6 غرقى في ثاني أيام عيد الفطر بالمحافظات

في اليوم الثاني لعيد الفطر لقى 3 طلاب ثانوي مصرعهم في بحر جمصة.. وفي القليوبية غرق شاب بشبرا الخيمة.. بينما غرق طفل في القناطر.. وغرق طالب بحلوان لعدم إجادته السباحة

تحرير:محمد أبو زيد ٠٦ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٤٦ م

غرق _ أرشيفية

كالعادة تشهد الشواطئ إقبالا كبيرا من المواطنين، ابتهاجا وفرحا لقضاء إجازة العيد وهروبا من ارتفاع درجة حرارة الجو، لكن ما يفسد تلك الفرحة هي حالات الغرق، إذ شهد ثاني أيام عيد الفطر 6 حالات غرق منها 3 طلاب ثانوي من قرى مركز شربين غرقا في بحر جمصة بعدما جرفهما التيار، وشاب غرق في نهر النيل بمنطقة شبرا الخيمة، وطفل لقي مصرعه في القناطر الخيرية في أثناء القفز من أعلى الأسوار إلى النهر، كما غرق شاب بشبرا الخيمة لعدم إجادته السباحة، بينما لقي طالب مصرعه في حلوان.

الدقهلية الدقهلية كانت على موعد مع مأساة، إذ لقى 3 طلاب ثانوي مصرعهم، في ثاني أيام العيد غرقا في مياه بحر جمصة، إذ نزلوا إلى المياه هربا من حرارة الجو واحتفالا بعيد الفطر المبارك، ونظرا لعدم تمكنهم من السباحة جرفهم تيار المياه وغرقوا، وتمكنت قوات الإنقاذ من انتشال جثثهم بمساعدة الأهالي. اقرأ أيضا| إشغالات