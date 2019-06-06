جريمة

استمر 6 ساعات.. حريق يلتهم معرضًا في العاشر

تحرير:إسلام عبد الخالق ٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٥ م
حريق - صورة أرشيفية
حريق - صورة أرشيفية
تمكنت قوات الحماية المدنية بمدينة العاشر من رمضان، برئاسة المقدم عبد الحميد أبو فول رئيس قسم الحماية بالعاشر، اليوم الخميس، من السيطرة على حريق شب في معرض صالونات و«أنتريهات» بالمجاورة الـ24 بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، فيما أتت النيران على محتويات المعرض على مدى أكثر من 6 ساعات متواصلة قبل إخمادها، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات برئاسة المستشار أحمد حمدي، رئيس نيابة العاشر، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
البداية كانت بتلقي اللواء إيهاب لمعي حكمدار الجنوب بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عاطف شعبان مساعد مدير أمن الشرقية لفرقة العاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمعرض صالونات بالمجاورة الرابعة والعشرين بدائرة قسم شرطة أول العاشر. اقرأ أيضات| إصابة 9 أشخاص بينهم 5 أطفال في حريق بالبحيرة ودفعت
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غرق

6 غرقى في ثاني أيام عيد الفطر بالمحافظات

كالعادة تشهد الشواطئ إقبالا كبيرا من المواطنين، ابتهاجا وفرحا لقضاء إجازة العيد وهروبا من ارتفاع درجة حرارة الجو، لكن ما يفسد تلك الفرحة هي حالات الغرق، إذ شهد ثاني أيام عيد الفطر 6 حالات غرق منها 3 طلاب ثانوي من قرى مركز شربين غرقا في بحر جمصة بعدما جرفهما التيار، وشاب غرق في نهر النيل بمنطقة شبرا الخيمة، وطفل لقي مصرعه في القناطر الخيرية في أثناء القفز من أعلى الأسوار إلى النهر، كما غرق شاب بشبرا الخيمة لعدم إجادته السباحة، بينما لقي طالب مصرعه في حلوان.
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«عيد مش سعيد».. إصابة 9 أشخاص في حادث على الصحراوي

«مصيف العيد».. عبارة تتردد دائما بين الأصدقاء وأفراد «الشلة» الواحدة كلما اقتربت أيام العيد، وحان الوقت لأخذ قسط من الراحة وإجازة إجبارية، إلا أنها تصادفت مع لحظاتٍ قدرية لعدد من الشباب، من أعمار متفاوتة، انطلقت بهم سيارة «ميكروباص» من مسكنهم بمدينة السلام صوبَ مدينة «فايد» بمحافظة الإسماعيلية، وما إن انتهت رحلة «اليوم الواحد» حتى عادوا أدراجهم في طريق «مصر – الإسماعيلية» الصحراوي، لكنَ القدر كتب نهاية محزنة للرحلة ومن فيها، إذ تسبب انفجار أحد إطارات السيارة في انقلابها بالقرب من المدخل الأول لمدينة الشروق.
طعنات-سكين-جريمة

شاب يعتدي على والدته بسكين في بني سويف

تعدى شاب بسلاح أبيض "سكين"، اليوم الخميس، على والدته بمركز ببا جنوب محافظة بني سويف؛ بسبب رفضها إعطائه أموالا للخروج مع أصدقائه، وتلقت مديرية أمن بني سويف إخطارا من مأمور مركز شرطة ببا، يفيد بقيام شاب يدعى "مصطفى ط"، 19 سنة، بالتعدي على والدته وتدعى "زينب ع"، 54 سنة، ربة منزل، بالضرب بسكين في بطنها من الجهة اليمنى، وعلى الفور وجه مدير الأمن بسرعة ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وتبين من التحريات الأولية والتي أشرف عليها ضباط مباحث مركز شرطة ببا بقيادة الرائد مصطفى أبو طالب رئيس المباحث أن ابنها هو المعتدي عليها.
غرق

