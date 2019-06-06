هل يرحل صلاح عن الريدز؟.. ليفربول يسعى لخطف نجم ليل

تحرير:علي الزيني ٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٥٠ م

محمد صلاح

بسبب غموض مستقبل الدولي المصري محمد صلاح، بدأ نادي ليفربول الإنجليزي في التحرك بقوة لضم اللاعب الإيفواري نيكولاس بيبي، نجم فريق ليل الفرنسي، المنضم لقائمة منتخب بلاده استعدادًا لبطولة أمم إفريقيا التي ستقام في مصر خلال الشهر الجاري، بعد الأداء المميز الذي قدمه خلال الفترة الماضية، وفقا لما كشفته صحيفة ليكيب الفرنسية، التي زعمت أن مستقبل لاعب الفراعنة مع الريدز ليس مضمونًا بشأن الاستمرار من عدمه مع النادي الإنجليزي، الذي يُجهز عرضًا بقيمة 80 مليون يورو من أجل ضم بيبي، وفقا لمصادر للصحيفة.

ونقلت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية، تصريحات لكريستوف جالتييه المدير الفني لفريق ليل الفرنسي، قائلا: "بيبي سوف يغادر النادي، تلك هي الحياة وتلك هي كرة القدم، سيكون هناك معركة كبيرة بين فرق أوروبا على ضمه". ويرتبط الدولي المصري بعقد مع ليفربول حتى يونيو 2023، وسجل 27 هدفًا وصنع 13 خلال 52 مباراة لعبها