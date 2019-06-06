هولندا تصعق إنجلترا وتصل لنهائي دوري الأمم الأوروبية

تحرير:سعد الدين محمود ٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٧ م

هولندا وإنجلترا

تأهل المنتخب الهولندي إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية، بعد تغلبه على نظيره الإنجليزي بنتيجة 3-1 خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، اليوم الخميس، على ملعب «ملعب أفونسو هنريكيس» بالبرتغال، في نصف نهائي البطولة، ودخل الفريقان المباراة بقوة منذ الدقائق الأولى، وتبادلا السيطرة على الكرة ومجريات اللعب، ونجح المنتخب الإنجليزي بقيادة مدربه جاريث ساوثجيت، في تسجيل هدف التقدم عن طريق ماركوس راشفورد من ركلة جزاء في الدقيقة 32، لينتهي الشوط الأول بتقدم منتخب الأسود الثلاث بنتيجة 1-0.

وفي الشوط الثاني، تمكن المنتخب الهولندي بقيادة رونالد كومان، من فرض ضغط أكبر على الإنجليز، واستطاع المدافع الشاب ماتياس دي ليخت أن يدرك التعادل للطواحين في الدقيقة 73 من رأسية قوية. وشهدت آخر ربع ساعة، إثارة كبيرة إذ تدخلت تقنية الـVAR وألغت هدفا لصالح منتخب الأسود الثلاث الذي سجله لينجارد، قبل أن تحسم