحرير:التحرير ٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م
أشرف زكي
أشرف زكي
أصدرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، مساء اليوم الخميس، بيانًا رسميًا، نفت فيه علاقتها بمنشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن التحقيق مع أعضاء في النقابة بتهم النصب والاحتيال وإنتاج أعمال منافية للآداب الهدف منها تشويه سمعة الفن المصري. وقالت النقابة: "تعلن نقابة المهن التمثيلية أنه لا علاقة لها نهائيا بالمنشور الذي انتشر على السوشيال ميديا، ولا بأسماء الأشخاص الموجودة فيه، وأن هذا المنشور مزور وبخاتم للنقابة وتوقيع للنقيب مزورين لا أساس لهما من الصحة، وسوف تتخذ النقابة كافة الإجراءات القانونية بصدد هذا التزوير".
كان قد انتشر خلال الساعات الماضية منشور منسوب لنقابة الممثلين تضمن قائمة أسماء لأعضاء في النقابة بشأن تحويلهم للتحقيق في تهم عديدة أبرزها إنتاج أعمال منافية للآداب ومبتذلة غير مرخصة وليس لها أي تصاريح نقابية ولا من الجهات الأمنية، والنصب والاحتيال على الوجوه الجديدة بحجة تقديم أعمال ليس لها أهداف وتشوّه
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فتحي-عبد-الوهاب-لمس-اكتاف (3)

فتحي عبد الوهاب تفوق على نفسه بـ«حمزة» في لمس أكتاف

مخاطرة كبيرة أن يلعب فنان في عامين متتاليين شخصية الشرير، لكن مع فتحي عبد الوهاب الأمر ليس كذلك، بل فرصة لمشاهدة الجديد دائما، فشتان الفارق بين "سمير العبد" شرير مسلسل "أبو عمر المصري" في رمضان العام الماضي، و"حمزة الحناوي" شرير مسلسل "لمس أكتاف" في رمضان 2019، فلا يوجد أي تشابه بين الشخصيتين ولا حتى في أداء العبقري فتحي عبد الوهاب لكل منهما، فبينما "سمير العبد" شخص متجبر، فإن "حمزة الحناوي" تاجر المخدرات، يبدو لوهلة لديه بعض مشاعر الحب خاصة لابنه الذي رفض دخوله عالمه، ومزيج من القلق والخوف، لأنه يتمنى وجود شخصيات صادقة في حياته يطمئن لهم.
يحيى-الفخرانى-الملك-لير

«كايرو شو» تعتذر عن عدم عرض «الملك لير» لأسباب طارئة

أعلنت شركة "كايرو شو"، عن قرارها بعدم عرض مسرحية "الملك لير" للنجم الكبير يحيى الفخراني، اليوم الخميس وحتى يوم 12 يونيو الجاري، لأسباب هندسية طارئة. وقالت الشركة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك": "الجمهور الكريم.. تعتذر (كايرو شو) لأسباب هندسية طارئة خارجة عن إرادتنا.. نعتذر عن عدم عرض حفل الليلة لمسرحية (الملك لير) والحفلات التالية حتى يوم 12 يونيو، وذلك حتى نتمكن من إجراء العمليات الهندسية اللازمة لتقديم العرض بكفاءته الفنية المعهودة".
السيناريست-إسلام-حافظ

إسلام حافظ تألق كاتبا وممثلا في «علامة استفهام»

«أنا بحب الكتابة قوي، عشان وأنا بكتب بقدر أقول حاجات على الورق مقدرش أقولها ببوقي، ممكن أغير الواقع، ممكن أروح للماضي، ممكن أطير للمستقبل اللي أنا عايز أشوفه، أقدر أحب ناس كارهها ممكن أدعي حاجات كتير مش فيّ، أدعي الحكمة، البطولة، الجرأة، القوة، الضعف حتى النسيان، والمغفرة».. بهذه الكلمات خلال أحداث الحلقة 27 من أحداث مسلسل «علامة استفهام»، عبر السيناريست إسلام حافظ عن نفسه، وأفكاره، وهي واحدة ضمن مرات عديدة، عبر بها عن أفكاره من خلال أبطال الحدوتة التي كتبها، وشارك فيها بدور قنديل عمران، رغم النهاية غير المتوقعة والتي جاءت عكس سير المسلسل.
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المهن التمثيلية توضح الحالة الصحية للفنان حسن حسني

أصدرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكى، بيانا تقدمت فيه بالشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التى يرأسها المنتج تامر مرسى، وذلك بعد توليها التكلفة والرعاية الكاملة لعلاج الفنان الكبير حسن حسنى، والذى مر بأزمة مرضية خلال الفترة الماضية، وجاء فى نص البيان : «يتقدم مجلس نقابه المهن التمثيلية بخالص الشكر والتقدير للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على رعايتها وتكفلها بعلاج الفنان الكبير حسن حسنى، وهو واحد من رموز الفن المصرى والعربى، وما قدمته الشركة المتحدة هو تكريم للفن والفنان المصرى».
محمد-نجم

الفنان محمد نجم داخل العناية المركزة

حالة من القلق انتابت الجمهور بعد انتشار صورة للفنان محمد نجم من داخل العناية المركزة، حيث يمكث حاليا فى أحد المستشفيات فى الدقى، وذلك على أثر تعرضه لجلطة دماغية قبل أيام أدخلته فى غيبوبة، وطلب ابنه «شريف» من محبيه الدعاء له وأكد فى تصريحات صحفية أن حالة والده غير مستقرة حتى الآن ويخضع للعلاج تحت إشراف فريق طبي، وكان وفد من نقابة المهن التمثيلية بقيادة الفنان أشرف زكي، وعضوية الفنانة نهال عنبر، قد قام بزيارته بالمستشفى للاطمئنان عليه، وذلك فى اليوم التالي مباشرة لدخوله المستشفى.
قمر-هادي (3)

قمر هادي «14».. مروان يلقي طفله في الشارع

انطلقت الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل «قمر هادي» بإخبار «فيروز» تجسدها ريم عبد القادر، والدها «هادي» يجسده هانى سلامة بأنه ليس والدها وأنها لا تعلم من والدها الحقيقي، بينما جلس الطبيب النفسي «وليد» يجسده أيمن عزب مع «هادى» وتحدث معه عن ابنته «فيروز»، وأكد له أنها تعانى من مرض نفسي بسبب معاملته السيئة لها ولأمها، هو ما جعله يشعر بالندم الشديد ويفكر فى التوقف عن تجارة المخدرات التى أفسدت حياته وجعلت ابنته تشك أنه والدها، لكن هذا القرار كان سببا فى تهديد المتعاملين مع «هادى» له، فى محاولة للضغط عليه حتى يورد لهم المخدرات.
يوسف شعبان

أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة يوسف شعبان

نفى الدكتور الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الأخبار التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة الماضية، بشأن وفاة الفنان القدير يوسف شعبان، مؤكدًا أن ذلك الأمر عار عن الصحة، ومجرد شائعة. ويستعد يوسف شعبان في الوقت الحالي للظهور في مسلسل "بالحب هنعدي" والمقرر له خوض السباق الرمضاني لعام 2020، ويشاركه في بطولته الفنانة سميرة أحمد. ويوسف شعبان الذي تجاوز الثمانين كان آخر أعماله الفنية فيلمي "المشخصاتي 2" و"الهرم الرابع" في عام 2016.
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