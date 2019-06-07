رياضة

كواليس لقاء أبو ريدة مع رئيس الكاف بعد التحقيق معه

تحرير:سعد الدين محمود ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٧ ص
أحمد أحمد وهاني أبو ريدة
أحمد أحمد وهاني أبو ريدة
حرص أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، على عقد اجتماع مع المهندس هاني أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية مساء الخميس، في فرنسا، وذلك لمناقشة آخر الاستعدادات الخاصة بنهائيات البطولة التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري، وحتى 19 يوليو المقبل. وأصدر اتحاد الكرة المصري، بيانًا مساء الخميس، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، جاء مفاده على النحو التالي:
«عقد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اجتماعا اليوم بمقر إقامته في باريس مع المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم رئيس اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الإفريقية في حضور عدد من المسؤولين بالاتحاد الإفريقي». وتابع: «تم استعراض آخر الاستعدادات الخاصة بتنظيم البطولة
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احمد-احمد-وانفانتينو

هل برأت التحقيقات رئيس الكاف من تهم الفساد؟

هل أطلع أحمد شوبير على نص التحقيقات التي أجرتها فرنسا مع أحمد أحمد؟.. سؤال أثار جدلًا على مواقع السوشيال ميديا وبين الصحفيين، بعدما كتب الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، تويتة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تشير إلى اقتراب انتهاء التحقيقات مع "احمد أحمد" رئيس الاتحاد الإفريقي. وكتب: "إن رئيس الاتحاد الإفريقى أحمد أحمد اقترب من انتهاء التحقيقات معه التى لم توجه أى إدانات للمدغشقرى، وسوف يحضر افتتاح كأس العالم للسيدات بفرنسا اليوم الجمعة".
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العين الإماراتي يخطف لابا كودجو من الأهلي

خطوة واحدة أصبحت تفصل نادي العين الإماراتي من إعلان تعاقده مع المهاجم التوجولي لابا كودجو، هداف فريق نهضة بركان المغربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث أكدت صحيفة «الاتحاد» الإماراتية، أن اللاعب وصل إلى الإمارات خلال الساعات القليلة الماضية، تمهيدًا لتوقيع العقود. وأشارت الصحيفة، إلى أن نجم نهضة بركان، سيكون بمثابة صفقة افتتاحية، لفترة الانتقالات الصيفية، التي يسعى خلالها العين لتدعيم صفوفه بقوة استعدادًا للموسم المقبل، بعد تراجع نتائج الفريق في الموسم المنقضي.
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عماد متعب: دافعت عن عبد الله السعيد لهذا السبب

دافع عماد متعب، نجم هجوم النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، عن نفسه بشأن الانتقادات التي طالته من بعض جماهير القلعة الحمراء بسبب تصريحاته عن الطريقة التي رحل بها عبد الله السعيد عن الأهلي قبل أشهر، قائلًا: «مستحيل أن أكون سببًا في خلق مشكلة بالنادي الأهلي، ولا يمكنني أن أغضب من انتقاد جمهور النادي لي لأنه له فضل كبير علي». وأوضح متعب خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة ON sport، أنه يتمنى تأكد الجمهور من حرصه على مصلحة النادي، وأن ما قاله في حق عبد الله السعيد، جاء بسبب رغبته في إبداء رأيه فقط، وأنه كان سيكرر نفس موقفه مع أي لاعب آخر.
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هاني أبو ريدة - أحمد أحمد

إخلاء سبيل رئيس الكاف بعد التحقيق معه (صور)

كشف مصدر، داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أن السلطات الفرنسية قامت بإخلاء سبيل أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بعد مثوله للتحقيق، بعدما تم القبض عليه، من مقر إقامته بأحد الفنادق في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك من أجل استجوابه فيما هو منسوب إليه من تهم فساد ورشاوى من قبل المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية، وعلم «التحرير»، أن إحدى القضايا المتهم فيها أحمد أحمد، هي الفساد المالي مع شركة «تاكتيكال ستيل» الفرنسية، وهي شركة متخصصة في توريد الأدوات الرياضية للاتحاد القاري.
هانى-ابو-ريدة

بسبب البطولات الإفريقية.. الكاف يصدم اتحاد الكرة

أرسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) خطابا للاتحادات المحلية يلزمها بتحديد المشاركين في بطولات الأندية للموسم المقبل، قبل يوم 30 يونيو الجاري، وتقام بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية في الموسم المقبل بين أغسطس 2019 ومايو 2020، للمرة الأولى. وأصبح على كل اتحاد الكرة إرسال أسماء 4 أندية يشاركون في بطولتي الأندية قبل يوم 30 يونيو، رغم أن الدوري المصري سيستكمل بعد كأس الأمم الإفريقية، والتي تستمر إلى 19 يوليو المقبل، في وقت لم يحدد فيه أي موعد لبطولة الكأس التي قد يتأهل بطلها إلى الكونفدرالية رفقة صاحب المركز الثالث في الدوري.
أحمد أحمد رئيس الكاف

ماركا: الكاف أضاع على مصر 20 مليون دولار!

أفادت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الإثنين، بأن أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» يواجه اتهامات جديدة، بالتزامن مع الأزمة التي يعيشها الاتحاد حاليًا بسبب أحداث مباراة الترجي التونسي، والوداد البيضاوي المغربي، في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا. وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إلى أن هناك صراعًا جديدًا قد يلقي بظلاله فوق سماء «الكاف» بسبب عدم رفع المقابل المادي لحقوق البث لنسخة 2019 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر، على الرغم من زيادة 20 مباراة على عدد المباريات بالنسخ الماضية للبطولة.
أحمد أحمد - هاني أبو ريدة

بعد إيقاف جريشة.. لماذا يكره أحمد أحمد المصريين؟

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إيقاف الحكم الدولي جهاد جريشة، لينضم جريشة إلى قائمة ضحايا رئيس الكاف، وبالرغم من علاقة أحمد أحمد الجيدة مع مسئولي الكرة المصرية في بداية توليه مهمة رئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في عام 2017، عندما صرح بأن وقوف مصر بجانبه كان أحد أهم أسباب فوزه بمقعد رئاسة الكاف، إلا أنه بعد مرور ما يقرب من عام على توليه مقعد الرئاسة، تغير موقفه وبدأت العلاقة تتوتر بين الطرفين، حيث قام المجلاشي بإقالة عمرو فهمي، سكرتير الاتحاد الإفريقي وتعيين المغربي معاذ حجي بديلا له، قبل أن يقيل عمرو شاهين مدير التسويق بالكاف.
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