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17 حالة وفاة من جنسيات مختلفة في حادث بدبي

٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٣ م
حادثة حافلة في دبي
حادثة حافلة في دبي
أعلنت شرطة دبي عن تعرض حافة لحادث مؤسف في إمارة دبي، مساء اليوم الخميس، نتج عنه 17 حالة وفاة من جنسيات مختلفة، و6 إصابات حرجة. وأوضحت شركة مواصلات عُمان التي تعرضت الحافلة الخاصة بها للحادث عن مواساتها لذوي المتوفين، مشيرة إلى متابعة تفاصيل الحادث مع الجهات المختصة لمعرفة أسبابه، كما قررت تعليق جميع الرحلات على خط (مسقط - دبي) والعكس، من اليوم، وحتى إشعار آخر، بعد التنسيق مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي. فيما حدثت شرطة دبي عدد الوفيات الذي كان 15 في البداية إلى 17.
ووصل عدد الوفيات نتيجة الحادث إلى 17 بعد أن فارقت الحياة امرأة مجهولة الهوية من ضمن المصابين الذين تم نقلهم إلى مستشفى راشد في دبي، ولا يزال التحقيق جار عن أسباب هذا الحادث المؤسف من خلال الجهات المسؤولة في دبي لمعرفة سبب الحادث المروع. يذكر أن سائق الحافلة عماني الجنسية في العقد الخامس من عمره يعاني
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حفل-زفاف-ابناء-محمد-بن-راشد (22)

حاكم دبي يحتفل بزفاف 3 من أبنائه في يوم واحد

احتفل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بزفاف 3 من أبنائه، اليوم الخميس -الذي يوافق ثالث أيام العيد في الإمارات- وهم: ولي عهد دبي حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، ونشر بن راشد عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، مجموعة من الصور الخاصة بالاحتفال وصاحبها تدوينة جاء بها: «اللهم أدم الفرحة.. والبركة.. والخير.. على أهلي.. ووطني.. وشعبي..»، ولاقت التدوينة تفاعلا كبيرا من متابعي حاكم دبي.
عبد-القادر-بن-صالح

رئيس الجزائر: الوضع الحالي يجبرني على الاستمرار

أعلن الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، أن الوضع الحالي للبلاد يلزمه على الاستمرار في منصبه وتحمل مسؤولية قيادة الدولة إلى حين انتخاب رئيس جديد للجمهورية، داعيا الطبقة السياسية والمجتمع المدني إلى اختيار سبيل الحوار، من أجل المضي قدما نحو مستقبل أكثر استقرارا للجزائر، مؤكدا على ضرورة تبني الحوار الشامل من أجل رسم طريق المسار التوافقي للخروج من الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد التي شهدت حراكا شعبيا طالب الرئيس السابق بوتفليقة لعدم الترشح لولاية خامسة، وتمت تنحيته استجابة للحراك، وذلك بحسب ما ذكره موقع "سكاي نيوز عربية"،
مظاهرات-في-السودان (3)

السودان.. رسالة للاتحاد الإفريقي والنائب العام يحقق

دعا مبعوث الاتحاد الإفريقي إلى السودان محمد الحسن ولد لبات، كافة الأطراف في السودان على الحوار، قائلا: «نشجع الأطراف على الحوار لحل الأزمة»، في الوقت الذي أعلنت فيه قوى الحرية والتغيير في السودان تأكيدها على استمرارها بالعصيان المدني ورفض العودة للمفاوضات مع المجلس العسكري، وفقا لسكاي نيوز عربية، التي أشارت وفق مصادر لها بالسودان، أن لجنة التحقيق التي شكلها النائب العام السوداني للتحقيق في الأحداث التي وقعت بساحة الاعتصام بدأت أعمالها واستجوبت عددا من الشهود.
مظاهرات-الجزائر

«جبهة التحرير الجزائري» يريد انتخابات رئاسية قريبا

دعا حزب جبهة التحرير الوطني الجزائري، إلى ضرورة تهيئة الظروف لتنظيم انتخابات رئاسية في أقرب وقت، باعتبارها الحل الأمثل للخروج من الأزمة الحالية للبلاد وتفادي الوقوع في متاهات المراحل الانتقالية. وقال الأمين العام للحزب محمد جميعي، في بيان له، اليوم الخميس، إن الحزب مؤمن بضرورة المضي في حوار جدي وصادق وهادئ ورصين لتهيئة الظروف الملائمة لتنظيم انتخابات رئاسية في أقرب وقت، مضيفا أن هذه الاستحقاقات هي «الحل الأمثل للخروج من الأزمة والتصدي لكل التهديدات والمخاطر المحدقة ببلادنا وإفشال كافة المخططات المعادية الرامية إلى الوقوع في فخ الفراغ الدستوري».
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توقعات-النقل-الجوي-في-أرقام

الإياتا تكشف توقعات النقل الجوي في أرقام

في سول عاصمة الطيران حاليا والتي جمعت بين اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد الدولي للنقل الجوي وقمة العالم للطيران أبرزت الإياتا أرقاما تعكس حال مشاركة النقل الجوي في الأداء الاقتصادي للمواطن العادي وتطور ارتباط الطيران بالمسافرين. حيث تقوم صناعة النقل الجوي بتوفير 65 مليون وظيفة، بالإضافة إلى إسهامها بـ 2.7 ترليون دولار أمريكي ضمن الاقتصاد العالمي.
جثة

وفاة اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط في حادث سير

شهد طريق الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، انقلاب سيارة اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، بعد مركز القوصية، وتلقت عمليات النجدة بلاغا بتعرض سيارة مدير الأمن، للانقلاب بعد اختلال عجلة القيادة بعد مركز القوصية، وتم الدفع بسيارت الإسعاف لمكان الحادث للوقوف على الحالة الصحية. وأصيب مدير أمن أسيوط واللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية، بإصابات إثر انقلاب سيارة مدير الأمن في أثناء عودتهم من مأمورية في مركز ديروط، وتوفي مدير الأمن لاحقا، متأثرا بإصابته.
مجلس-النواب

قرار منفرد.. النواب يناقش تأشيرة العمرة الإلكترونية

قررت لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، استدعاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، لاجتماع فى القريب العاجل، للوقوف على تداعياتها قرار المملكة العربية السعودية بشأن إصدار تأشيرة العُمرة "إلكترونيًا". وقررت اللجنة، خلال اجتماعها اليوم، الذى كان مخصصًا لمناقشة القرار السعودى، وما اتخذته وزارة السياحة من إجراءات في هذا الشأن، والوقوف على مدى تأثير هذا القرار على شركات السياحة المصرية، ومدى استفادة المواطنين منه، عقد جلسات استماع مع قطاع السياحة فى هذا الشأن.
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