أول تعليق من هاني أبوريدة بعد القبض على رئيس الكاف

٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٥ م

هاني ابوريدة

في أول تعليق له بعد القبض على أحمد أحمد رئيس الكاف، أكد هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وعضو المكتب التنفيذي للاتحادين الأفريقي والدولي، أن استعدادات مصر متواصلة على قدم وساق لاستضافة كأس الأمم الإفريقية المقرر انطلاقها يوم 21 من الشهر الجاري. أضاف أبوريدة، على هامش حضوره اجتماعات لجان الاتحاد الدولي في فرنسا اليوم، أنه عقد جلسة مع النيجيري بينيك أماجو النائب الأول لرئيس الكاف ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة من قبل الاتحاد الإفريقي اليوم، وتم فيها التأكيد علي توافر كل عوامل نجاح البطولة من ملاعب وفنادق إقامة ووسائل إعاشة.

وأوضح أبوريدة أن هناك دعما كبيرًا من مسئولي الدولة المصرية لخروج البطولة بشكل مشرف يليق باسم وسمعة مصر وحتى تصبح هذه النسخة أفضل نسخة في تاريخ البطولة، مؤكدا في الوقت ذاته أنه يتابع هاتفيا كل صغيرة وكبيرة مع مسئولي اللجنة المنظمة المحلية ومدير البطولة محمد فضل لحين عودته القاهرة السبت عقب انتهاء اجتماعات