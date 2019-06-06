17 حالة وفاة من جنسيات مختلفة في حادث بدبي

٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٣ م

حادثة حافلة في دبي

أعلنت شرطة دبي عن تعرض حافة لحادث مؤسف في إمارة دبي، مساء اليوم الخميس، نتج عنه 17 حالة وفاة من جنسيات مختلفة، و6 إصابات حرجة. وأوضحت شركة مواصلات عُمان التي تعرضت الحافلة الخاصة بها للحادث عن مواساتها لذوي المتوفين، مشيرة إلى متابعة تفاصيل الحادث مع الجهات المختصة لمعرفة أسبابه، كما قررت تعليق جميع الرحلات على خط (مسقط - دبي) والعكس، من اليوم، وحتى إشعار آخر، بعد التنسيق مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي. فيما حدثت شرطة دبي عدد الوفيات الذي كان 15 في البداية إلى 17.

ووصل عدد الوفيات نتيجة الحادث إلى 17 بعد أن فارقت الحياة امرأة مجهولة الهوية من ضمن المصابين الذين تم نقلهم إلى مستشفى راشد في دبي، ولا يزال التحقيق جار عن أسباب هذا الحادث المؤسف من خلال الجهات المسؤولة في دبي لمعرفة سبب الحادث المروع. يذكر أن سائق الحافلة عماني الجنسية في العقد الخامس من عمره يعاني