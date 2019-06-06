أحمد عز: عمر ما كان بينا شيء اسمه «نمبر وان» (فيديو)

تحرير:التحرير ٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٠ م

أحمد عز

فيديو جديد نشره الفنان أحمد عز، مساء اليوم الخميس، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، رد من خلاله على سؤال: "هل أنت نمبر وان؟"، قائلًا: "عمري ما فكرت في حاجة زي دي منذ بدايتي، لما ظهرت سنة 2000 وكان قبل مني بسنوات قليلة أحمد السقا وكريم عبد العزيز وكل نجوم الجيل ده، عمرنا ما كان في بينا الكلام ده، عمرنا ما فكرنا مين نمبر وان ومين نمبر تو، أنا بعمل فيلم حلو وخلاص، مفيش في دماغي أبعد من كده، كل همي أعمل فيلم كويس وبس، ومع ذلك أتمنى لكل الناس ينجحوا ويحققوا أعلى الإيرادات ويبقوا نمبر وان".

أضاف أحمد عز: "إحنا اتعودنا إننا مانقولش نمبر وان غير لما الجيل يخلص خالص والناس تمشي وتروح، بدليل إننا بدايةً من جيل رشدي أباظة مرورًا بنجوم كتير لحد جيل أحمد زكي، عمرنا لحد النهاردة ما بنقول مين فيهم نمبر وان، دايمًا هتلاقي ناس بتحب حد، وناس تانية بتحب ممثل تاني، بس في الآخر هيقولوا برضو إن أفلامهم