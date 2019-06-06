حاكم دبي يحتفل بزفاف 3 من أبنائه في يوم واحد

٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٧ م

زفاف أبناء حاكم دبي

احتفل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بزفاف 3 من أبنائه، اليوم الخميس -الذي يوافق ثالث أيام العيد في الإمارات- وهم: ولي عهد دبي حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، ونشر بن راشد عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، مجموعة من الصور الخاصة بالاحتفال وصاحبها تدوينة جاء بها: «اللهم أدم الفرحة.. والبركة.. والخير.. على أهلي.. ووطني.. وشعبي..»، ولاقت التدوينة تفاعلا كبيرا من متابعي حاكم دبي.

وكتب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة: «ببالغ السعادة والفرح.. أبارك لأخي محمد بن راشد زفاف أنجاله حمدان ومكتوم وأحمد.. تكتمل اليوم فرحة العيد بهذا العرس الوطني الذي نزف فيه أبناءنا ونفرح بهم ومعهم.. أهنئ أبنائي متمنيا لهم حياة أسرية هانئة وسعيدة.. دامت