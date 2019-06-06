إخلاء سبيل رئيس الكاف بعد التحقيق معه (صور)

٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ١١:١٤ م

أحمد أحمد

كشف مصدر، داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أن السلطات الفرنسية قامت بإخلاء سبيل أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بعد مثوله للتحقيق، بعدما تم القبض عليه، من مقر إقامته بأحد الفنادق في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك من أجل استجوابه فيما هو منسوب إليه من تهم فساد ورشاوى من قبل المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية، وعلم «التحرير»، أن إحدى القضايا المتهم فيها أحمد أحمد، هي الفساد المالي مع شركة «تاكتيكال ستيل» الفرنسية، وهي شركة متخصصة في توريد الأدوات الرياضية للاتحاد القاري.

وكشفت المصادر إن الإفراج عن رئيس الكاف تم دون شروط في الوقت الذي ذكرت فيه بعض التقارير الصحفية إن إخلاء سبيل أحمد أحمد جاء مشروطًا بعدم مغادرة فرنسا وكذلك التفتيش على الكاف. وكانت وكالة «رويترز» قد نشرت خلال شهر أبريل الماضي تقريرًا حول تهم الفساد التى تحيط رئيس الكاف، حيث أشار التقرير إلى