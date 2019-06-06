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حاكم دبي يحتفل بزفاف 3 من أبنائه في يوم واحد

٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٧ م
زفاف أبناء حاكم دبي
زفاف أبناء حاكم دبي
احتفل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بزفاف 3 من أبنائه، اليوم الخميس -الذي يوافق ثالث أيام العيد في الإمارات- وهم: ولي عهد دبي حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، ونشر بن راشد عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، مجموعة من الصور الخاصة بالاحتفال وصاحبها تدوينة جاء بها: «اللهم أدم الفرحة.. والبركة.. والخير.. على أهلي.. ووطني.. وشعبي..»، ولاقت التدوينة تفاعلا كبيرا من متابعي حاكم دبي.
وكتب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة: «ببالغ السعادة والفرح.. أبارك لأخي محمد بن راشد زفاف أنجاله حمدان ومكتوم وأحمد.. تكتمل اليوم فرحة العيد بهذا العرس الوطني الذي نزف فيه أبناءنا ونفرح بهم ومعهم.. أهنئ أبنائي متمنيا لهم حياة أسرية هانئة وسعيدة.. دامت
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عبد-القادر-بن-صالح

رئيس الجزائر: الوضع الحالي يجبرني على الاستمرار

أعلن الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، أن الوضع الحالي للبلاد يلزمه على الاستمرار في منصبه وتحمل مسؤولية قيادة الدولة إلى حين انتخاب رئيس جديد للجمهورية، داعيا الطبقة السياسية والمجتمع المدني إلى اختيار سبيل الحوار، من أجل المضي قدما نحو مستقبل أكثر استقرارا للجزائر، مؤكدا على ضرورة تبني الحوار الشامل من أجل رسم طريق المسار التوافقي للخروج من الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد التي شهدت حراكا شعبيا طالب الرئيس السابق بوتفليقة لعدم الترشح لولاية خامسة، وتمت تنحيته استجابة للحراك، وذلك بحسب ما ذكره موقع "سكاي نيوز عربية"،
حادث-دبى (1)

17 حالة وفاة من جنسيات مختلفة في حادث بدبي

أعلنت شرطة دبي عن تعرض حافة لحادث مؤسف في إمارة دبي، مساء اليوم الخميس، نتج عنه 17 حالة وفاة من جنسيات مختلفة، و6 إصابات حرجة. وأوضحت شركة مواصلات عُمان التي تعرضت الحافلة الخاصة بها للحادث عن مواساتها لذوي المتوفين، مشيرة إلى متابعة تفاصيل الحادث مع الجهات المختصة لمعرفة أسبابه، كما قررت تعليق جميع الرحلات على خط (مسقط - دبي) والعكس، من اليوم، وحتى إشعار آخر، بعد التنسيق مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي. فيما حدثت شرطة دبي عدد الوفيات الذي كان 15 في البداية إلى 17.
مظاهرات-في-السودان (3)

السودان.. رسالة للاتحاد الإفريقي والنائب العام يحقق

دعا مبعوث الاتحاد الإفريقي إلى السودان محمد الحسن ولد لبات، كافة الأطراف في السودان على الحوار، قائلا: «نشجع الأطراف على الحوار لحل الأزمة»، في الوقت الذي أعلنت فيه قوى الحرية والتغيير في السودان تأكيدها على استمرارها بالعصيان المدني ورفض العودة للمفاوضات مع المجلس العسكري، وفقا لسكاي نيوز عربية، التي أشارت وفق مصادر لها بالسودان، أن لجنة التحقيق التي شكلها النائب العام السوداني للتحقيق في الأحداث التي وقعت بساحة الاعتصام بدأت أعمالها واستجوبت عددا من الشهود.
مظاهرات-الجزائر

