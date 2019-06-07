جريمة

مصرع 7 وإصابة 22 شخصا في حادث سير بأسوان

تحرير:عوض سليم ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٢٠ ص
حادث- أرشيفية
حادث- أرشيفية
تسبب حادث سير، صباح اليوم الجمعة، بين سيارة ميكروباص وأخرى بيجو، في مصرع 7 أشخاص وإصابة 15 آخرين، بمدخل قرية بنبان التابعة لمركز دراو بالطريق الصحراوى الغربى "القاهرة- أسوان"، إذ تلقى اللواء نائل رشاد مدير أمن أسوان، إخطارًا من مدير مرفق الإسعاف الدكتور محمد الدخيلى، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى بيجو بالقرب من مدخل قرية بنبان التابعة لمركز دراو، ليتم على الفور الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، والتي قامت بنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وجارٍ نقل جثامين المتوفين.
وكان قد لقي 6 أشخاص مصرعهم، وأصيب 2 آخران من عائلة واحدة، في حادث انقلاب ميكروباص بترعة على طريق ميت غمر أجا أمام قرية ميت معاند. تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بوقوع حادث على طريق ميت غمر أجا أمام قرية ميت معاند وانقلاب ميكروباص فى ترعة المنصورية. على
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حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (6)

تنفيذ 61 ألف حكم قضائي في حملات مكبرة بالمحافظات

بالتعاون مع قطاعات الأمن المركزي على مستوى الجمهورية، شنت مختلف مديريات الأمن حملات مكبرة، للقضاء على ظاهرة الإتجار في المواد المخدرة، وضبط الهاربين من أحكام قضائية، وتجار الأسلحة، وتفتيت البؤر الإجرامية، وأسفرت الحملات عن ضبط 420 قضية مخدرات، وتنفيذ 61 ألف حكم قضائي متنوع، على مدى يومين.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة حيال كل واقعة على حدة، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية، وجاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة.
انقلاب ميكروباص في ترعة

مصرع 6 أشخاص وإصابة 2 في انقلاب ميكروباص بالدقهلية

لقى 6 أشخاص مصرعهم، وأصيب 2 آخرين من عائلة واحدة، في حادث انقلاب ميكروباص بترعة على طريق ميت غمر أجا أمام قرية ميت معاند، إذ تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، يفيد بوقوع حادث على طريق ميت غمر أجا أمام قرية ميت معاند فى وانقلاب ميكروباص فى ترعة المنصورية، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان الحادث وتبين مصرع 6 أشخاص بينهم 4 أطفال، حيث تم انتشال جثت كل من مروة هلال 25 سنة وميرفت أحمد 60 سنة وسجى محمد، ومحمد مصطفى 4 أشهر ومصطفى 3 سنوات، وملك محمد 7 سنوات، وجميعهم مقيمين بميت غمر.
الداخلية-تداهم-ثلاث-أوكار-إرهابية-بمحافظتي-الجيزة-وشمال-سيناء-وتقتل-40-إرهابي (5)

معركة شرسة بين الأمن والإرهابيين في شمال سيناء

تصدت الأجهزة الأمنية بشمال سيناء، لهجوم جديد من مجموعة من العناصر الإرهابية، حيث أعلنت وزارة الداخلية: "محاولة لعناصر إرهابية إطلاق نار على إحدى الأكمنة بشمال سيناء وتم التصدى لهم". وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت في وقت سابق، أن القوات استهدفت مجموعة من العناصر الإرهابية المتورطة فى مهاجمة أحد الأكمنة الأمنية جنوب العريش، الأربعاء الماضي، فقد أسفر تتبع مسار هروب العناصر المنفذة للحادث عن تحديد مكانهم، حال تواجدهم داخل أحد المنازل المهجورة بقطعة أرض فضاء فى حى المساعيد، بدائرة قسم شرطة ثالث العريش.
غرق

