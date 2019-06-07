معركة شرسة بين الأمن والإرهابيين في شمال سيناء

تحرير:محمد عبد الجليل ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٠ ص

التصدي للإرهابيين - أرشيفية

تصدت الأجهزة الأمنية بشمال سيناء، لهجوم جديد من مجموعة من العناصر الإرهابية، حيث أعلنت وزارة الداخلية: "محاولة لعناصر إرهابية إطلاق نار على إحدى الأكمنة بشمال سيناء وتم التصدى لهم". وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت في وقت سابق، أن القوات استهدفت مجموعة من العناصر الإرهابية المتورطة فى مهاجمة أحد الأكمنة الأمنية جنوب العريش، الأربعاء الماضي، فقد أسفر تتبع مسار هروب العناصر المنفذة للحادث عن تحديد مكانهم، حال تواجدهم داخل أحد المنازل المهجورة بقطعة أرض فضاء فى حى المساعيد، بدائرة قسم شرطة ثالث العريش.

وأضاف بيان الداخلية، أنه فى أثناء محاصرة العناصر الإرهابية فى مكان اختبائهم، قاموا بإطلاق النار بكثافة تجاه القوات، فتم التعامل معهم. وكانت الداخلية، قد أعلنت عن استشهاد 8 من رجال الشرطة في هجوم إرهابي استهدف كمينا أمنيا بمدينة العريش في محافظة شمال سيناء، الأربعاء الماضي، وقالت إن عددا من العناصر الإرهابية