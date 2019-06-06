جريمة

شاب يعتدي على والدته بسكين في بني سويف

تحرير:محمد حفيظ ٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٣٧ م
أرشيفية
أرشيفية
تعدى شاب بسلاح أبيض "سكين"، اليوم الخميس، على والدته بمركز ببا جنوب محافظة بني سويف؛ بسبب رفضها إعطائه أموالا للخروج مع أصدقائه، وتلقت مديرية أمن بني سويف إخطارا من مأمور مركز شرطة ببا، يفيد بقيام شاب يدعى "مصطفى ط"، 19 سنة، بالتعدي على والدته وتدعى "زينب ع"، 54 سنة، ربة منزل، بالضرب بسكين في بطنها من الجهة اليمنى، وعلى الفور وجه مدير الأمن بسرعة ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وتبين من التحريات الأولية والتي أشرف عليها ضباط مباحث مركز شرطة ببا بقيادة الرائد مصطفى أبو طالب رئيس المباحث أن ابنها هو المعتدي عليها.
وبسؤال شقيقة المتهم أكدت في أقوالها، أن مشادة كلامية نشبت بين أمها وشقيقها عندما طلب منها أموالا للخروج مع أصحابه وبعد رفضها إعطائه الأموال، فوجئت به يحضر سكينا وطعن بها والدته وسقطت بعدها على الأرض، وتم نقلها إلى مستشفى بني سويف العام بعد إصابتها في بطنها من الجهة اليمنى، وتمكن ضباط مباحث مركز شرطة
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«عيد مش سعيد».. إصابة 9 أشخاص في حادث على الصحراوي

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«فرحة العيد ما تمت».. غرق 3 طلاب ثانوي في بحر جمصة

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بسبب قطعة أرض.. مصرع فلاح في الدقهلية

لقى فلاح من قرية أبو ذكري التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، مصرعه، اليوم الخميس، متأثرا بإصابته إثر ضربة منجل، على يد آخر، بسبب خلافات بينهما على ملكية قطعة أرض زراعية، وتطورت المشادات الكلامية إلى اشتباكات بالأيدي، إذ تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مستشفى منية النصر العام، بوصول "رضا ق"، 38 عاما، مصابا بإصابة بالغة في الكتف يشتبه في أن تكون بآلة حادة ولفظ أنفاسه الأخيرة عقب وصوله المستشفى.
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علاقة مشبوهة.. مفاجآت صادمة في جريمة قتيل قميص النوم

يخرج "علاء" الذي اقترب من منتصف الخمسين صباحا لممارسة عمله سائق أجرة، يقضي ساعات النهار متجولا بين الشوارع، يعود مساء إلى شقته بمنطقة إسبيكو في السلام لأخذ قسط من الراحة إلا أن ثمة شيئا غامضا بدل سيناريو يومه المعتاد، اتصل به نجله مرات عدة، لكن دون إجابة، تسلل القلق إلى قلبه ظنا منه أن والده قد أصابه مكروه، فأسرع إلى شقته للاطمئنان عليه لتقع عيناه على مشهد مرعب ربما لن يمحى من ذاكرته، حيث وجده جثة هامدة بها طعنات مرتديا ملابس نسائية، وسط حالة من الهلع أصابت الابن وأسئلة أطلقها جيرانه تبحث عن إجابة لتلك الجريمة التي كشفت المباحث غموضها.
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إحباط تهريب ذهب مرصع بالألماس في مطار القاهرة

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«قتل وذبح».. جرائم بشعة في العشر الأواخر من رمضان

لم يستطع ضعاف النفوس، أن تمر العشر الأواخر من رمضان على خير، فارتكبوا جرائم بشعة في حق أقرب الناس إليهم ولأسباب تافهة، فتجرأ فلاح وقتل والده بعدما تلاشت الرحمة من قلبه وفقد عقله بسبب الخلاف على نوع تقاوي الذرة لترتوي الأرض بدم والده العجوز، بينما مدرس فقد صبره وحكمته وضرب بصلة الرحم عرض الحائط وذبح نجل شقيقته في الشارع أمام المارة بحجة أن الزرع "ينقط" عليه من أعلى بلكونة، وثالث طعن زميله بائع الملابس بحجة أنه يستقطب من محله الزبائن المترددين عليه ونسي أن الله وحده هو من يوزع الأرزاق على خلقه، ومبلغ دفع شابا لقتل صاحب عمره.
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كواليس مصرع «ولد الغلابة» في عمارة مصر الجديدة

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