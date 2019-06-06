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سينمات إسكندرية كاملة العدد.. وكازابلانكا في المقدمة

تحرير:أحمد الزغبي ٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٢ م
فيلم كازابلانكا
فيلم كازابلانكا
شهدت سينمات وسط الإسكندرية، اليوم الخميس، ثاني أيام العيد، إقبالا كثيفا من الزائرين، لمشاهدة الأفلام المعروضة، واستمر توافد أعداد كبيرة خاصة من الشباب على مدار ساعات اليوم منذ الصباح، واستقبلت السينمات أعداد كبيرة من الشباب والأسر، لمشاهدة الأفلام التي جاء في مقدمتها فيلم كازبلانكا للفنان أمير كرارة في المركز الأول على مستوي دور العرض بمحافظة الإسكندرية. وقال مصطفى سلطان مدير سينما مترو الإسكندرية، إن السينمات تشهد إقبالا كثيفا هذا العيد، خاصة سينمات محطة الرمل بوسط المدينة.
وأضاف سلطان، في تصريح خاص لـ"التحرير"، أنه يتم يوميا عرض 7 حفلات على مدار اليوم وجميعها كاملة العدد، وتعرض السينما هذا العيد 5 أفلام هم: "كازابلانكا، حرب فرعون، سبع البرمبة، الممر، محمد حسين".وأوضح أن فيلم "كازابلانكا" بطولة أمير كرارة، عمرو عبد الجليل، غادة عادل، إياد نصار، أحمد داش، والممثل التركي
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اشرف-زكى

المهن التمثيلية: سنتخذ إجراءات قانونية ضد المزورين

أصدرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، مساء اليوم الخميس، بيانًا رسميًا، نفت فيه علاقتها بمنشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن التحقيق مع أعضاء في النقابة بتهم النصب والاحتيال وإنتاج أعمال منافية للآداب الهدف منها تشويه سمعة الفن المصري. وقالت النقابة: "تعلن نقابة المهن التمثيلية أنه لا علاقة لها نهائيا بالمنشور الذي انتشر على السوشيال ميديا، ولا بأسماء الأشخاص الموجودة فيه، وأن هذا المنشور مزور وبخاتم للنقابة وتوقيع للنقيب مزورين لا أساس لهما من الصحة، وسوف تتخذ النقابة كافة الإجراءات القانونية بصدد هذا التزوير".
فتحي-عبد-الوهاب-لمس-اكتاف (3)

فتحي عبد الوهاب تفوق على نفسه بـ«حمزة» في لمس أكتاف

مخاطرة كبيرة أن يلعب فنان في عامين متتاليين شخصية الشرير، لكن مع فتحي عبد الوهاب الأمر ليس كذلك، بل فرصة لمشاهدة الجديد دائما، فشتان الفارق بين "سمير العبد" شرير مسلسل "أبو عمر المصري" في رمضان العام الماضي، و"حمزة الحناوي" شرير مسلسل "لمس أكتاف" في رمضان 2019، فلا يوجد أي تشابه بين الشخصيتين ولا حتى في أداء العبقري فتحي عبد الوهاب لكل منهما، فبينما "سمير العبد" شخص متجبر، فإن "حمزة الحناوي" تاجر المخدرات، يبدو لوهلة لديه بعض مشاعر الحب خاصة لابنه الذي رفض دخوله عالمه، ومزيج من القلق والخوف، لأنه يتمنى وجود شخصيات صادقة في حياته يطمئن لهم.
يحيى-الفخرانى-الملك-لير

«كايرو شو» تعتذر عن عدم عرض «الملك لير» لأسباب طارئة

أعلنت شركة "كايرو شو"، عن قرارها بعدم عرض مسرحية "الملك لير" للنجم الكبير يحيى الفخراني، اليوم الخميس وحتى يوم 12 يونيو الجاري، لأسباب هندسية طارئة. وقالت الشركة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك": "الجمهور الكريم.. تعتذر (كايرو شو) لأسباب هندسية طارئة خارجة عن إرادتنا.. نعتذر عن عدم عرض حفل الليلة لمسرحية (الملك لير) والحفلات التالية حتى يوم 12 يونيو، وذلك حتى نتمكن من إجراء العمليات الهندسية اللازمة لتقديم العرض بكفاءته الفنية المعهودة".
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تامر حسنى

