«عيد مش سعيد».. إصابة 9 أشخاص في حادث على الصحراوي

تحرير:إسلام عبد الخالق ٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٣ م

حادث - صورة أرشيفية

«مصيف العيد».. عبارة تتردد دائما بين الأصدقاء وأفراد «الشلة» الواحدة كلما اقتربت أيام العيد، وحان الوقت لأخذ قسط من الراحة وإجازة إجبارية، إلا أنها تصادفت مع لحظاتٍ قدرية لعدد من الشباب، من أعمار متفاوتة، انطلقت بهم سيارة «ميكروباص» من مسكنهم بمدينة السلام صوبَ مدينة «فايد» بمحافظة الإسماعيلية، وما إن انتهت رحلة «اليوم الواحد» حتى عادوا أدراجهم في طريق «مصر – الإسماعيلية» الصحراوي، لكنَ القدر كتب نهاية محزنة للرحلة ومن فيها، إذ تسبب انفجار أحد إطارات السيارة في انقلابها بالقرب من المدخل الأول لمدينة الشروق.

أسفر الحادث عن إصابة تسعة شباب، بينهم أطفال وسائق الحافلة، بكدمات وجروح وإصابات بالغة بأنحاء متفرقة بالجسد، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، إذ تم نقل المصابين إلى مستشفى «السلام» و«الدمرداش» بالقاهرة، وبينهم 3 مصابين جرى نقلهم إلى المركز الطبي العالمي. اقرأ أيضا| «فرحة