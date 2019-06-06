سينمات إسكندرية كاملة العدد.. وكازابلانكا في المقدمة

تحرير:أحمد الزغبي ٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٢ م

فيلم كازابلانكا

شهدت سينمات وسط الإسكندرية، اليوم الخميس، ثاني أيام العيد، إقبالا كثيفا من الزائرين، لمشاهدة الأفلام المعروضة، واستمر توافد أعداد كبيرة خاصة من الشباب على مدار ساعات اليوم منذ الصباح، واستقبلت السينمات أعداد كبيرة من الشباب والأسر، لمشاهدة الأفلام التي جاء في مقدمتها فيلم كازبلانكا للفنان أمير كرارة في المركز الأول على مستوي دور العرض بمحافظة الإسكندرية. وقال مصطفى سلطان مدير سينما مترو الإسكندرية، إن السينمات تشهد إقبالا كثيفا هذا العيد، خاصة سينمات محطة الرمل بوسط المدينة.

وأضاف سلطان، في تصريح خاص لـ"التحرير"، أنه يتم يوميا عرض 7 حفلات على مدار اليوم وجميعها كاملة العدد، وتعرض السينما هذا العيد 5 أفلام هم: "كازابلانكا، حرب فرعون، سبع البرمبة، الممر، محمد حسين".وأوضح أن فيلم "كازابلانكا" بطولة أمير كرارة، عمرو عبد الجليل، غادة عادل، إياد نصار، أحمد داش، والممثل التركي