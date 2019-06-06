إشغالات فنادق الإسكندرية 100% في عيد الفطر (صور)

تحرير:محمد مجلي ٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٥ م

المصيف في الإسكندرية

قال محمد سعد مدير الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية، إن نسبة الإشغالات بالفنادق في المحافظة بلغت 100% خلال ثاني أيام عيد الفطر المبارك، مرجعا ذلك إلى نسبة الإقبال الكبيرة على عروس البحر الأبيض المتوسط خلال إجازة العيد، إذ استقبلت المحافظة عددا كبيرا من الوافدين من خارج المحافظة أو البلدان العربية لقضاء إجازة العيد والاستمتاع بجو الإسكندرية المتميز، مؤكدا على أن ثانى أيام العيد شهد انتعاشا كبيرا بالأماكن السياحية والحدائق والشواطئ.

وأضاف سعد، في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن تعليمات مشددة للمنشآت السياحية بالالتزام بقوائم الأسعار ووقف تطبيق الحد الأدنى على المأكولات والمشروبات، وأن يتم البيع بحسب قائمة الأسعار، مشيرا إلى أنه تم تسيير فرق عمل من الإدارة المركزية للمرور على المطاعم والكافتيريات والفنادق؛ للتأكد من الإلتزام بكافة