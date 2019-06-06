المهن التمثيلية: سنتخذ إجراءات قانونية ضد المزورين

تحرير:التحرير ٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م

أشرف زكي

أصدرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، مساء اليوم الخميس، بيانًا رسميًا، نفت فيه علاقتها بمنشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن التحقيق مع أعضاء في النقابة بتهم النصب والاحتيال وإنتاج أعمال منافية للآداب الهدف منها تشويه سمعة الفن المصري. وقالت النقابة: "تعلن نقابة المهن التمثيلية أنه لا علاقة لها نهائيا بالمنشور الذي انتشر على السوشيال ميديا، ولا بأسماء الأشخاص الموجودة فيه، وأن هذا المنشور مزور وبخاتم للنقابة وتوقيع للنقيب مزورين لا أساس لهما من الصحة، وسوف تتخذ النقابة كافة الإجراءات القانونية بصدد هذا التزوير".

كان قد انتشر خلال الساعات الماضية منشور منسوب لنقابة الممثلين تضمن قائمة أسماء لأعضاء في النقابة بشأن تحويلهم للتحقيق في تهم عديدة أبرزها إنتاج أعمال منافية للآداب ومبتذلة غير مرخصة وليس لها أي تصاريح نقابية ولا من الجهات الأمنية، والنصب والاحتيال على الوجوه الجديدة بحجة تقديم أعمال ليس لها أهداف وتشوّه