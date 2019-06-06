سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

إشغالات فنادق الإسكندرية 100% في عيد الفطر (صور)

تحرير:محمد مجلي ٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٥ م
المصيف في الإسكندرية
المصيف في الإسكندرية
قال محمد سعد مدير الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية، إن نسبة الإشغالات بالفنادق في المحافظة بلغت 100% خلال ثاني أيام عيد الفطر المبارك، مرجعا ذلك إلى نسبة الإقبال الكبيرة على عروس البحر الأبيض المتوسط خلال إجازة العيد، إذ استقبلت المحافظة عددا كبيرا من الوافدين من خارج المحافظة أو البلدان العربية لقضاء إجازة العيد والاستمتاع بجو الإسكندرية المتميز، مؤكدا على أن ثانى أيام العيد شهد انتعاشا كبيرا بالأماكن السياحية والحدائق والشواطئ.
وأضاف سعد، في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن تعليمات مشددة للمنشآت السياحية بالالتزام بقوائم الأسعار ووقف تطبيق الحد الأدنى على المأكولات والمشروبات، وأن يتم البيع بحسب قائمة الأسعار، مشيرا إلى أنه تم تسيير فرق عمل من الإدارة المركزية للمرور على المطاعم والكافتيريات والفنادق؛ للتأكد من الإلتزام بكافة
اقرأ المزيد
ثانوية عامة

إغلاق 11 صفحة غش قبل امتحانات الثانوية العامة

كشف خالد عبد الحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن فريق مكافحة الغش الإلكتروني بوزارة التعليم ومباحث الإنترنت نجحا في رصد وإغلاق 11صفحة غش إلكترونية جديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وصدر بيان بأسماء صفحات الغش الإلكتروني لمباحث الإنترنت، موضحا أن الداخلية تتعاون مع التعليم في عملية تتبع الروابط الإلكترونية التي يرصدها فريق مكافحة الغش الإلكتروني عبر صفحات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال متابعة أعمال الامتحانات.
رواد-شاطىء-النخيل-رفضوا-تنفيذ-قرار-منع-نزول-البحر‎ (1)

رغم خطورته والتحذيرات.. رواد شاطئ النخيل نزلوا البحر

رفض رواد شاطئ النخيل بمنطقة 6 أكتوبر، غرب الإسكندرية، الالتزام بتعليمات مسؤولي المحافظة بشأن قرار منع نزول البحر في هذه المنطقة، نظرا لما يمثله من خطورة بالغة على حياتهم واحتمالية غرق عدد كبير، حيث وجهت محافظة الإسكندرية تحذيرات شديدة اللهجة للمواطنين بهدف الحفاظ على حياتهم وسلامتهم، على خلفية حالات الغرق التي تكررت بين رواد الشاطئ في السنوات الأخيرة، وهو الأمر الذى أثار غضب كبير بين قاصدي الشاطئ لا سيما القادمين من القاهرة والمحافظات المجاورة، الذين أصروا على نزول البحر.
الفريق-مهاب-مميش-يتفقد-حركة-الملاحة

113 سفينة تعبر قناة السويس في عيد الفطر

تفقد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، اليوم الخميس، حركة الملاحة في قناة السويس في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، وصرح بأن حركة الملاحة اليوم شهدت عبور 113 سفينة بحمولات 7.8 مليون طن خلال أول يومين لعيد الفطر المبارك، موجها الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه الدائم للقناة ومشروعات التطوير بها وأكبرها مشروع القناة الجديدة التي أثبتت جدواها أمام العالم كله، وهو ما أدى لزيادة عائدات القناة بشكل كبير مما يصب في صالح الاقتصاد المصري.
تشييع-جثمان-شهيد-العملية-الشاملة-بالشرقية (1)

