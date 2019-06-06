السودان.. رسالة للاتحاد الإفريقي والنائب العام يحقق

٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٥٣ م

مظاهرات السودان

دعا مبعوث الاتحاد الإفريقي إلى السودان محمد الحسن ولد لبات، كافة الأطراف في السودان على الحوار، قائلا: «نشجع الأطراف على الحوار لحل الأزمة»، في الوقت الذي أعلنت فيه قوى الحرية والتغيير في السودان تأكيدها على استمرارها بالعصيان المدني ورفض العودة للمفاوضات مع المجلس العسكري، وفقا لسكاي نيوز عربية، التي أشارت وفق مصادر لها بالسودان، أن لجنة التحقيق التي شكلها النائب العام السوداني للتحقيق في الأحداث التي وقعت بساحة الاعتصام بدأت أعمالها واستجوبت عددا من الشهود.

وشهدت السودان سقوط عشرات القتلى في صفوف المعتصمين خلال الأيام الماضية بعد مداهامات لقوات الأمن للاعتصام، فيما أصدر الاتحاد الإفريقي قرارا بتعليق عضوية السودان، إلى حين تسليم السلطة للمدنيين، وبحث فرض عقوبات على الضالعين في الهجمات على المدنيين. وخرجت قرارات الاتحاد، خلال الاجتماع الطارئ لمجلس السلم