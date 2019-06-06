«جبهة التحرير الجزائري» يريد انتخابات رئاسية قريبا

٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٣٧ م

حراك الجزائر

دعا حزب جبهة التحرير الوطني الجزائري، إلى ضرورة تهيئة الظروف لتنظيم انتخابات رئاسية في أقرب وقت، باعتبارها الحل الأمثل للخروج من الأزمة الحالية للبلاد وتفادي الوقوع في متاهات المراحل الانتقالية. وقال الأمين العام للحزب محمد جميعي، في بيان له، اليوم الخميس، إن الحزب مؤمن بضرورة المضي في حوار جدي وصادق وهادئ ورصين لتهيئة الظروف الملائمة لتنظيم انتخابات رئاسية في أقرب وقت، مضيفا أن هذه الاستحقاقات هي «الحل الأمثل للخروج من الأزمة والتصدي لكل التهديدات والمخاطر المحدقة ببلادنا وإفشال كافة المخططات المعادية الرامية إلى الوقوع في فخ الفراغ الدستوري».

وأوضح جميعي أن إجراء الانتخابات يمنع الزج بالبلاد في متاهات المراحل الانتقالية وما قد يترتب عنها من مخاطر غير محمودة العواقب، مشيدا بالرؤية الحكيمة والمتبصرة لقيادة الجيش في معالجة الأزمة التي تمر بها البلاد، كما حيا الدور المحوري لها في مرافقة الحراك الشعبي وتطلعاته المشروعة في تحقيق التغيير المنشود