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السودان.. رسالة للاتحاد الإفريقي والنائب العام يحقق

٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٥٣ م
مظاهرات السودان
مظاهرات السودان
دعا مبعوث الاتحاد الإفريقي إلى السودان محمد الحسن ولد لبات، كافة الأطراف في السودان على الحوار، قائلا: «نشجع الأطراف على الحوار لحل الأزمة»، في الوقت الذي أعلنت فيه قوى الحرية والتغيير في السودان تأكيدها على استمرارها بالعصيان المدني ورفض العودة للمفاوضات مع المجلس العسكري، وفقا لسكاي نيوز عربية، التي أشارت وفق مصادر لها بالسودان، أن لجنة التحقيق التي شكلها النائب العام السوداني للتحقيق في الأحداث التي وقعت بساحة الاعتصام بدأت أعمالها واستجوبت عددا من الشهود.
وشهدت السودان سقوط عشرات القتلى في صفوف المعتصمين خلال الأيام الماضية بعد مداهامات لقوات الأمن للاعتصام، فيما أصدر الاتحاد الإفريقي قرارا بتعليق عضوية السودان، إلى حين تسليم السلطة للمدنيين، وبحث فرض عقوبات على الضالعين في الهجمات على المدنيين. وخرجت قرارات الاتحاد، خلال الاجتماع الطارئ لمجلس السلم
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حاكم دبي يحتفل بزفاف 3 من أبنائه في يوم واحد

احتفل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بزفاف 3 من أبنائه، اليوم الخميس -الذي يوافق ثالث أيام العيد في الإمارات- وهم: ولي عهد دبي حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، ونشر بن راشد عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، مجموعة من الصور الخاصة بالاحتفال وصاحبها تدوينة جاء بها: «اللهم أدم الفرحة.. والبركة.. والخير.. على أهلي.. ووطني.. وشعبي..»، ولاقت التدوينة تفاعلا كبيرا من متابعي حاكم دبي.
عبد-القادر-بن-صالح

رئيس الجزائر: الوضع الحالي يجبرني على الاستمرار

أعلن الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، أن الوضع الحالي للبلاد يلزمه على الاستمرار في منصبه وتحمل مسؤولية قيادة الدولة إلى حين انتخاب رئيس جديد للجمهورية، داعيا الطبقة السياسية والمجتمع المدني إلى اختيار سبيل الحوار، من أجل المضي قدما نحو مستقبل أكثر استقرارا للجزائر، مؤكدا على ضرورة تبني الحوار الشامل من أجل رسم طريق المسار التوافقي للخروج من الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد التي شهدت حراكا شعبيا طالب الرئيس السابق بوتفليقة لعدم الترشح لولاية خامسة، وتمت تنحيته استجابة للحراك، وذلك بحسب ما ذكره موقع "سكاي نيوز عربية"،
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17 حالة وفاة من جنسيات مختلفة في حادث بدبي

أعلنت شرطة دبي عن تعرض حافة لحادث مؤسف في إمارة دبي، مساء اليوم الخميس، نتج عنه 17 حالة وفاة من جنسيات مختلفة، و6 إصابات حرجة. وأوضحت شركة مواصلات عُمان التي تعرضت الحافلة الخاصة بها للحادث عن مواساتها لذوي المتوفين، مشيرة إلى متابعة تفاصيل الحادث مع الجهات المختصة لمعرفة أسبابه، كما قررت تعليق جميع الرحلات على خط (مسقط - دبي) والعكس، من اليوم، وحتى إشعار آخر، بعد التنسيق مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي. فيما حدثت شرطة دبي عدد الوفيات الذي كان 15 في البداية إلى 17.
مظاهرات-الجزائر