الآلاف يشيعون جثمان شهيد قنا بمسقط رأسه

شيع الآلاف من أهالى قرى ونجوع مركز قوص جنوبي محافظة قنا، اليوم الخميس، جثمان المجند كرم أحمد محمد، الذي استشهد صباح أمس الأربعاء، على أثر حادث إرهابي بكمين العريش في محافظة شمال سيناء، وردد المشيعون هتافات من بينها: "لا إله إلا الله، الشهيد حبيب الله، والإرهاب عدو الله.. في الجنة يا شهيد" وسط حالة من الحزن. من جهته، نعى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، ببالغ الحزن والأسى، 8 شهداء من أفراد قوات الشرطة، هم ضابط وأمين شرطة و6 مجندين من بينهم ابن قنا، على أثر هجوم إرهابي غادر على كمين شرطة غرب مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.
اقرأ المزيد من الأخبار
صلاة-العيد

529 ساحة لصلاة عيد الفطر في الإسكندرية

خصصت مديرية الأوقاف بمحافظة الإسكندرية، 529 ساحة لصلاة عيد الفطر المبارك، ووضعت المديرية بقيادة الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف، مجموعة من الضوابط لتطبيقها على ساحات صلاة العيد، تتضمن توفير 1058 إماما وخطيبا للصلاة بالساحات بواقع إمام أساسي وآخر احتياطي وعدم التصريح باعتلاء المنابر لغير المصرح لهم. ومن جانبه، قال الشيخ حسن عبد البصير، مدير الدعوة، إنه بناء على توجيهات وزارية وتوجيهات وكيل الوزارة خلال لقائه مع مفتشي المتابعة، تقرر متابعة الساحات ورصد أي مخالفات والتصدي لها.
صلاة-العيد

البحوث الفلكية تعلن مواعيد صلاة عيد الفطر بمحافظات مصر

ذكر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن صلاة عيد الفطر المبارك في محافظتي القاهرة والجيزة ستكون في الساعة الخامسة و19 دقيقة، بينما تكون في الإسكندرية في الساعة الخامسة و21 دقيقة، وذلك طبقًا للحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد، موضحا في بيان اليوم الأحد، أن مدينتي طابا والعريش هما أول المواقع المصرية تأدية لصلاة عيد الفطر، حيث يحين موعدها في الساعة الخامسة و6 دقائق، فيما تكون مدينة السلوم آخر مدن مصر تأدية للصلاة التي يحين موعدها في الخامسة و40 دقيقة.
كحك-العيد

كحك عيد الفطر في الإسكندرية بالتقسيط

"أهلا.. أهلا بالعيد.. مرحب.. مرحب بالعيد"، غدا الأربعاء، يحل علينا عيد الفطر المبارك ما يجعل المواطنين في حالة سباق مع الزمن لتجهيز الاستعدادات الخاصة بالعيد سواء بشراء الملابس الجديدة وتجهيز المنازل لتبدو في أبهى صورة لكن يبقى "كحك العيد والبسكويت والبيتى فور والغُريبة"، العلامات الأبرز والأهم التي تزين العيد ويحرص المواطنون على تجهيزها أو شرائها إلا أن ارتفاع الأسعار يعد عقبة كبيرة أمامهم في سبيل شرائه أو تجهيزه إلا أن أهالي الإسكندرية بدأوا في البحث عن البدائل.
لسان-قلعة-قايتباي

الأعلى للآثار يمد ساعات العمل بقلعة قايتباي في العيد

اعتمد مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار المواعيد الجديدة للأماكن الأثرية ومن بينها قلعة قايتباي الكائنة بحي الجمرك وسط الإسكندرية، حيث تقرر مد فترة ساعات العمل بقلعة قايتباى حتى الساعة السادسة مساء بدلا من الثانية ظهراً اعتبارا من أول أيام عيد الفطر المبارك الموافق 5 يونيو المقبل على أن يستمر العمل بالمواعيد الجديدة خلال موسم الصيف ويستمر حتى 30 سبتمبر المقبل من العام الجاري بهدف إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الزائرين الوافدين على القلعة للاستمتاع.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org