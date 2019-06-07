ليبيا تُدمر طائرة تركية «مسيرة» في مطار معيتيقة
تحرير:التحرير
٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٣٠ ص
طائرة تركية - أرشيفية
أفادت "سكاي نيوز عربية" فجر الجمعة، أن قوات سلاح الجو استهدفت ودمرت طيارة تركية مسيرة بالقسم العسكري بمطار معيتيقة وهي الثانية خلال يومين، بحسب شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي. وأوضحت شعبة الإعلام الحربي أن سلاح الجو الليبي أغار على القسم العسكري بقاعدة معيتيقة ودمرت الطائرة التركية بالقرب من الدُشم العسكرية. وتعد هذه الواقعة هي الثانية، خلال أقل من 24 ساعة داخل مطار معيتيقة في طرابلس. وأعلن الجيش الليبي تدمير الطائرة تركية بعد إغارتها على قوات تابعة له، ومحاولتها الهبوط بمدرج قاعدة معيتيقة العسكري الذي انطلقت منه.
من جانبها، أكدت غرفة الملاحة بمطار معيتيقة الدولي أن القصف الجوي بعيد عن مهبط الطائرات المدنية، وأن عملية التشغيل تسير بشكل طبيعي.وكانت ليبيا قد شهدت في 2 يونيو الماضي، إصابة 18 شخصًا في انفجار سيارتين ملغومتين استهدفتا وحدة عسكرية في مدينة درنة الساحلية بشرق ليبيا مما أدى إلى تصاعد أعمدة من الدخان
من جانبها، أكدت غرفة الملاحة بمطار معيتيقة الدولي أن القصف الجوي بعيد عن مهبط الطائرات المدنية، وأن عملية التشغيل تسير بشكل طبيعي.
وكانت ليبيا قد شهدت في 2 يونيو الماضي، إصابة 18 شخصًا في انفجار سيارتين ملغومتين استهدفتا وحدة عسكرية في مدينة درنة الساحلية بشرق ليبيا مما أدى إلى تصاعد أعمدة من الدخان الأسود.
وأوضح أحد السكان، أن السيارتين استهدفتا وحدة عسكرية تسمى بولهاطي تابعة لقوات شرق ليبيا "الجيش الوطني الليبي" في وسط المدينة.
وقال: "سمعنا التفجير الأول ولكن اعتقدنا أنه ألعاب نارية ومن ثم سمعنا التفجير الثاني"، في الوقت الذي أكد فيه ساكن آخر: "وجدنا الناس حول الوحدة العسكرية بولهاطي وكان هناك دخان أسود كثيف في السماء، اكتشفنا أنه تفجير سيارة مفخخة". (تفاصيل)