رسالة تامر حسني لأمير كرارة بعد نجاح «كازابلانكا»

هنأ المطرب تامر حسني، الفنان أمير كرارة، والمنتج وليد منصور، بعد طرح فيلمهما "كازابلانكا" الذي يشارك في موسم أفلام عيد الفطر المبارك، وذلك بعد النجاح الذي حققه الفيلم في أول أيام العيد، حيث احتل المركز الأول وبفارق كبير عن منافسيه محققا إيرادات اقتربت من 7 ملايين جنيه (6 ملايين و721 ألفًا و308 جنيهات). ونشر تامر حسني صورة تجمعه بـ"كرارة" عبر صفحته بموقع "فيسبوك"، معلّقًا: "مليون مبروك لإخواتي وعشرة العمر النجم أمير كرارة والمنتج وليد منصور، نجاح كبير في أول أيام العيد وبالتوفيق إن شاء الله لكل أفلام الزملاء".
الفنان-محمد-سعد (1)

إيرادات أفلام عيد الفطر.. محمد سعد في المركز الأخير

يشهد موسم عيد الفطر منافسة قوية بين 5 أفلام وهي "كازابلانكا" للفنان أمير كرارة، و"الممر" للفنان أحمد عز، و"سبع البرمبة" للفنان رامز جلال، و"حملة فرعون" للفنان عمرو سعد، و"محمد حسين" للفنان محمد سعد، وجاءت إيرادات أول أيام عيد الفطر المبارك، أمس الأربعاء، في صالح "كازابلانكا" الذي احتل المركز الأول وبفارق كبير عن منافسيه، حيث حقق إيراد اقترب من 7 ملايين جنيه (6 ملايين و721 ألفًا و308 جنيهات)، هذا بالإضافة إلى الأرقام التي يحققها الفيلم على مستوي إيرادات السينما العربية، إذ يعرض الفيلم في دور العرض العربية والخليجية.
كازابلانكا

«كازابلانكا» يتصدر موسم أفلام عيد الفطر

نجح فيلم "كازابلانكا"، في تصدر إيرادات موسم عيد الفطر، حيث حقق الفيلم في أول أيام عيد الفطر أمس الأربعاء، إيراد اقترب من 7 ملايين جنيه (6 ملايين و721 ألفًا و308 جنيهات)، منفردًا بالصدارة ومتجاوزًا أربعة أفلام تنافسه في الموسم بفارق كبير، وهي: "الممر" للفنان أحمد عز، "سبع البرمبة" للفنان رامز جلال، "حملة فرعون" للفنان عمرو سعد، و"محمد حسين" للفنان محمد سعد. هذا بالإضافة إلى الأرقام التي يحققها الفيلم على مستوي إيرادات السينما العربية، إذ يعرض الفيلم في دور العرض العربية والخليجية.
كازابلانكا

4 أرقام مفاجئة في إيرادات أفلام عيد الفطر

يشهد موسم عيد الفطر منافسة قوية بين 5 أفلام وهي "كازابلانكا للفنان أمير كرارة، والممر للفنان أحمد عز، وسبع البرمبة للفنان رامز جلال، وحملة فرعون للفنان عمرو سعد ومحمد حسين للفنان محمد سعد"، وجاءت إيرادات أمس الإثنين في صالح فيلم «كازابلانكا» الذي احتل المركز الأول، وحقق مبلغ 65 ألفًا و19 جنيهًا، ويشارك فى بطولته أمير كرارة، عمرو عبدالجليل، غادة عادل، إياد نصار، أحمد داش، والممثل التركي خالد أرغنش الشهير بـ"السلطان سليمان"، والفيلم من إخراج بيتر ميمي، وتأليف هشام هلال، وإنتاج "سينرجي فيلم" للمنتج تامر مرسي.
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