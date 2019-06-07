هل برأت التحقيقات رئيس الكاف من تهم الفساد؟

تحرير:التحرير ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤٨ ص

أحمد أحمد

هل أطلع أحمد شوبير على نص التحقيقات التي أجرتها فرنسا مع أحمد أحمد؟.. سؤال أثار جدلًا على مواقع السوشيال ميديا وبين الصحفيين، بعدما كتب الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، تويتة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تشير إلى اقتراب انتهاء التحقيقات مع "احمد أحمد" رئيس الاتحاد الإفريقي. وكتب: "إن رئيس الاتحاد الإفريقى أحمد أحمد اقترب من انتهاء التحقيقات معه التى لم توجه أى إدانات للمدغشقرى، وسوف يحضر افتتاح كأس العالم للسيدات بفرنسا اليوم الجمعة".

وكشفت مصدر داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أن التحقيقات لم تنته بالفعل، والدليل على ذلك عدم صدور أي قرارات رسمية من الاتحاد الإفريقي أو الفيفا، فضلا عن مثول 5 آخرين من "الكاف" للتحقيق، وبعد مغادرة أحد أعضاء المجلس الأراضي الفرنسية تم استدعائه مرة أخرى لاستكمال التحقيقات، بالإضافة إلى سحب جواز سفر