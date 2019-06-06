6 غرقى في ثاني أيام عيد الفطر بالمحافظات

في اليوم الثاني لعيد الفطر لقى 3 طلاب ثانوي مصرعهم في بحر جمصة.. وفي القليوبية غرق شاب بشبرا الخيمة.. بينما غرق طفل في القناطر.. وغرق طالب بحلوان لعدم إجادته السباحة
كالعادة تشهد الشواطئ إقبالا كبيرا من المواطنين، ابتهاجا وفرحا لقضاء إجازة العيد وهروبا من ارتفاع درجة حرارة الجو، لكن ما يفسد تلك الفرحة هي حالات الغرق، إذ شهد ثاني أيام عيد الفطر 6 حالات غرق منها 3 طلاب ثانوي من قرى مركز شربين غرقا في بحر جمصة بعدما جرفهما التيار، وشاب غرق في نهر النيل بمنطقة شبرا الخيمة، وطفل لقي مصرعه في القناطر الخيرية في أثناء القفز من أعلى الأسوار إلى النهر، كما غرق شاب بشبرا الخيمة لعدم إجادته السباحة، بينما لقي طالب مصرعه في حلوان.
الدقهلية
الدقهلية كانت على موعد مع مأساة، إذ لقى 3 طلاب ثانوي مصرعهم، في ثاني أيام العيد غرقا في مياه بحر جمصة، إذ نزلوا إلى المياه هربا من حرارة الجو واحتفالا بعيد الفطر المبارك، ونظرا لعدم تمكنهم من السباحة جرفهم تيار المياه وغرقوا، وتمكنت قوات الإنقاذ من انتشال جثثهم بمساعدة الأهالي.
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الدقهلية
الدقهلية كانت على موعد مع مأساة، إذ لقى 3 طلاب ثانوي مصرعهم، في ثاني أيام العيد غرقا في مياه بحر جمصة، إذ نزلوا إلى المياه هربا من حرارة الجو واحتفالا بعيد الفطر المبارك، ونظرا لعدم تمكنهم من السباحة جرفهم تيار المياه وغرقوا، وتمكنت قوات الإنقاذ من انتشال جثثهم بمساعدة الأهالي.
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والبداية كانت بتلقي اللواء محمد حجي مساعد وزير الداخلية بالدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى ضباط مركز شرطة جمصة، باختفاء 3 شباب من قرى مركز شربين داخل مياه جمصة، واختفاء جثثهم داخل المياه.
وتوجهت قوات الإنقاذ البحري إلى مكان البلاغ، وتمكنت من انتشالهم وهم: عادل السيد طلعت، من قرية المقري التابعة لمركز شربين، أحمد أسامة أحمد يوسف، عطا الله ياسر عطاالله، والمقيمان بقرية الضهرية، وجميعهم أعمارهم 16 سنة، وتم التحفظ على جثثهم في مستشفى جمصة المركزي لحين انتهاء إجراءات الدفن.
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ولم تتهم أسرهم أحدا بالتسبب في الواقعة، مؤكدين أنهم في أثناء سباحتهم في بحر جمصة احتفالا بالعيد، جرفهم التيار، ولقوا مصرعهم غرقا، وورد في تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم إخطار النيابة العامة.
القليوبية
في القليوبية تلقى اللواء رضا طبلية مدير الأمن، إخطارا بورود بلاغ للعميد صموئيل عطا الله، مأمور قسم شرطة أول شبرا الخيمة، من الأهالي بوجود جثة غريق بمياه نهر النيل
بناحية أبو المنجا دائرة قسم شبرا الخيمة، إذ لقي "ع. م"، 38 عاما، مصرعه بمياه نهر النيل خلال الاحتفال بثان أيام العيد، لعدم إجادته السباحة، وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى من انتشال الجثة ونقلها لمستشفى ناصر العام، وتم تحرير محضر بالواقعة.
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القناطر الخيرية
الحال لم يكن بالأفضل في القناطر الخيرية، إذ لقي طفل يبلغ من العمر 13 عاما مصرعه غرقا في أثناء القفز من أعلى الأسوار للسباحة في النهر، ويكثف رجال الانقاذ النهري من جهودهم لانتشال جثته.
حلوان
شهدت منطقة ركن فاروق بحلوان واقعة غرق طالب يدعى "عمر. ط"، في أثناء الاستحمام بمياه النهر، وتلقى اللواء علاء عطية مساعد فرقة جنوب القاهرة، إخطارا من العميد بدوي هاشم مأمور قسم شرطة حلوان، بغرق شخص بمياه نهر النيل لعدم إجادته السباحة، بمنطقة ركن فاروق، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثته، وتم نقلها لمشرحة مستشفى النصر بحلوان، وأفاد تقرير مفتش الصحة بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق.
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يذكر أنه شهدت بعض المحافظات أول أيام عيد الفطر وفاة 8 حالات غرقا فى المياه، وكانت أولى تلك الحالات من نصيب محافظة الدقهلية، التي شهدت غرق شاب، بينما شهدت كل من محافظات قنا غرق طالب، وفي دمياط غرق شاب كان على متن مركب وتم 3 إنقاذ أصدقائه، وفي بني سويف عثر على جثة شاب مجهول الهوية، فيما شهد مصيف بلطيم حالتي غرق لشابين أثناء سباحتهما في مياه البحر المتوسط، وغرق طفلان في مياه النيل بمحافظة سوهاج.