«فرحة العيد ما تمت».. غرق 3 طلاب ثانوي في بحر جمصة

لقى 3 طلاب ثانوي مصرعهم، اليوم الخميس، غرقا في مياه بحر جمصة، إذ نزلوا إلى المياه هربا من حرارة الجو واحتفالا بعيد الفطر المبارك، ونظرا لعدم تمكنهم من السباحة جرفهم تيار المياه وغرقوا، وتمكنت قوات الإنقاذ من انتشال جثثهم بمساعدة الأهالي. والبداية بتلقي اللواء محمد حجي مساعد وزير الداخلية بالدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى ضباط مركز شرطة جمصة، باختفاء 3 شباب من قرى مركز شربين داخل مياه جمصة، واختفاء جثثهم داخل المياه.
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اطفاء-حريق

السيطرة على حريق بجامعة خاصة في مدينة 6 أكتوبر

اندلع حريق بمحول كهرباء جامعة خاصة في مدينة 6 أكتوبر، اليوم الخميس وتمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، من إخماد الحريق والسيطرة عليه. تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بأكتوبر بلاغا من شرطة النجدة يفيد بتصاعد دخان من مقر جامعة مصر، وعلى الفور تم الدفع بسيارتي إطفاء وتبين من المعاينة والفحص نشوب الحريق في كابينة محول كهرباء خاصة داخل الجامعة، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة عليه ومنع امتداد النيران إلى باقي مباني الجامعة المجاورة.
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حريق يلتهم مركزا لتجارة الدواجن بالعاشر من رمضان

نشب حريق هائل بأحد مراكز تجارة وتوزيع الدواجن المُجمدة بمدينة العاشر من رمضان، حيث التهمت النيران محتويات المركز بالكامل، بما فيها مئات الدواجن الحية، حيث بلغت الخسائر نحو مائتي وخمسين ألف جنيه، قبل أن يتم السيطرة على النيران وإخمادها بواسطة سيارات الحماية المدنية، برئاسة المقدم عبد الحميد أبو فول، رئيس الحماية بالعاشر، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات برئاسة المستشار أحمد حمدي، رئيس نيابة العاشر، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
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بسبب الحرارة.. انفجار كابينة مقطورة بالعاشر من رمضان

انفجرت كابينة سيارة نقل ثقيل بمقطورة، بطريق «بنها- العاشر من رمضان» بمحافظة الشرقية، بسبب ارتفاع في درجات الحرارة، وأخطرت النيابة العامة برئاسة المستشار أحمد حمدي، رئيس نيابة العاشر من رمضان، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية. تلقى اللواء إيهاب لمعي، حكمدار الجنوب بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عاطف شعبان مساعد مدير أمن الشرقية لفرقة العاشر من رمضان، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق في «كابينة» سيارة نقل ثقيل بمقطورة بالطريق الدائري الإقليمي «بنها- العاشر من رمضان» بالقرب من مدينة العاشر من رمضان.
حريق

أتوبيس ومزرعة ومخزن.. 8 حرائق تضرب القاهرة والجيزة

يوم من نار وحرائق شهدتها القاهرة دون وقوع إصابات، بعضها اندلع بسبب حرارة الجو المرتفعة والآخر بسبب ماس كهربائي، كانت البداية بنشوب حريق هائل في أتوبيس تابع لهيئة النقل العام، ثم حريق داخل سيارة ميكروباص في أثناء سيرها بمنطقة أطلس، بمدينة حلوان، ليندلع حريق هائل في مخزن كرتون بمدينة السلام تزامنا مع حريق في "عشة" أعلى عقار بمنطقة المقطم وحريق بعقار في الموسكي، وفي الجيزة لم يكن الحال أفضل من القاهرة إذ اندلع حريق هائل في مزرعة موز بكرداسة وحريق في أحد الأكشاك في النادي الأهلي كما انفجرت أسطوانة بوتاجاز داخل منزل أدى لإصابة 4 أشخاص بينهم طفلان.
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