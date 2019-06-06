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هل تمد وزارة التعليم العالي إجازة عيد الفطر؟

٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣١ م
خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي
خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي
ردا على ما تم تداوله، خلال الأيام الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مدة فترة إجازة عيد الفطر المبارك بالجامعات والمعاهد حتى يوم الأحد المقبل، أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، بيانا، توضح فيه حقيقة الأمر، مؤكدا أن ما تم تداوله مجرد شائعات ولا أساس لها، وأن القائمين على الامتحانات وأعمال الكنترول في الجامعات والمعاهد، يستأنفون أعمالهم، بعد غد السبت، وذلك وفقا للجداول التي تم إعلانها من قبل. وأهابت الوزارة بعدم الانسياق وراء الشائعات، والاستعانة بالمصادر الرسمية في الحصول على المعلومات.
من ناحية أخرى، أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في وقت سابق اليوم، نشر الجريدة الرسمية القرار الجمهوري الخاص بإصدار القانون رقم 72 لسنة 2019 بإنشاء الجامعات التكنولوجية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة نقلة هامة في استحداث مسار جديد للتعليم الفني في مصر، حيث تعد هذه الجامعات امتدادا
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المصيف-فى-الإسكندرية

إشغالات فنادق الإسكندرية 100% في عيد الفطر (صور)

قال محمد سعد مدير الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية، إن نسبة الإشغالات بالفنادق في المحافظة بلغت 100% خلال ثاني أيام عيد الفطر المبارك، مرجعا ذلك إلى نسبة الإقبال الكبيرة على عروس البحر الأبيض المتوسط خلال إجازة العيد، إذ استقبلت المحافظة عددا كبيرا من الوافدين من خارج المحافظة أو البلدان العربية لقضاء إجازة العيد والاستمتاع بجو الإسكندرية المتميز، مؤكدا على أن ثانى أيام العيد شهد انتعاشا كبيرا بالأماكن السياحية والحدائق والشواطئ.
ثانوية عامة

إغلاق 11 صفحة غش قبل امتحانات الثانوية العامة

كشف خالد عبد الحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن فريق مكافحة الغش الإلكتروني بوزارة التعليم ومباحث الإنترنت نجحا في رصد وإغلاق 11صفحة غش إلكترونية جديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وصدر بيان بأسماء صفحات الغش الإلكتروني لمباحث الإنترنت، موضحا أن الداخلية تتعاون مع التعليم في عملية تتبع الروابط الإلكترونية التي يرصدها فريق مكافحة الغش الإلكتروني عبر صفحات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال متابعة أعمال الامتحانات.
رواد-شاطىء-النخيل-رفضوا-تنفيذ-قرار-منع-نزول-البحر‎ (1)

رغم خطورته والتحذيرات.. رواد شاطئ النخيل نزلوا البحر

رفض رواد شاطئ النخيل بمنطقة 6 أكتوبر، غرب الإسكندرية، الالتزام بتعليمات مسؤولي المحافظة بشأن قرار منع نزول البحر في هذه المنطقة، نظرا لما يمثله من خطورة بالغة على حياتهم واحتمالية غرق عدد كبير، حيث وجهت محافظة الإسكندرية تحذيرات شديدة اللهجة للمواطنين بهدف الحفاظ على حياتهم وسلامتهم، على خلفية حالات الغرق التي تكررت بين رواد الشاطئ في السنوات الأخيرة، وهو الأمر الذى أثار غضب كبير بين قاصدي الشاطئ لا سيما القادمين من القاهرة والمحافظات المجاورة، الذين أصروا على نزول البحر.
الفريق-مهاب-مميش-يتفقد-حركة-الملاحة

113 سفينة تعبر قناة السويس في عيد الفطر

تفقد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، اليوم الخميس، حركة الملاحة في قناة السويس في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، وصرح بأن حركة الملاحة اليوم شهدت عبور 113 سفينة بحمولات 7.8 مليون طن خلال أول يومين لعيد الفطر المبارك، موجها الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه الدائم للقناة ومشروعات التطوير بها وأكبرها مشروع القناة الجديدة التي أثبتت جدواها أمام العالم كله، وهو ما أدى لزيادة عائدات القناة بشكل كبير مما يصب في صالح الاقتصاد المصري.
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وزير-التعليم-العالي-خالد-عبد-الغفار

التعليم العالي: قانون «الجامعات التكنولوجية» نقلة هامة

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نشر الجريدة الرسمية القرار الجمهوري الخاص بإصدار القانون رقم 72 لسنة 2019 بإنشاء الجامعات التكنولوجية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة نقلة هامة في استحداث مسار جديد للتعليم الفني في مصر، حيث تعد هذه الجامعات امتدادا لمسار طلاب التعليم الفني والتي تعمل على إكسابهم المهارات العملية والعلمية لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، وذلك من خلال البرامج التكنولوجية التي يتم تطبيقها بالكليات التابعة للجامعة والتي وضعت بناء على احتياجات المشروعات القومية وجغرافية الجامعات.
سجون-بلا-غارمين-او-غارمات

الإفراج عن 129 من الغارمين بمناسبة عيد الفطر

أعلن التلفزيون المصري، في نبأ عاجل له، اليوم الأربعاء، أنه تم الإفراج عن 129 مسجونا من الغارمين والغارمات، بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك. ويوم الأحد الماضي، نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، الصادر برقم 269 لسنة 2019، الخاص بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، ونص القرار على الإعفاء من باقي العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، بالنسبة لعدد من الفئات.
تعليم-مدارس-فصل-بنات

إعلان موعد العام الدراسي الجديد بالمدارس والجامعات

أعلنت وزارة التربية والتعليم، مواعيد العام الدراسي الجديد 2019-2020، فى ضوء نتائج الاجتماع الذى عقده أمس السبت، الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بمقر وزارة التربية والتعليم، لمناقشة أعمال التنسيق للعام الدراسي القادم ، إذ تقرر بدء العام الدراسى الجديد فى 21 سبتمبر القادم على مستوى التعليم الجامعى وقبل الجامعى، مع مراعاة بدء الدراسة بمرحلة الروضة والصفين الأول والثاني الابتدائي قبل هذا الموعد بعشرة أيام.
خالد-عبد-الغفار-وزير التعليم-العالى (1)

عبد الغفار يلتقي رئيس هواوي لتحويل الجامعات لـ«ذكية»

استقبل خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي الصينية بمصر "فينسينت صن" والوفد المرافق له؛ لبحث آليات التعاون مع الشركة في مجال دعم تحويل الجامعات المصرية إلى جامعات ذكية، وذلك بمقر الوزارة. ورحب الوزير بوفد الشركة، مشيرًا إلى سعادته بالمشاركة في فعاليات المؤتمر الدولى للذكاء الاصطناعى والتعليم بالصين خلال شهر مايو الجاري، مؤكدًا حرص مصر على دعم علاقات التعاون مع الصين فى شتى المجالات، خاصة التعليمية، والبحثية، والتدريبية، والتكنولوجية، وذلك فى إطار العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين.
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