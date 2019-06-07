رياضة

هل برأت التحقيقات رئيس الكاف من تهم الفساد؟

تحرير:التحرير ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤٨ ص
أحمد أحمد
أحمد أحمد
هل أطلع أحمد شوبير على نص التحقيقات التي أجرتها فرنسا مع أحمد أحمد؟.. سؤال أثار جدلًا على مواقع السوشيال ميديا وبين الصحفيين، بعدما كتب الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، تويتة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تشير إلى اقتراب انتهاء التحقيقات مع "احمد أحمد" رئيس الاتحاد الإفريقي. وكتب: "إن رئيس الاتحاد الإفريقى أحمد أحمد اقترب من انتهاء التحقيقات معه التى لم توجه أى إدانات للمدغشقرى، وسوف يحضر افتتاح كأس العالم للسيدات بفرنسا اليوم الجمعة".
وكشفت مصدر داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أن التحقيقات لم تنته بالفعل، والدليل على ذلك عدم صدور أي قرارات رسمية من الاتحاد الإفريقي أو الفيفا، فضلا عن مثول 5 آخرين من "الكاف" للتحقيق، وبعد مغادرة أحد أعضاء المجلس الأراضي الفرنسية تم استدعائه مرة أخرى لاستكمال التحقيقات، بالإضافة إلى سحب جواز سفر
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هولندا تصعق إنجلترا وتصل لنهائي دوري الأمم الأوروبية

تأهل المنتخب الهولندي إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية، بعد تغلبه على نظيره الإنجليزي بنتيجة 3-1 خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، اليوم الخميس، على ملعب «ملعب أفونسو هنريكيس» بالبرتغال، في نصف نهائي البطولة، ودخل الفريقان المباراة بقوة منذ الدقائق الأولى، وتبادلا السيطرة على الكرة ومجريات اللعب، ونجح المنتخب الإنجليزي بقيادة مدربه جاريث ساوثجيت، في تسجيل هدف التقدم عن طريق ماركوس راشفورد من ركلة جزاء في الدقيقة 32، لينتهي الشوط الأول بتقدم منتخب الأسود الثلاث بنتيجة 1-0.
هاني أبو ريدة - أحمد أحمد

إخلاء سبيل رئيس الكاف بعد التحقيق معه (صور)

كشف مصدر، داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أن السلطات الفرنسية قامت بإخلاء سبيل أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بعد مثوله للتحقيق، بعدما تم القبض عليه، من مقر إقامته بأحد الفنادق في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك من أجل استجوابه فيما هو منسوب إليه من تهم فساد ورشاوى من قبل المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية، وعلم «التحرير»، أن إحدى القضايا المتهم فيها أحمد أحمد، هي الفساد المالي مع شركة «تاكتيكال ستيل» الفرنسية، وهي شركة متخصصة في توريد الأدوات الرياضية للاتحاد القاري.
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محمد صلاح يسخر من اتهامات الغرور بهذه الطريقة

سخر الدولي محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، من الأشخاص الذين أطلقوا عليه لقب المغرور بعد تواجده في منزل عائلته بقرية نجريج في محافظة الغربية لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، ومنعه من النزول لأداء الصلاة، عقب حصوله مع الريدز على بطولة دوري أبطال أوروبا، قبل أن ينضم غداً الجمعة للمعسكر الوطني استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، ونشر صلاح عبر قصته بموقع التواصل التواصل الإجتماعي "انستجرام"، قائلا: "محمد صلاح بقي مغرور مش راضي يقعدني على حجره".
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أبوريدة

أول تعليق من هاني أبوريدة بعد القبض على رئيس الكاف

في أول تعليق له بعد القبض على أحمد أحمد رئيس الكاف، أكد هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وعضو المكتب التنفيذي للاتحادين الأفريقي والدولي، أن استعدادات مصر متواصلة على قدم وساق لاستضافة كأس الأمم الإفريقية المقرر انطلاقها يوم 21 من الشهر الجاري. أضاف أبوريدة، على هامش حضوره اجتماعات لجان الاتحاد الدولي في فرنسا اليوم، أنه عقد جلسة مع النيجيري بينيك أماجو النائب الأول لرئيس الكاف ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة من قبل الاتحاد الإفريقي اليوم، وتم فيها التأكيد علي توافر كل عوامل نجاح البطولة من ملاعب وفنادق إقامة ووسائل إعاشة.
الاتحاد-الافريقي‎

بعد أحمد أحمد.. القبض على الرجل الثاني في «الكاف»

كشفت تقارير صحفية اليوم الخميس، عن إلقاء القبض على جروند لويك، مساعد رئيس الكاف، حيث أكدت صحيفة «هسبورت» المغربية أن الرجل الثاني في الكاف، يعتبر الشريك الأول فى الصفقات المشبوهة التى رصدت خلال الأيام الماضية، وجاء ذلك بعد ساعات من إلقاء الشرطة الفرنسية القبض على أحمد أحمد، رئيس الكاف، في مقر إقامته بأحد الفنادق في العاصمة الفرنسية باريس، صباح اليوم، الخميس، وذلك من أجل الاستماع إلى أقواله فيما هو منسوب إليه من تهم فساد ورشاوى من قبل المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية.
أحمد أحمد رئيس الكاف

4 اتهامات بالفساد تواجه رئيس الاتحاد الإفريقي

دخل أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) في أزمة كبيرة، بعدما ألقت القوات الفرنسية القبض عليه في مقر إقامته بأحد الفنادق في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك من أجل الاستماع إلى أقواله فيما هو منسوب إليه من تهم فساد ورشاوى من قبل المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية، وذلك بعد أن قام عمرو مصطفى مراد فهمي، سكرتير الكاف السابق، بتوجيه الاتهامات لأحمد أحمد رئيس الاتحاد، بعد الإطاحة به من منصبه، من خلال الوثائق التى حصل عليها قبل مغادرته الكاف نهائيًا.
هاني-ابوريدة-احمد-احمد

ننفرد بنشر أسباب القبض على رئيس الاتحاد الإفريقي في فرنسا

كشفت مجلة «جون أفريك» الفرنسية، اليوم الخميس، أنه تم القبض على أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، في مقر إقامته بأحد الفنادق في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك من أجل الاستماع إلى أقواله فيما هو منسوب إليه من تهم فساد ورشاوى من قبل المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية، وعلم «التحرير»، أن إحدى القضايا المتهم فيها أحمد أحمد، هي الفساد المالي مع شركة «تاكتيكال ستيل» الفرنسية، وهي شركة متخصصة في توريد الأدوات الرياضية للاتحاد القاري.
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