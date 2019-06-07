عماد متعب: دافعت عن عبد الله السعيد لهذا السبب

تحرير:سعد الدين محمود ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٤ ص

عماد متعب

دافع عماد متعب، نجم هجوم النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، عن نفسه بشأن الانتقادات التي طالته من بعض جماهير القلعة الحمراء بسبب تصريحاته عن الطريقة التي رحل بها عبد الله السعيد عن الأهلي قبل أشهر، قائلًا: «مستحيل أن أكون سببًا في خلق مشكلة بالنادي الأهلي، ولا يمكنني أن أغضب من انتقاد جمهور النادي لي لأنه له فضل كبير علي». وأوضح متعب خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة ON sport، أنه يتمنى تأكد الجمهور من حرصه على مصلحة النادي، وأن ما قاله في حق عبد الله السعيد، جاء بسبب رغبته في إبداء رأيه فقط، وأنه كان سيكرر نفس موقفه مع أي لاعب آخر.

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