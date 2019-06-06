شاب يعتدي على والدته بسكين في بني سويف

تحرير:محمد حفيظ ٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٣٧ م

أرشيفية

تعدى شاب بسلاح أبيض "سكين"، اليوم الخميس، على والدته بمركز ببا جنوب محافظة بني سويف؛ بسبب رفضها إعطائه أموالا للخروج مع أصدقائه، وتلقت مديرية أمن بني سويف إخطارا من مأمور مركز شرطة ببا، يفيد بقيام شاب يدعى "مصطفى ط"، 19 سنة، بالتعدي على والدته وتدعى "زينب ع"، 54 سنة، ربة منزل، بالضرب بسكين في بطنها من الجهة اليمنى، وعلى الفور وجه مدير الأمن بسرعة ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وتبين من التحريات الأولية والتي أشرف عليها ضباط مباحث مركز شرطة ببا بقيادة الرائد مصطفى أبو طالب رئيس المباحث أن ابنها هو المعتدي عليها.

وبسؤال شقيقة المتهم أكدت في أقوالها، أن مشادة كلامية نشبت بين أمها وشقيقها عندما طلب منها أموالا للخروج مع أصحابه وبعد رفضها إعطائه الأموال، فوجئت به يحضر سكينا وطعن بها والدته وسقطت بعدها على الأرض، وتم نقلها إلى مستشفى بني سويف العام بعد إصابتها في بطنها من الجهة اليمنى، وتمكن ضباط مباحث مركز شرطة