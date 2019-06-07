جريمة

مصرع 6 أشخاص وإصابة 2 في انقلاب ميكروباص بالدقهلية

تحرير:التحرير ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٥ ص
انقلاب ميكروباص - أرشيفية
انقلاب ميكروباص - أرشيفية
لقى 6 أشخاص مصرعهم، وأصيب 2 آخرين من عائلة واحدة، في حادث انقلاب ميكروباص بترعة على طريق ميت غمر أجا أمام قرية ميت معاند، إذ تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، يفيد بوقوع حادث على طريق ميت غمر أجا أمام قرية ميت معاند فى وانقلاب ميكروباص فى ترعة المنصورية، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان الحادث وتبين مصرع 6 أشخاص بينهم 4 أطفال، حيث تم انتشال جثت كل من مروة هلال 25 سنة وميرفت أحمد 60 سنة وسجى محمد، ومحمد مصطفى 4 أشهر ومصطفى 3 سنوات، وملك محمد 7 سنوات، وجميعهم مقيمين بميت غمر.
كما تمكنت قوات الإنقاذ النهرى من انتشال سائق السيارة فؤاد عبد الدايم 35 سنة، وشقيقته وفاء 30 سنة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج، ونقل المتوفين إلى المشرحة.وتصنف مصر ضمن أكثر الدول التي يقع بها حوادث الطرق، لأسباب عديدة أهمها: غياب الرقابة المرورية، وسوء أحوال شبكة الطرق، التي تحصد كل ساعة أرواح
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معركة شرسة بين الأمن والإرهابيين في شمال سيناء

تصدت الأجهزة الأمنية بشمال سيناء، لهجوم جديد من مجموعة من العناصر الإرهابية، حيث أعلنت وزارة الداخلية: "محاولة لعناصر إرهابية إطلاق نار على إحدى الأكمنة بشمال سيناء وتم التصدى لهم". وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت في وقت سابق، أن القوات استهدفت مجموعة من العناصر الإرهابية المتورطة فى مهاجمة أحد الأكمنة الأمنية جنوب العريش، الأربعاء الماضي، فقد أسفر تتبع مسار هروب العناصر المنفذة للحادث عن تحديد مكانهم، حال تواجدهم داخل أحد المنازل المهجورة بقطعة أرض فضاء فى حى المساعيد، بدائرة قسم شرطة ثالث العريش.
غرق

6 غرقى في ثاني أيام عيد الفطر بالمحافظات

كالعادة تشهد الشواطئ إقبالا كبيرا من المواطنين، ابتهاجا وفرحا لقضاء إجازة العيد وهروبا من ارتفاع درجة حرارة الجو، لكن ما يفسد تلك الفرحة هي حالات الغرق، إذ شهد ثاني أيام عيد الفطر 6 حالات غرق منها 3 طلاب ثانوي من قرى مركز شربين غرقا في بحر جمصة بعدما جرفهما التيار، وشاب غرق في نهر النيل بمنطقة شبرا الخيمة، وطفل لقي مصرعه في القناطر الخيرية في أثناء القفز من أعلى الأسوار إلى النهر، كما غرق شاب بشبرا الخيمة لعدم إجادته السباحة، بينما لقي طالب مصرعه في حلوان.
إخماد حريق - أرشيفية

استمر 6 ساعات.. حريق يلتهم معرضًا في العاشر

تمكنت قوات الحماية المدنية بمدينة العاشر من رمضان، برئاسة المقدم عبد الحميد أبو فول رئيس قسم الحماية بالعاشر، اليوم الخميس، من السيطرة على حريق شب في معرض صالونات و«أنتريهات» بالمجاورة الـ24 بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، فيما أتت النيران على محتويات المعرض على مدى أكثر من 6 ساعات متواصلة قبل إخمادها، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات برئاسة المستشار أحمد حمدي، رئيس نيابة العاشر، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
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«عيد مش سعيد».. إصابة 9 أشخاص في حادث على الصحراوي

«مصيف العيد».. عبارة تتردد دائما بين الأصدقاء وأفراد «الشلة» الواحدة كلما اقتربت أيام العيد، وحان الوقت لأخذ قسط من الراحة وإجازة إجبارية، إلا أنها تصادفت مع لحظاتٍ قدرية لعدد من الشباب، من أعمار متفاوتة، انطلقت بهم سيارة «ميكروباص» من مسكنهم بمدينة السلام صوبَ مدينة «فايد» بمحافظة الإسماعيلية، وما إن انتهت رحلة «اليوم الواحد» حتى عادوا أدراجهم في طريق «مصر – الإسماعيلية» الصحراوي، لكنَ القدر كتب نهاية محزنة للرحلة ومن فيها، إذ تسبب انفجار أحد إطارات السيارة في انقلابها بالقرب من المدخل الأول لمدينة الشروق.
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انقلاب سيارة - أرشيفية

إصابة مدير أمن أسيوط في حادث انقلاب سيارة

شهد طريق الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، انقلاب سيارة اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، بعد مركز القوصية، وتلقت عمليات النجدة بلاغا بتعرض سيارة مدير الأمن، للانقلاب بعد اختلال عجلة القيادة بعد مركز القوصية، وتم الدفع بسيارت الإسعاف لمكان الحادث للوقوف على الحالة الصحية. وأصيب مدير أمن أسيوط واللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية، بإصابات إثر انقلاب سيارة مدير الأمن في أثناء عودتهم من مأمورية في مركز ديروط.
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مصرع شخص وإصابة 10 آخرين في انقلاب سيارة

لقى شخص مصرعه، وأصيب 10 آخرين، اليوم الأربعاء، بكدمات وجروح متفرقة في أنحاء الجسم، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "مصر - أسيوط" الصحراوي الغربي، بين قرية جرزا التابعة لمركز الجيزة وقرية ميدوم التابعة لمركز الواسطى شمال بني سويف، ودفع مرفق إسعاف بني سويف بـ3 سيارات، ومرفق إسعاف الفيوم بسيارتين، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي، والمصابين إلى قسم الاستقبال بالمستشفى، لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، والدكتورة سالى الخولي مدير المستشفى.
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ضخ الهواء في «مؤخرة» صديقه فانفجرت معدته بالدقهلية

لقي طفل من مدينة المنزلة التابعة لمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، مصرعه متأثرا بإصابته بانفجار في المعدة والأمعاء نتيجة ضغط هواء دخل إليه من مضخة هواء عبر فتحة الشرج، بسبب "هزار" صديقه معه. تلقى اللواء محمد حجي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مستشفى المنزلة العام بوصول الطفل "محمد. س. ب" 10 سنوات، عامل بفرن عيش، في حالة إعياء شديدة، وتم تحويله إلى مستشفى المنصورة الدولي لخطورة حالته، وفشلت محاولات إسعافه.
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ضبط رجل أعمال كون ثروة طائلة من المخدرات بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، وقسم مكافحة جرائم الأموال العامة، اليوم الجمعة، من ضبط رجل أعمال في العقد الثالث من العمر، يمتلك شركة استيراد وتصدير من قرية المنيل التابعة لمركز طلخا وسابق اتهامه في قضية اتجار بالمخدرات، يتربح من التجارة غير المشروعة بالمواد المخدرة، حتى بلغت ثروته أكثر من 70 مليون جنيه، وعمد المتهم استثمار تلك الأموال في العقارات والأراضي لإبعاد الشبهات عنه، واستغل الشركة لتسهيل لقائه بعملائه في تجارته، وتحرر المحضر اللازم وجار إخطار النيابة العامة.
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