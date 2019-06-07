مصرع 6 أشخاص وإصابة 2 في انقلاب ميكروباص بالدقهلية

تحرير:التحرير ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٥ ص

انقلاب ميكروباص - أرشيفية

لقى 6 أشخاص مصرعهم، وأصيب 2 آخرين من عائلة واحدة، في حادث انقلاب ميكروباص بترعة على طريق ميت غمر أجا أمام قرية ميت معاند، إذ تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، يفيد بوقوع حادث على طريق ميت غمر أجا أمام قرية ميت معاند فى وانقلاب ميكروباص فى ترعة المنصورية، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان الحادث وتبين مصرع 6 أشخاص بينهم 4 أطفال، حيث تم انتشال جثت كل من مروة هلال 25 سنة وميرفت أحمد 60 سنة وسجى محمد، ومحمد مصطفى 4 أشهر ومصطفى 3 سنوات، وملك محمد 7 سنوات، وجميعهم مقيمين بميت غمر.

كما تمكنت قوات الإنقاذ النهرى من انتشال سائق السيارة فؤاد عبد الدايم 35 سنة، وشقيقته وفاء 30 سنة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج، ونقل المتوفين إلى المشرحة.وتصنف مصر ضمن أكثر الدول التي يقع بها حوادث الطرق، لأسباب عديدة أهمها: غياب الرقابة المرورية، وسوء أحوال شبكة الطرق، التي تحصد كل ساعة أرواح