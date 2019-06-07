مصرع 7 وإصابة 22 شخصا في حادث سير بأسوان

تحرير:عوض سليم ٠٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٢٠ ص

حادث- أرشيفية

تسبب حادث سير، صباح اليوم الجمعة، بين سيارة ميكروباص وأخرى بيجو، في مصرع 7 أشخاص وإصابة 15 آخرين، بمدخل قرية بنبان التابعة لمركز دراو بالطريق الصحراوى الغربى "القاهرة- أسوان"، إذ تلقى اللواء نائل رشاد مدير أمن أسوان، إخطارًا من مدير مرفق الإسعاف الدكتور محمد الدخيلى، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى بيجو بالقرب من مدخل قرية بنبان التابعة لمركز دراو، ليتم على الفور الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، والتي قامت بنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وجارٍ نقل جثامين المتوفين.

وكان قد لقي 6 أشخاص مصرعهم، وأصيب 2 آخران من عائلة واحدة، في حادث انقلاب ميكروباص بترعة على طريق ميت غمر أجا أمام قرية ميت معاند. تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بوقوع حادث على طريق ميت غمر أجا أمام قرية ميت معاند وانقلاب ميكروباص فى ترعة المنصورية. على