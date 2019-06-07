هذا اليوم.. وفاة رئيس وزراء مصر الأسبق والشيخ إمام

تحرير:إسلام الشاذلي ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٢١ ص

الشيخ إمام

في مثل هذا اليوم 7 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1929: مدينة الفاتيكان تصبح دولة مستقلة. في عام 1967: إسرائيل تحتل كامل القدس الشرقية. في عام 2012: تنفيذ حكم الإعدام بعبد حمود سكرتير الرئيس السابق صدام حسين وذلك لإدانته بجرائم إبادة جماعية. في عام 2018: وكالة ناسا تعلن اكتشاف جزيئات عضوية معقدة في المريخ من عينات جمعتها مركبة كوريوستي الجوالة من فوهة غيل.

في عام 1837: ولد ألويس هتلر، والد أدولف هتلر. في عام 1862: ولد فيليب أنتون لينارد، عالم فيزياء هنغاري حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1905. في عام 1896: ولد روبرت موليكن، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1966. في عام 1923: ولد محمود مرسي، ممثل مصري. في عام 1942: ولد معمر القذافي،