6 غرقى في ثاني أيام عيد الفطر بالمحافظات

كالعادة تشهد الشواطئ إقبالا كبيرا من المواطنين، ابتهاجا وفرحا لقضاء إجازة العيد وهروبا من ارتفاع درجة حرارة الجو، لكن ما يفسد تلك الفرحة هي حالات الغرق، إذ شهد ثاني أيام عيد الفطر 6 حالات غرق منها 3 طلاب ثانوي من قرى مركز شربين غرقا في بحر جمصة بعدما جرفهما التيار، وشاب غرق في نهر النيل بمنطقة شبرا الخيمة، وطفل لقي مصرعه في القناطر الخيرية في أثناء القفز من أعلى الأسوار إلى النهر، كما غرق شاب بشبرا الخيمة لعدم إجادته السباحة، بينما لقي طالب مصرعه في حلوان.
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اصابة 8 أشخاص -في تصادم-سيارتين بالبحيرة (3)

مصرع وإصابة 9 أشخاص في حادثي انقلاب سيارة وتصادم

شهد طريق الإسماعيلية الصحراوى انقلاب سيارة ملاكي، ما أسفر عن مصرع قائدها وابنته وإصابة زوجته، وانتقلت الأوناش لرفع حطام السيارة، وتم نقل الضحايا إلى المستشفى، ورصدت الإدارة العامة للمرور حادث تصادم سيارة "ميكروباص" بسيارة نقل ثقيل بطريق "الداخلة- الفرافرة" بمحافظة الوادي الجديد، ما تسبب فى إصابة 6 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، ورفع آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية، بينما أهابت إدارة المرور بالمواطنين توخي الحذر والحيطة خلال القيادة، وعدم تجاوز السرعات المقررة.
تصادم

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بكفر الشيخ

أصيب 5 أشخاص، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم سيارتين ملاكي مع ميكروباص، على طريق دسوق كفر الشيخ بالقرب من قرية محلة القصب بمركز كفر الشيخ، نتيجة السرعة الزائدة، وذلك قبيل أذان المغرب، ما أدى إلى تعطل حركة المرور على الطريق وفور تلقي غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بكفر الشيخ بلاغ بالحادث، انتقل رجال المرور إلى موقع الحادث لتسيير حركة السيارات، وإزالة أثار الحادث، لإعادة فتح الطريق مرة أخرى، بينما تم نقل المصابين عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام.
جثه -علي-الطريق (2)

إصابة 3 أشخاص في حوادث سير متفرقة بالجيزة

أصيب ثلاثة أشخاص في حادثين منفصلين بالجيزة، صباح اليوم الثلاثاء، حيث شهد طريق أوسيم بمحافظة الجيزة، تصادما بين سيارتين بسبب السرعة الزائدة، ما أسفر عن إصابة شخصين، وتوقف حركة المرور، وفي مدينة البدرشين، صدمت سيارة طائشة أحد المارة، خلال عبوره الطريق، ما أسفر عن إصابته بجروح وكسور، ليتم الدفع بأوناش المرور لرفع حطام الحادث الأول، فيما تم نقل المصابين في الحادثتين إلى المستشفى، للعلاج، حيث تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة بأوسيم بوقوع حادث مرورى، وانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
جثة (1)

مصرع طالبة آسيوية فى حادث سير بالمقطم

لقيت فتاة تحمل جنسية إحدى الدول الآسيوية، مصرعها خلال سيرها فى الشارع بمنطقة المقطم، حيث صدمتها سيارة ربع نقل كانت مسرعة، وتحفظ الأهالي على السائق المتهم واتصلوا بالشرطة، وسلموه لقوات الأمن، بينما نقلت سيارة إسعاف جثمان المجني عليها إلى مشرحة أقرب مستشفى، تحت تصرف النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة فى تلك الحالات، وأكد شهود عيان رعونة السائق، وأنه صدم المجني عليها رغم أنها كانت تسير على جانب الطريق، حيث كان يمكنه تجنبها لو كان منتبهًا خلال القيادة.
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