رياضة

عماد متعب: دافعت عن عبد الله السعيد لهذا السبب

تحرير:سعد الدين محمود ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٤ ص
عماد متعب
عماد متعب
دافع عماد متعب، نجم هجوم النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، عن نفسه بشأن الانتقادات التي طالته من بعض جماهير القلعة الحمراء بسبب تصريحاته عن الطريقة التي رحل بها عبد الله السعيد عن الأهلي قبل أشهر، قائلًا: «مستحيل أن أكون سببًا في خلق مشكلة بالنادي الأهلي، ولا يمكنني أن أغضب من انتقاد جمهور النادي لي لأنه له فضل كبير علي». وأوضح متعب خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة ON sport، أنه يتمنى تأكد الجمهور من حرصه على مصلحة النادي، وأن ما قاله في حق عبد الله السعيد، جاء بسبب رغبته في إبداء رأيه فقط، وأنه كان سيكرر نفس موقفه مع أي لاعب آخر.
اقرأ أيضًا| كيف أغضب «متعب» جمهور الأهلي بسبب عبد الله السعيد؟ وأعرب المهاجم الدولي السابق، عن حزنه لاتخاذ قرار اعتزال الكرة نهائيًا، مؤكدًا أنه تم إجباره على ذلك، وهذا أكثر ما يشعره بالوجع، متابعًا: «كنت أتمنى أن يتم تقييمي قبل إجباري على الاعتزال، خاصة أنني كنت بقدرتي على الاستمرار
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احمد-احمد-وانفانتينو

هل برأت التحقيقات رئيس الكاف من تهم الفساد؟

هل أطلع أحمد شوبير على نص التحقيقات التي أجرتها فرنسا مع أحمد أحمد؟.. سؤال أثار جدلًا على مواقع السوشيال ميديا وبين الصحفيين، بعدما كتب الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، تويتة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تشير إلى اقتراب انتهاء التحقيقات مع "احمد أحمد" رئيس الاتحاد الإفريقي. وكتب: "إن رئيس الاتحاد الإفريقى أحمد أحمد اقترب من انتهاء التحقيقات معه التى لم توجه أى إدانات للمدغشقرى، وسوف يحضر افتتاح كأس العالم للسيدات بفرنسا اليوم الجمعة".
لابا-كودجو

العين الإماراتي يخطف لابا كودجو من الأهلي

خطوة واحدة أصبحت تفصل نادي العين الإماراتي من إعلان تعاقده مع المهاجم التوجولي لابا كودجو، هداف فريق نهضة بركان المغربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث أكدت صحيفة «الاتحاد» الإماراتية، أن اللاعب وصل إلى الإمارات خلال الساعات القليلة الماضية، تمهيدًا لتوقيع العقود. وأشارت الصحيفة، إلى أن نجم نهضة بركان، سيكون بمثابة صفقة افتتاحية، لفترة الانتقالات الصيفية، التي يسعى خلالها العين لتدعيم صفوفه بقوة استعدادًا للموسم المقبل، بعد تراجع نتائج الفريق في الموسم المنقضي.
رئيس الاتحاد الإفريقي أحمد أحمد

كواليس لقاء أبو ريدة مع رئيس الكاف بعد التحقيق معه

حرص أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، على عقد اجتماع مع المهندس هاني أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية مساء الخميس، في فرنسا، وذلك لمناقشة آخر الاستعدادات الخاصة بنهائيات البطولة التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري، وحتى 19 يوليو المقبل. وأصدر اتحاد الكرة المصري، بيانًا مساء الخميس، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، جاء مفاده على النحو التالي:
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أزمة بسبب حكام مباراة الزمالك والإنتاج الحربي

أصبح ملف طاقم حكام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره الإنتاج الحربي، والمقرر إقامتها مساء غد الخميس، على ملعب استاد بترو سبورت، فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين من منافسات بطولة الدورى الممتاز، أزمة أمام مسئولي اتحاد الكرة، حيث علمت "التحرير"، من مصادر مطلعة داخل مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن أحمد مجاهد عضو الجبلاية، أجرى اتصالات بشركة مصر للطيران، وطلب منها عدم حجز تذاكر لطاقم الحكام الأجنبي، الذي كان مقررًا أن يصل إلى مصر لقيادة اللقاء.
رمضان صبحى (6)

رمضان صبحي على رأس قائمة المنتخب الأولمبي

أعلن شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي، قائمة الفريق التي تدخل معسكرا من أجل خوض ثلاث مباريات ودية في إطار الاستعداد للتصفيات الإفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، يبدؤها أمام منتخب أوزبكستان مباراتين وديتين يومي التاسع والحادي عشر من شهر يونيو المقبل، ثم مواجهة منتخب فلسطين الشقيق في السادس عشر من الشهر ذاته، وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية للاعبين دون 23 عامًا في الثامن من شهر نوفمبر المقبل، والتي تؤهل إلى أولمبياد طوكيو.
اجيرى (2)

سر ضم فتوح ولاعب الأهلي الذي يفتقده؟ أجيري يجيب

أكد المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، أنه لم يهتم بالسن في اختيار الثنائي عبد الله السعيد، صانع ألعاب بيراميدز، ووليد سليمان، نجم النادي الأهلي، لقائمة بطولة الأمم الإفريقية، نظرًا للخبرة المطلوبة التي يملكها كلا اللاعبين. وكشف أجيري، في تصريحاته لقناة TIME SPORTS، أن أكثر لاعب يفتقده في اختياراته الأخيرة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية، هو محمد محمود، صانع ألعاب النادي الأهلي، والذي أبعدته الإصابة بقطع في الرباط الصليبي عن المباريات طيلة الأشهر الماضية.
عبد-السعيد-بيراميدز (1)

التعليق الأول من بيراميدز بعد بيان الأهلي الناري

أكد أحمد عفيفي، المتحدث الرسمي باسم نادي بيراميدز، أن النادي الأهلي وافق أخيرًا على مواجهة فريقه في ثمن نهائي بطولة كأس مصر بعد أن تأكد غياب عبد الله السعيد نجم الفريق بسبب الإنذار الثالث الذي حصل عليه في لقاء النجوم الأخير بالدوري، وقال عفيفي في مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: "الأهلي يطالب الآن بإقامة الجولة الأخيرة للدوري في نفس التوقيت ويوافق على مواجهة بيراميدز التي رفض أكثر من مرة خوضها في كأس مصر في ظل إيقاف عبد الله السعيد بجانب السوري عمرو ميداني".
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