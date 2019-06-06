رياضة

هولندا تصعق إنجلترا وتصل لنهائي دوري الأمم الأوروبية

تحرير:سعد الدين محمود ٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٧ م
هولندا وإنجلترا
هولندا وإنجلترا
تأهل المنتخب الهولندي إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية، بعد تغلبه على نظيره الإنجليزي بنتيجة 3-1 خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، اليوم الخميس، على ملعب «ملعب أفونسو هنريكيس» بالبرتغال، في نصف نهائي البطولة، ودخل الفريقان المباراة بقوة منذ الدقائق الأولى، وتبادلا السيطرة على الكرة ومجريات اللعب، ونجح المنتخب الإنجليزي بقيادة مدربه جاريث ساوثجيت، في تسجيل هدف التقدم عن طريق ماركوس راشفورد من ركلة جزاء في الدقيقة 32، لينتهي الشوط الأول بتقدم منتخب الأسود الثلاث بنتيجة 1-0.
وفي الشوط الثاني، تمكن المنتخب الهولندي بقيادة رونالد كومان، من فرض ضغط أكبر على الإنجليز، واستطاع المدافع الشاب ماتياس دي ليخت أن يدرك التعادل للطواحين في الدقيقة 73 من رأسية قوية. وشهدت آخر ربع ساعة، إثارة كبيرة إذ تدخلت تقنية الـVAR وألغت هدفا لصالح منتخب الأسود الثلاث الذي سجله لينجارد، قبل أن تحسم
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هاني أبو ريدة - أحمد أحمد

إخلاء سبيل رئيس الكاف بعد التحقيق معه (صور)

كشف مصدر، داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أن السلطات الفرنسية قامت بإخلاء سبيل أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بعد مثوله للتحقيق، بعدما تم القبض عليه، من مقر إقامته بأحد الفنادق في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك من أجل استجوابه فيما هو منسوب إليه من تهم فساد ورشاوى من قبل المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية، وعلم «التحرير»، أن إحدى القضايا المتهم فيها أحمد أحمد، هي الفساد المالي مع شركة «تاكتيكال ستيل» الفرنسية، وهي شركة متخصصة في توريد الأدوات الرياضية للاتحاد القاري.
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محمد صلاح يسخر من اتهامات الغرور بهذه الطريقة

سخر الدولي محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، من الأشخاص الذين أطلقوا عليه لقب المغرور بعد تواجده في منزل عائلته بقرية نجريج في محافظة الغربية لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، ومنعه من النزول لأداء الصلاة، عقب حصوله مع الريدز على بطولة دوري أبطال أوروبا، قبل أن ينضم غداً الجمعة للمعسكر الوطني استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، ونشر صلاح عبر قصته بموقع التواصل التواصل الإجتماعي "انستجرام"، قائلا: "محمد صلاح بقي مغرور مش راضي يقعدني على حجره".
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أول تعليق من هاني أبوريدة بعد القبض على رئيس الكاف

في أول تعليق له بعد القبض على أحمد أحمد رئيس الكاف، أكد هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وعضو المكتب التنفيذي للاتحادين الأفريقي والدولي، أن استعدادات مصر متواصلة على قدم وساق لاستضافة كأس الأمم الإفريقية المقرر انطلاقها يوم 21 من الشهر الجاري. أضاف أبوريدة، على هامش حضوره اجتماعات لجان الاتحاد الدولي في فرنسا اليوم، أنه عقد جلسة مع النيجيري بينيك أماجو النائب الأول لرئيس الكاف ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة من قبل الاتحاد الإفريقي اليوم، وتم فيها التأكيد علي توافر كل عوامل نجاح البطولة من ملاعب وفنادق إقامة ووسائل إعاشة.
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رونالدو - البرتغال‎

ليلة تألق رونالدو.. البرتغال تقسو على سويسرا بثلاثية

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو منتخب بلاده إلى الدور النهائي من دوري الأمم الأوروبية، بعد الفوز على منتخب سويسرا، بثلاثة أهداف مُقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الدور نصف النهائي على استاد أفونسو هنريكيس. وتمكن كريستيانو رونالدو من تسجيل هاتريك في الشباك السويسرية، الأول جاء من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 25، لينتهي الشوط الأول بتقدم البرتغال بهدف دون رد، المنتخب السويسري انتفض في الشوط الثاني واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء دراماتيكية للمنتخب السويسري بعد الرجوع لتقنية الفيديو.
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صدام بين البرتغال وسويسرا في نصف نهائي دوري الأمم

يحتضن ملعب أفونسو هنريكيس، بمدينة جويماريش البرتغالية، لقاء البرتغال أمام سويسرا، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الـ8.45 مساءً، في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية 2018/2019، ويقود كريستيانو رونالدو البرتغال في نصف نهائي النسخة الافتتاحية من دوري الأمم الأوروبية على أرضه، محاولا مع مواهب جديدة منح بلاده لقبا جديدا بعد كأس أوروبا 2016، وهذه البطولة العاشرة التي يخوضها رونالدو مع البرتغال منذ كأس أوروبا 2004، لكن هدفه الأخير يعود إلى مباراة المغرب (1-0) في مونديال روسيا 2018 وحمل الرقم 85 دوليا في 156 مباراة.
هاري- كين‎

كين: ننسى أنديتنا عند الوجود مع منتخب إنجلترا

أعرب المهاجم الإنجليزي هاري كين، عن ثقته بأن صراع اللاعبين في الأندية ستتم تنحيته جانبًا عند الانضمام إلى منتخب إنجلترا هذا الأسبوع، بحثًا عن التتويج بلقب ثانٍ في تاريخ الأسود الثلاثة، عندما تواجه هولندا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، وقال كين: "تجمعنا روابط كبيرة على الرغم من وجودنا في أندية مختلفة، فعندما نأتي إلى هنا، نركز فقط فى المنتخب، ولا نحتاج للحديث عن فصل الأندية عن المنتخب الوطني، هذا الأمر يحدث بشكل تلقائي"، ويأتي ذلك بعد أيام من مواجهة ليفربول وتوتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي حسمه الريدز لصالحه.
رمضان-صبحى

وكيل رمضان صبحي يفجر مفاجأة عن عرض الأهلي

كشف نادر شوقي مدير أعمال رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حقيقة ما تردد عن تقدم الأهلي بعرض رسمي لشراء اللاعب نهائيًا من هيدرسفيلد الإنجليزي، حيث نفى شوقي التوصل لأي اتفاق من أي نوع يسمح باستمرار اللاعب مع القلعة الحمراء عقب انتهاء إعارته في الأول من يوليو المقبل، كان اللاعب قد انتقل إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر مقابل 850 ألف جنيه إسترليني يحصل عليها نادي هيدرسفيلد، بالإضافة إلى راتب اللاعب.
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