رياضة

هل يرحل صلاح عن الريدز؟.. ليفربول يسعى لخطف نجم ليل

تحرير:علي الزيني ٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٥٠ م
محمد صلاح
محمد صلاح
بسبب غموض مستقبل الدولي المصري محمد صلاح، بدأ نادي ليفربول الإنجليزي في التحرك بقوة لضم اللاعب الإيفواري نيكولاس بيبي، نجم فريق ليل الفرنسي، المنضم لقائمة منتخب بلاده استعدادًا لبطولة أمم إفريقيا التي ستقام في مصر خلال الشهر الجاري، بعد الأداء المميز الذي قدمه خلال الفترة الماضية، وفقا لما كشفته صحيفة ليكيب الفرنسية، التي زعمت أن مستقبل لاعب الفراعنة مع الريدز ليس مضمونًا بشأن الاستمرار من عدمه مع النادي الإنجليزي، الذي يُجهز عرضًا بقيمة 80 مليون يورو من أجل ضم بيبي، وفقا لمصادر للصحيفة.
ونقلت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية، تصريحات لكريستوف جالتييه المدير الفني لفريق ليل الفرنسي، قائلا: "بيبي سوف يغادر النادي، تلك هي الحياة وتلك هي كرة القدم، سيكون هناك معركة كبيرة بين فرق أوروبا على ضمه". ويرتبط الدولي المصري بعقد مع ليفربول حتى يونيو 2023، وسجل 27 هدفًا وصنع 13 خلال 52 مباراة لعبها
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أبوريدة

أول تعليق من هاني أبوريدة بعد القبض على رئيس الكاف

في أول تعليق له بعد القبض على أحمد أحمد رئيس الكاف، أكد هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وعضو المكتب التنفيذي للاتحادين الأفريقي والدولي، أن استعدادات مصر متواصلة على قدم وساق لاستضافة كأس الأمم الإفريقية المقرر انطلاقها يوم 21 من الشهر الجاري. أضاف أبوريدة، على هامش حضوره اجتماعات لجان الاتحاد الدولي في فرنسا اليوم، أنه عقد جلسة مع النيجيري بينيك أماجو النائب الأول لرئيس الكاف ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة من قبل الاتحاد الإفريقي اليوم، وتم فيها التأكيد علي توافر كل عوامل نجاح البطولة من ملاعب وفنادق إقامة ووسائل إعاشة.
الصفاقسي

الصفاقسي يطيح بالترجي ويتأهل لنهائي كأس تونس

انتزع الصفاقسي الرياضي، بطاقة التأهل إلى نهائي بطولة كأس تونس، بعد الفوز على نظيره الترجي بنتيجة 4-2 بركلات الجزاء الترجيحية، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الخميس، على ملعب «الطيب المهيري» في نصف نهائي البطولة. وانتهى الوقت الأصلي بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، ليلجأ الحكم المصري الدولي أمين عمر، إلى الوقت الإضافي الذي لم يشهد أي جديد في النتيجة، في ظل محاولات متبادلة من الفريقين لخطف هدف التأهل، قبل أن ينتقل الحسم إلى ركلات الجزاء الترجيحية.
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تطورات جديدة في قضية اتهام نيمار بالاغتصاب

شهدت الساعات الماضية تطورات جديدة في قضية اتهام النجم البرازيلي نيمار داسيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، باغتصاب عارضة أزياء برازيلية حيث كشفت تصريحات جديدة للفتاة البرازيلية التي تتهم نيمار باغتصابها، عن تفاصيل ما وقع بينها وبين نجم كرة القدم البرازيلي، مشيرة إلى أنها كانت "ضحية عدوان". وقالت ناجيلا ترينداد في مقابلة مع التلفزيون البرازيلي، إن اللقاء مع نيمار بدأ بالتراضي، لكنه تحول إلى عنف واعتداء من طرف اللاعب، الذي رفض التوقف عن التصرف بعدوانية رغم مطالبتها له بأن يتوقف عن هذه التصرفات.
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تتويج-ليفربول‎ (3)

ليفربول يكشف عن تفاصيل تحضيره للموسم القادم

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، عن تفاصيل الجولة التحضيرية التي تخص الفريق الأول لكرة القدم، بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب استعدادًا للموسم الجديد، حيث نشر النادي بيانًا رسميًا عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، وحساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، كشف فيه تفاصيل جولة الريدز التحضيرية، الذي سيخوض فيها 8 مباريات ودية في الفترة من 11 يوليو 2019 وحتى 8 أغسطس من نفس العام على أن تنتهي فترة الإعداد قبل بداية الموسم الجديد بحوالي 6 أيام بمواجهة شالكه الألماني على ملعب أنفيلد.
فان-دايك-محمد-صلاح

ريال مدريد يستهدف التعاقد مع نجم ليفربول

يسعى نادي ريال مدريد الإسباني، إلى التعاقد مع الدولي الهولندي فيرجل فان دايك مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، لخلافة سيرخيو راموس قائد الفريق، والذي اقترب من الرحيل عن صفوف نادي العاصمة الإسبانية، بعد التقارير الصحفية التي أكدت أن راموس يفكر جديًا في الخروج من الفريق الملكي، خاصة بعد الخلاف القوي الذي نشب بينه وبين فلورنتينو بيريز رئيس النادي، عقب السقوط أمام فريق أياكس أمستردام الهولندي في دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، وتوديع المسابقة القارية.
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حارس يتفوق على صلاح في قائمة الأسرع بالبريميرليج

كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية عن قائمة أسرع اللاعبين في الدوري الإنجليزي في الموسم المنقضى 2018- 2019، وذلك بالاعتماد على أرقام موقع "أوبتا" المختص في شؤون إحصائيات كرة القدم، وضمت القائمة العديد من الأسماء التي من المتوقع بالفعل أن تتواجد في القائمة، ولكنها شهدت تواجد أسماء بصورة مفاجئة، واحتل إسحاق مبينزا لاعب هيدرسفيلد تاون المركز الـ12 في القائمة بسرعة 34,95 كم في الساعة وتواجد نجم المنتخب الوطني محمد صلاح في المركز الـ11 بنفس السرعة أيضًا 34,95 كم في الساعة.
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مشجع مانشستر سيتي يهاجم الصحفيين بسبب محمد صلاح

بعدما حقق فريق مانشستر سيتي لقب بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بالفوز على واتفورد بسداسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت اقتحم أحد مشجعي فريق مانشستر سيتي منطقة الصحفيين وصرخ فيهم بسبب الاهتمام بالدولي المصري محمد صلاح بشكل كبير عن اهتمامهم بالإنجازات التي حققها فريقه ونشر الصحفي الإنجليزي روب هاريس صحفي وكالة أسوشييتد بريس مقطعا لصراخ المشجع في وجه الصحفيين، قائلا: "لقد حققنا الثلاثية المحلية هذا الموسم وهو الإنجاز الذي لم يحققه أي أحد ولكنكم لا تهتمون إلا بمحمد صلاح وستضعون صورته في أغلفة الصحف ليوم الغد، هذا ما تفعلونه فقط".
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