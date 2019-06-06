رياضة

إخلاء سبيل رئيس الكاف بعد التحقيق معه (صور)

٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ١١:١٤ م
أحمد أحمد
أحمد أحمد
كشف مصدر، داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أن السلطات الفرنسية قامت بإخلاء سبيل أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بعد مثوله للتحقيق، بعدما تم القبض عليه، من مقر إقامته بأحد الفنادق في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك من أجل استجوابه فيما هو منسوب إليه من تهم فساد ورشاوى من قبل المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية، وعلم «التحرير»، أن إحدى القضايا المتهم فيها أحمد أحمد، هي الفساد المالي مع شركة «تاكتيكال ستيل» الفرنسية، وهي شركة متخصصة في توريد الأدوات الرياضية للاتحاد القاري.
وكشفت المصادر إن الإفراج عن رئيس الكاف تم دون شروط في الوقت الذي ذكرت فيه بعض التقارير الصحفية إن إخلاء سبيل أحمد أحمد جاء مشروطًا بعدم مغادرة فرنسا وكذلك التفتيش على الكاف. وكانت وكالة «رويترز» قد نشرت خلال شهر أبريل الماضي تقريرًا حول تهم الفساد التى تحيط رئيس الكاف، حيث أشار التقرير إلى
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هولندا تصعق إنجلترا وتصل لنهائي دوري الأمم الأوروبية

تأهل المنتخب الهولندي إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية، بعد تغلبه على نظيره الإنجليزي بنتيجة 3-1 خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، اليوم الخميس، على ملعب «ملعب أفونسو هنريكيس» بالبرتغال، في نصف نهائي البطولة، ودخل الفريقان المباراة بقوة منذ الدقائق الأولى، وتبادلا السيطرة على الكرة ومجريات اللعب، ونجح المنتخب الإنجليزي بقيادة مدربه جاريث ساوثجيت، في تسجيل هدف التقدم عن طريق ماركوس راشفورد من ركلة جزاء في الدقيقة 32، لينتهي الشوط الأول بتقدم منتخب الأسود الثلاث بنتيجة 1-0.
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محمد صلاح يسخر من اتهامات الغرور بهذه الطريقة

سخر الدولي محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، من الأشخاص الذين أطلقوا عليه لقب المغرور بعد تواجده في منزل عائلته بقرية نجريج في محافظة الغربية لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، ومنعه من النزول لأداء الصلاة، عقب حصوله مع الريدز على بطولة دوري أبطال أوروبا، قبل أن ينضم غداً الجمعة للمعسكر الوطني استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، ونشر صلاح عبر قصته بموقع التواصل التواصل الإجتماعي "انستجرام"، قائلا: "محمد صلاح بقي مغرور مش راضي يقعدني على حجره".
أبوريدة

أول تعليق من هاني أبوريدة بعد القبض على رئيس الكاف

في أول تعليق له بعد القبض على أحمد أحمد رئيس الكاف، أكد هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وعضو المكتب التنفيذي للاتحادين الأفريقي والدولي، أن استعدادات مصر متواصلة على قدم وساق لاستضافة كأس الأمم الإفريقية المقرر انطلاقها يوم 21 من الشهر الجاري. أضاف أبوريدة، على هامش حضوره اجتماعات لجان الاتحاد الدولي في فرنسا اليوم، أنه عقد جلسة مع النيجيري بينيك أماجو النائب الأول لرئيس الكاف ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة من قبل الاتحاد الإفريقي اليوم، وتم فيها التأكيد علي توافر كل عوامل نجاح البطولة من ملاعب وفنادق إقامة ووسائل إعاشة.
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أحمد أحمد - هاني أبو ريدة

رئيس الكاف يشيد باستعدادات البطولة الإفريقية

وجه أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الشكر للدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والأجهزة المعنية على الدعم المستمر والعمل الضخم لإنجاح بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تنظمها مصر الشهر الحالي، كما وجه رئيس الاتحاد الإفريقي الشكر للمهندس هاني أبو ريدة رئيس اللجنة المنظمة للبطولة ومجموعة عمل البطولة على هذا الجهد الكبير، وذلك خلال كلمته التي ألقاها اليوم أمام الجمعية العمومية للكاف المنعقدة على هامش اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم في باريس.
جهاد-جريشة

تأكيدات من كاف بصعوبة قبول التماس جهاد جريشة

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، تأكيدات من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، بصعوبة قبول الالتماس المقدم ضد إيقاف الحكم الدولي جهاد جريشة، الذي تعرض للإيقاف لمدة 6 أشهر من الاتحاد الإفريقي، وبرر «كاف» هذا القرار بالأداء الضعيف الذي ظهر عليه في مواجهة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد المغربي والترجي التونسي، والتي أقيمت يوم الجمعة الماضي، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
أحمد أحمد - هاني أبو ريدة

بعد إيقاف جريشة.. لماذا يكره أحمد أحمد المصريين؟

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إيقاف الحكم الدولي جهاد جريشة، لينضم جريشة إلى قائمة ضحايا رئيس الكاف، وبالرغم من علاقة أحمد أحمد الجيدة مع مسئولي الكرة المصرية في بداية توليه مهمة رئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في عام 2017، عندما صرح بأن وقوف مصر بجانبه كان أحد أهم أسباب فوزه بمقعد رئاسة الكاف، إلا أنه بعد مرور ما يقرب من عام على توليه مقعد الرئاسة، تغير موقفه وبدأت العلاقة تتوتر بين الطرفين، حيث قام المجلاشي بإقالة عمرو فهمي، سكرتير الاتحاد الإفريقي وتعيين المغربي معاذ حجي بديلا له، قبل أن يقيل عمرو شاهين مدير التسويق بالكاف.
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