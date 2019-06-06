جريمة

«عيد مش سعيد».. إصابة 9 أشخاص في حادث على الصحراوي

تحرير:إسلام عبد الخالق ٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٣ م
حادث - صورة أرشيفية
حادث - صورة أرشيفية
«مصيف العيد».. عبارة تتردد دائما بين الأصدقاء وأفراد «الشلة» الواحدة كلما اقتربت أيام العيد، وحان الوقت لأخذ قسط من الراحة وإجازة إجبارية، إلا أنها تصادفت مع لحظاتٍ قدرية لعدد من الشباب، من أعمار متفاوتة، انطلقت بهم سيارة «ميكروباص» من مسكنهم بمدينة السلام صوبَ مدينة «فايد» بمحافظة الإسماعيلية، وما إن انتهت رحلة «اليوم الواحد» حتى عادوا أدراجهم في طريق «مصر – الإسماعيلية» الصحراوي، لكنَ القدر كتب نهاية محزنة للرحلة ومن فيها، إذ تسبب انفجار أحد إطارات السيارة في انقلابها بالقرب من المدخل الأول لمدينة الشروق.
أسفر الحادث عن إصابة تسعة شباب، بينهم أطفال وسائق الحافلة، بكدمات وجروح وإصابات بالغة بأنحاء متفرقة بالجسد، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، إذ تم نقل المصابين إلى مستشفى «السلام» و«الدمرداش» بالقاهرة، وبينهم 3 مصابين جرى نقلهم إلى المركز الطبي العالمي. اقرأ أيضا| «فرحة
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طعنات-سكين-جريمة

شاب يعتدي على والدته بسكين في بني سويف

تعدى شاب بسلاح أبيض "سكين"، اليوم الخميس، على والدته بمركز ببا جنوب محافظة بني سويف؛ بسبب رفضها إعطائه أموالا للخروج مع أصدقائه، وتلقت مديرية أمن بني سويف إخطارا من مأمور مركز شرطة ببا، يفيد بقيام شاب يدعى "مصطفى ط"، 19 سنة، بالتعدي على والدته وتدعى "زينب ع"، 54 سنة، ربة منزل، بالضرب بسكين في بطنها من الجهة اليمنى، وعلى الفور وجه مدير الأمن بسرعة ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وتبين من التحريات الأولية والتي أشرف عليها ضباط مباحث مركز شرطة ببا بقيادة الرائد مصطفى أبو طالب رئيس المباحث أن ابنها هو المعتدي عليها.
غرق

«فرحة العيد ما تمت».. غرق 3 طلاب ثانوي في بحر جمصة

لقى 3 طلاب ثانوي مصرعهم، اليوم الخميس، غرقا في مياه بحر جمصة، إذ نزلوا إلى المياه هربا من حرارة الجو واحتفالا بعيد الفطر المبارك، ونظرا لعدم تمكنهم من السباحة جرفهم تيار المياه وغرقوا، وتمكنت قوات الإنقاذ من انتشال جثثهم بمساعدة الأهالي. والبداية بتلقي اللواء محمد حجي مساعد وزير الداخلية بالدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى ضباط مركز شرطة جمصة، باختفاء 3 شباب من قرى مركز شربين داخل مياه جمصة، واختفاء جثثهم داخل المياه.
حريق

إصابة 9 أشخاص بينهم 5 أطفال في حريق بالبحيرة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، اليوم الخميس، من السيطرة على حريق بقرية درشابة بمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة، بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز تسرب غاز منها، وأسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص بينهم 5 أطفال بجروح من الدرجات الثلاثة بأماكن متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين لمستشفى الرحمانية العام. وتلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من رئيس مباحث مركز شرطة الرحمانية، يفيد بنشوب حريق بمنزل بقرية درشابة بدائرة المركز ويوجد مصابون.
جثة (3)

بسبب قطعة أرض.. مصرع فلاح في الدقهلية

لقى فلاح من قرية أبو ذكري التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، مصرعه، اليوم الخميس، متأثرا بإصابته إثر ضربة منجل، على يد آخر، بسبب خلافات بينهما على ملكية قطعة أرض زراعية، وتطورت المشادات الكلامية إلى اشتباكات بالأيدي، إذ تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مستشفى منية النصر العام، بوصول "رضا ق"، 38 عاما، مصابا بإصابة بالغة في الكتف يشتبه في أن تكون بآلة حادة ولفظ أنفاسه الأخيرة عقب وصوله المستشفى.
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حادث- تصادم- سيارتين- و-توك- توك (2)

تصادم ميكروباص بملاكي في الشرقية.. وإصابة 11 شخصا

أصيب أحد عشر شخصًا، بينهم أربعة أطفال، بكدمات وجروح وكسور بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الجمعة؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين، إحداهما ملاكي والأخرى «ميكروباص» أجرة بطريق «أبو شلبي – الصالحية الجديدة» بدائرة مركز شرطة فاقوس، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى «فاقوس» المركزي لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار عمرو الباز، مدير نيابة فاقوس، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
حادث-تصادم

مصرع وإصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص بجسر السويس

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 5 آخرون، اليوم الخميس، أثر انقلاب سيارة ميكروباص قبل نفق العبور أمام جسر السويس، وتم نشر الخدمات المرورية بالطريق، والدفع بأوناش لرفع حطام الحادث. البدلية كانت بتلقي غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص قبل نفق العبور أمام جسر السويس، ووجود متوفين ومصابين، ودفعت إدارة المرور بالأوناش المرورية لرفع حطام الحادث، وتم نقل ضحايا الحادث إلى المستشفى، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
تصادم

إصابة 15 شخصا في تصادم سيارتين على «زراعي المنيا»

أصيب 15 شخصا، إثر تصادم سيارتين ميكروباص وأخرى ربع نقل على الطريق الزراعي "مصر - أسوان" أمام مركز بني مزار شمال محافظة المنيا، اليوم الأربعاء، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى مغاغة لتلقي العلاج اللازم، وتبين أن معظمهم مصاب بسحجات وكدمات وكسور واشتباه ما بعد الارتجاج. وانتقل رجال المرور لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة بالطريق. ورجحت التحريات الأولية، أن سبب التصادم التخطي الخاطئ، وأخطرت النيابة العامة للتصرف، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.
إصابة-14-شخص-فى-حادث-تصادم-سيارتين-فى-البحيرة (3)

10 مصابين في سقوط ميكروباص من أعلى نفق أحمد عرابي

اختلال عجلة القيادة في يد سائق تسبب في سقوط سيارة ميكروباص من أعلى نفق أحمد عرابي بالجيزة، اليوم الإثنين، مما أدى إلى إصابة 10 أشخاص بينهم أطفال، وتم نقلهم إلى المستشفى، وذلك بعد تلقي غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغا من الخدمات المعينة بسقوط سيارة ميكروباص من أعلى النفق في اتجاه الطريق الدائري، ووجود مصابين، وبإجراء التحريات الأولية تبين اختلال عجلة القيادة في يد السائق بعد انفجار أحد إطارات السيارة ما أدى إلى سقوطها، وتم الدفع بالأوناش لرفع حطام السيارة، ونشر الخدمات المرورية.
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