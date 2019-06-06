هل تمد وزارة التعليم العالي إجازة عيد الفطر؟

٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣١ م

خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي

ردا على ما تم تداوله، خلال الأيام الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مدة فترة إجازة عيد الفطر المبارك بالجامعات والمعاهد حتى يوم الأحد المقبل، أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، بيانا، توضح فيه حقيقة الأمر، مؤكدا أن ما تم تداوله مجرد شائعات ولا أساس لها، وأن القائمين على الامتحانات وأعمال الكنترول في الجامعات والمعاهد، يستأنفون أعمالهم، بعد غد السبت، وذلك وفقا للجداول التي تم إعلانها من قبل. وأهابت الوزارة بعدم الانسياق وراء الشائعات، والاستعانة بالمصادر الرسمية في الحصول على المعلومات.

من ناحية أخرى، أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في وقت سابق اليوم، نشر الجريدة الرسمية القرار الجمهوري الخاص بإصدار القانون رقم 72 لسنة 2019 بإنشاء الجامعات التكنولوجية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة نقلة هامة في استحداث مسار جديد للتعليم الفني في مصر، حيث تعد هذه الجامعات امتدادا