كواليس لقاء أبو ريدة مع رئيس الكاف بعد التحقيق معه

تحرير:سعد الدين محمود ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٧ ص

أحمد أحمد وهاني أبو ريدة

حرص أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، على عقد اجتماع مع المهندس هاني أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية مساء الخميس، في فرنسا، وذلك لمناقشة آخر الاستعدادات الخاصة بنهائيات البطولة التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري، وحتى 19 يوليو المقبل. وأصدر اتحاد الكرة المصري، بيانًا مساء الخميس، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، جاء مفاده على النحو التالي:

«عقد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اجتماعا اليوم بمقر إقامته في باريس مع المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم رئيس اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الإفريقية في حضور عدد من المسؤولين بالاتحاد الإفريقي». وتابع: «تم استعراض آخر الاستعدادات الخاصة بتنظيم البطولة