«جبهة التحرير الجزائري» يريد انتخابات رئاسية قريبا

دعا حزب جبهة التحرير الوطني الجزائري، إلى ضرورة تهيئة الظروف لتنظيم انتخابات رئاسية في أقرب وقت، باعتبارها الحل الأمثل للخروج من الأزمة الحالية للبلاد وتفادي الوقوع في متاهات المراحل الانتقالية. وقال الأمين العام للحزب محمد جميعي، في بيان له، اليوم الخميس، إن الحزب مؤمن بضرورة المضي في حوار جدي وصادق وهادئ ورصين لتهيئة الظروف الملائمة لتنظيم انتخابات رئاسية في أقرب وقت، مضيفا أن هذه الاستحقاقات هي «الحل الأمثل للخروج من الأزمة والتصدي لكل التهديدات والمخاطر المحدقة ببلادنا وإفشال كافة المخططات المعادية الرامية إلى الوقوع في فخ الفراغ الدستوري».
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صحف-الإمارات (1)

صحف عربية: يوم دام في السودان بعد فض الاعتصام

ذكرت صحيفة "الخليج" الإماراتية أن العاصمة السودانية الخرطوم عاشت أمس الاثنين يوماً حزيناً بعد مقتل أكثر من 30 شخصا وإصابة المئات في عملية فض اعتصام المحتجين أمام وزارة الدفاع في الخرطوم، فيما أعلن النائب العام عن تشكيل لجان للتحقيق في الحادث، في وقت دعت فيه المعارضة إلى عصيان مدني شامل، وأعلنت وقف التفاوض مع المجلس العسكري الذي نفى بدوره تورطه في فض الاعتصام بالقوة، وجدد دعوته إلى التفاوض، وخرج آلاف السودانيين في أنحاء متفرقة من العاصمة الخرطوم، صباح أمس، إلى الشوارع احتجاجا على فض القوات الأمنية للاعتصام، وسط إغلاق للطرقات بالمتاريس بأم درمان.
الملك سلمان بن عبد العزيز (5)

السعودية: ثبوت هلال شهر شوال وعيد الفطر غدا

بعد ورود أنباء عن تعذر رؤية هلال شوال في منطقة حوطة سدير بالمملكة العربية السعودية، وأنباء أخرى عن رؤيته في منطقة تمير، أصدر الديوان الملكي السعودي، بيانا، اليوم الإثنين، أعلن فيه أن غد الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك، وجاء ذلك بعد أن أعلنت المحكمة العليا بالسعودية، في وقت سابق اليوم، عن ثبوت هلال شهر شوال، وعليه فإن اليوم هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وغدا هو أول أيام عيد الفطر، وهو نفس الأمر الذي أعلنته دولة الإمارات العربية المتحدة والكويت، وذلك حسبما ذكر موقع "العربية".
ترامب-يرفع-علامة-النصر

الإمارات وأمريكا يعلنان سريان اتفاقية التعاون الدفاعي

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية عن بدء سريان اتفاقية التعاون الدفاعي الموقعة مطلع هذا العام، والتي ستعمل على تعزيز التنسيق العسكري بين البلدين، كما ستعطي في هذا الوقت الحرج مزيداً من التقدم للشراكة العسكرية والسياسية والاقتصادية القوية التي تربطهما بالفعل. جاء في بيان مشترك لدولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الامريكية خلال لقاء مستشاري الأمن الوطني لكلا البلدين، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الأربعاء.
صحف-الإمارات (1)

صحف عربية: إيران تترنح.. والتحالف يتوعد الحوثيين

تحت عنوان "ترامب يجدد دعوة إيران للحوار... ويوسّط اليابان"، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا إيران مجدداً، أمس الإثنين، خلال زيارته لليابان، إلى الحوار وطلب وساطة يابانية في المواجهة الحالية بين واشنطن وطهران. وقال ترامب في مؤتمر صحفي عقده مع رئيس الوزراء الياباني آبي شينزو، في العاصمة اليابانية طوكيو، إنه يعتقد أن إيران "ترغب حقاً" في إبرام اتفاق نووي جديد، مضيفا "أعتقد أن هذا يمكن أن يتحقق وإذا رغبوا في الحوار فنحن راغبون أيضاً".
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