«جبهة التحرير الجزائري» يريد انتخابات رئاسية قريبا

دعا حزب جبهة التحرير الوطني الجزائري، إلى ضرورة تهيئة الظروف لتنظيم انتخابات رئاسية في أقرب وقت، باعتبارها الحل الأمثل للخروج من الأزمة الحالية للبلاد وتفادي الوقوع في متاهات المراحل الانتقالية. وقال الأمين العام للحزب محمد جميعي، في بيان له، اليوم الخميس، إن الحزب مؤمن بضرورة المضي في حوار جدي وصادق وهادئ ورصين لتهيئة الظروف الملائمة لتنظيم انتخابات رئاسية في أقرب وقت، مضيفا أن هذه الاستحقاقات هي «الحل الأمثل للخروج من الأزمة والتصدي لكل التهديدات والمخاطر المحدقة ببلادنا وإفشال كافة المخططات المعادية الرامية إلى الوقوع في فخ الفراغ الدستوري».
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مظاهرات-في-السودان (1)

الاتحاد الإفريقي يعلق عضوية السودان لحين تسليم السلطة

أصدر الاتحاد الإفريقي قرارا بتعليق عضوية السودان، إلى حين تسليم السلطة للمدنيين، وبحث فرض عقوبات على الضالعين في الهجمات على المدنيين. وخرجت قرارات الاتحاد، خلال الاجتماع الطارئ لمجلس السلم والأمن الإفريقي، الذي تم في أديس أبابا، لبحث وتقييم تطورات الوضع في السودان، وسط التوتر بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير التي تتمسك بالاعتصام عقب فضّه، ما أسفر عن وقوع عشرات الضحايا.
مظاهرات-السودان

الحرية والتغيير بالسودان: فض الاعتصام بالكامل جريمة

قالت قوى الحرية والتغيير في السودان، إن الاعتصام السلمي في منطقة قيادة الجيش بوسط العاصمة الخرطوم، تم فضه بالكامل، فجر اليوم الإثنين، ما أسفر عن سقوط ضحايا من المعتصمين بين قتلى وجرحى، ووصفت القوى الثائرة، عملية الفض بـ"الجريمة"، متهمة قوات الدعم السريع والجيش بالمسؤولية، مشيرة إلى أنها لم تتمكن حتى الآن، من إجلاء الضحايا من مقر الاعتصام.، وأعلنت القوى السودانية المعارضة وقف الاتصالات والتفاوض مع المجلس العسكري الحاكم، فيما يتعلق بعملية نقل السلطة.
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مصادر تنفي سفر مدير استخبارات البشير خارج السودان

اسم صلاح قوش مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني السابق، والذراع اليمنى للرئيس السابق عمر البشير، عاد ليتصدر عناوين الأخبار في السودان. حيث نفى مصدر مقرب من قوش، التقارير الإعلامية التي تحدثت عن سفره إلى خارج السودان، ووجوده في السعودية وأمريكا. وأكد المصدر الذي تحدث لصحيفة "الصيحة" السودانية، إن قوش "لا يزال بالسودان وكل ما قيل عن سفره للسعودية وأمريكا عار عن الصحة، ومجرد شائعات تستهدف الرجل". وتابع المصدر أنه إذا كان خارج السودان "لنشرت له صور لتلك اللقاءات، خاصة وأن الإعلام في الخارج لا يعمل على إخفاء الحقائق".
السودان

العسكري السوداني:مستعدون لتشكيل حكومة مدنية في 3أشهر

أعلن نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي، استعداد المجلس العسكري الانتقالي لتشكيل حكومة مدنية خلال 3 أشهر، على أن تكون قوى الحرية والتغيير جزءا منها، حسب تعبيره. وأضاف "حميدتي" في تصريحات نقلتها قناة "إكسترا نيوز" عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "لن يتم إغلاق باب التفاوض مع «الحرية والتغيير» لكن لابد من إشراك آخرين". وبدأ إضراب شامل دعت له قوى إعلان الحرية والتغيير، اليوم الثلاثاء، مع استمراره حتى غدا الأربعاء، ما أدى لتزايد حالة التأهب والتحفز في الشارع السوداني.
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