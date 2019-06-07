رياضة

العين الإماراتي يخطف لابا كودجو من الأهلي

تحرير:سعد الدين محمود ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٣ ص
لابا كودجو
لابا كودجو
خطوة واحدة أصبحت تفصل نادي العين الإماراتي من إعلان تعاقده مع المهاجم التوجولي لابا كودجو، هداف فريق نهضة بركان المغربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث أكدت صحيفة «الاتحاد» الإماراتية، أن اللاعب وصل إلى الإمارات خلال الساعات القليلة الماضية، تمهيدًا لتوقيع العقود. وأشارت الصحيفة، إلى أن نجم نهضة بركان، سيكون بمثابة صفقة افتتاحية، لفترة الانتقالات الصيفية، التي يسعى خلالها العين لتدعيم صفوفه بقوة استعدادًا للموسم المقبل، بعد تراجع نتائج الفريق في الموسم المنقضي.
وكانت تقارير صحفية قد أشارت، خلال الأيام القليلة الماضية، إلى أن إدارة نادي نهضة بركان، تتمسك بتجديد عقد لابا كودجو، لكنها تخشى في الوقت ذاته رحيله في يناير المقبل دون مقابل مادي، لأنه سيصبح حينها حرًا، ليبقى الأمر الآن في يد اللاعب فقط سواء في رغبته في البقاء أو الرحيل، وأوضحت بأن النادي الأهلي المصري
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