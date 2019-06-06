استمر 6 ساعات.. حريق يلتهم معرضًا في العاشر

تحرير:إسلام عبد الخالق ٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٥ م

حريق - صورة أرشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمدينة العاشر من رمضان، برئاسة المقدم عبد الحميد أبو فول رئيس قسم الحماية بالعاشر، اليوم الخميس، من السيطرة على حريق شب في معرض صالونات و«أنتريهات» بالمجاورة الـ24 بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، فيما أتت النيران على محتويات المعرض على مدى أكثر من 6 ساعات متواصلة قبل إخمادها، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات برئاسة المستشار أحمد حمدي، رئيس نيابة العاشر، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

البداية كانت بتلقي اللواء إيهاب لمعي حكمدار الجنوب بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عاطف شعبان مساعد مدير أمن الشرقية لفرقة العاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمعرض صالونات بالمجاورة الرابعة والعشرين بدائرة قسم شرطة أول العاشر. اقرأ أيضات| إصابة 9 أشخاص بينهم 5 أطفال في حريق بالبحيرة ودفعت